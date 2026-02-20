México

Secretaría de Bienestar crea Comisión Nacional para atender plaga del gusano barrenador

La iniciativa contempla el uso de cientos de miles de trampas y participación activa de personal comunitario y técnico

Guardar
Senasica ha intensificado las acciones
Senasica ha intensificado las acciones para combatir al gusano barrenador en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. (Foto: Agricultura)

La Secretaría de Bienestar anunció la creación de la Comisión Nacional para la Atención del Gusano Barrenador del Ganado, un grupo interinstitucional que busca intensificar el combate contra esta plaga.

En un comunicado, la dependencia indicó que la medida se acordó en una reunión encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez y responde a la creciente preocupación por los daños del insecto en la ganadería y la economía rural, e implica una coordinación a nivel federal, estatal y municipal.

La estrategia oficial apuesta por ampliar el radio de acción del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), sumando la plataforma del programa Sembrando Vida tanto en labores de detección como en monitoreo comunitario.

El enfoque no solo refuerza la dimensión técnica del control, sino que incorpora a decenas de miles de productores rurales en actividades operativas.

En cifras, la Comisión informa la colocación de 234 mil 280 trampas a la fecha, de un objetivo total de 845 mil 060.

En la estructura de despliegue participan 379 facilitadores comunitarios, 3 mil 923 técnicos productivos y sociales, y un universo de 422 mil 530 sembradoras y sembradores.

Estos datos marcan la primera vez que se detalla públicamente el volumen del operativo y la meta de cobertura, mostrando una escala inédita para un problema fitosanitario.

La coordinación estará a cargo de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de Bienestar, con López Gutiérrez al frente.

El mandato de la Comisión establece la formación de comités estatales y regionales, capacitación a los responsables técnicos y productores, campañas de comunicación y acciones sistemáticas de trampeo y supresión, sumando también al registro y monitoreo epidemiológico bajo SENASICA.

Al acto de instalación asistieron figuras clave como Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe de SENASICA, y Armando García López, responsable de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales.

El evento integró a representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de gobiernos estatales de la región sur-sureste, todos ellos directamente implicados en el plan.

Durante la reunión, la Subsecretaría de Inclusión Productiva impartió la capacitación “Programa de Capacitación para el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de atención a la emergencia por el Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax)” destinada a facilitar la identificación y el reporte de casos en campo. La capacitación pone énfasis en “reforzar la identificación, atención, reporte y seguimiento de casos en territorio”, según el comunicado.

La Comisión prevé un monitoreo constante, apoyado en la información recabada por las trampas y la estructura operativa desplegada en campo, con el compromiso de orientar decisiones técnicas a partir del seguimiento epidemiológico.

Temas Relacionados

Secretaría de BienestarSENASICAGusano Barrenadormexico-noticias

Más Noticias

Menopausia en México: estudio de la ONU revela brecha salarial de 30% y abandono laboral

La falta de políticas públicas y condiciones laborales incluyentes coloca a mujeres de entre 40 y 60 años en una situación de vulnerabilidad económica

Menopausia en México: estudio de

Colectivos piden a gobierno de México crear política nacional contra el alcoholismo, consumo genera casi 40 mil muertes al año

Advirtieron que el consumo de alcohol está asociado a diversos tipos de cáncer y genera un gasto anual de 552 mil mdp en costos sociales

Colectivos piden a gobierno de

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de febrero: continúa cerrada la circulación en carriles laterales de Anillo Periférico al Oriente

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Shakira en el Zócalo de la CDMX: cuánto costó su concierto de 2007 y qué ha cambiado en su vida

Casi dos décadas después, la cantautora colombiana se reencontrará con sus fans en uno de los sitios más icónicos de México

Shakira en el Zócalo de

CDMX anuncia el primer “Gran Baile Bridgerton”: esra es la fecha, horario y costos

Un evento que hará que los asistentes se sientan como parte de una de las series más famosas

CDMX anuncia el primer “Gran
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia extrema en Mexicali: cortan

Violencia extrema en Mexicali: cortan oreja a cuatro hombres por “vender a granel”

Acribillan a tres hombres en Apaseo el Alto; uno era primo de la alcaldesa Guadalupe Monserrat Mendoza

CJNG y Kovay Gardens: Fiscalía de Jalisco desconoce sanciones de EEUU pero sí indaga fraudes por tiempo compartido

Así fue la vez que El Mayo Zambada fue detenido por una hora en 2016, según El Mini Lic

Así se promocionaba Kovay Gardens en Nayarit, hoy ligado a la red fraudulenta de tiempos compartidos del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Shakira en el Zócalo de

Shakira en el Zócalo de la CDMX: cuánto costó su concierto de 2007 y qué ha cambiado en su vida

Cuántas personas tendría que reunir Shakira en el Zócalo de CDMX para romper el récord de Los Fabulosos Cadillacs

Shakira confirma concierto gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y hora

¿Quién es Diego Bacter, el nuevo novio de Majo Aguilar? Así confirmó su romance con fotos inéditas

¿Indirecta para Óscar Burgos? Karla Panini publica mensaje sobre los Therian y desata controversia en redes

DEPORTES

La Catalina revela que estuvo

La Catalina revela que estuvo en riesgo de perder la vista antes de volver a la lucha libre: “Me dijeron que me iba a quedar ciega”

Josh Alexander se rinde ante la Arena México al defender su título de MLP: “Ningún escenario se compara con ese lugar”

Cuándo podrá jugar Marcelo Flores con la selección de Canadá tras renunciar a México

Checo Pérez concluye pruebas de pretemporada con simulación de carrera: estos fueron los tiempos de Cadillac

Álvaro Fidalgo rompe el silencio y confiesa su deseo de ser llamado a la Selección Mexicana