México

Muere trabajador de limpieza del Metro CDMX tras desvanecerse en la estación El Rosario

El hombre recibió primeros auxilios luego de ser detectado en el piso de los andenes

El trabajador se encontraba en
El trabajador se encontraba en la estación El Rosario de la Línea 7 Foto: Cuartoscuro

Un trabajador de limpieza murió tras desvanecerse en los andenes de la estación El Rosario, Línea 7 del Metro de la Ciudad de México.

Fue en la plataforma X donde algunos usuarios empezaron a comentar el hecho. El caso fue confirmado por MetroCDMX, a través de sus redes sociales, en donde se indicó el hallazgo del empleado “desvanecido a la altura del piso en la zona de andenes”.

Intervención médica y confirmación del deceso

El reporte oficial señala que, tras detectar al hombre inconsciente, fue trasladado de inmediato al módulo de primeros auxilios de la estación. Se solicitó una unidad médica y la presencia de las autoridades correspondientes para su valoración.

Infobae México confirmó con prensa del Metro CDMX que el hombre falleció, sin que hasta el momento haya más detalles.

Reacciones y procedimiento en el Metro

El incidente generó preocupación entre usuarios y personal del Metro, quienes observaron la rápida movilización de equipos de emergencia en el andén. Autoridades activaron el protocolo correspondiente para accidentes en instalaciones y esperaron el arribo de los servicios periciales. El Metro de la Ciudad de México no ha emitido detalles sobre las causas precisas del desvanecimiento ni del fallecimiento.

Otro incidente en la estación El Rosario

No es la primera ocasión que un incidente así ocurre en El Rosario, una de las estaciones de más afluencia en la Línea 7 por ser terminal.

Fue el 5 de diciembre de 2024 cuando un trabajador perdió la vida tras caer desde una altura de seis metros. El accidente ocurrió alrededor de las 10:30, mientras la víctima realizaba labores de mantenimiento en el techo de uno de los talleres, donde operan trenes de la Línea 6 y Línea 7.

Una persona cayó de una
Una persona cayó de una altura de seis metros en El Rosario, zona de talleres del Metro CDMX (X/ @PandaDelAmor17)

Testigos indicaron que el joven, de aproximadamente 21 años, se encontraba colocando láminas cuando la superficie que reparaba colapsó. La caída fue inmediata y fatal. Aunque el personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y elementos de Protección Civil activaron protocolos de emergencia y solicitaron auxilio de paramédicos, solo pudieron confirmar que el trabajador ya no tenía signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para su identificación por familiares. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México asumió la investigación, mientras una Unidad Móvil de Investigación Forense se encargó del levantamiento del cadáver.

*Información en desarrollo

