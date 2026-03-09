Internautas critican a Pepe Aguilar por mensaje en redes sociales sobre el Día Internacional de la Mujer

El cantante instó a reflexionar sobre el trato a las mujeres en línea, mientras defendía a su hija Ángela de ataques digitales. (Pepe Aguilar, Facebook)

La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, generó debate en redes sociales tras la publicación de Pepe Aguilar, quien cuestionó la violencia digital hacia las mujeres. El cantante compartió en su cuenta de Instagram una imagen con fondo morado y letras blancas, obra de Erick Nieto, fotógrafo colaborador habitual de Ángela Aguilar y Christian Nodal. La publicación, republicada también por Ángela, no fue escrita directamente por los artistas, pero provocó numerosas reacciones entre sus seguidores y detractores.

En el mensaje difundido, Pepe Aguilar señaló: “Pedimos respeto para las mujeres... pero en redes aplaudimos cuando una es humillada. Si la igualdad se defiende en la calle pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal”. Esta reflexión, que apareció en las historias del cantante, expuso la contradicción entre el discurso público sobre igualdad y el comportamiento en plataformas digitales. Las respuestas en la comunidad virtual se dividieron entre quienes reconocieron el gesto y la visibilización de los desafíos que enfrentan las mujeres, y quienes pusieron en duda la congruencia de los artistas por el contexto mediático en el que se encuentran.

Ambos cantantes compartieron la imagen realizada por un colaborador. (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / @ericknieto / @pepeaguilar_oficial)

Ángela Aguilar se vio en medio de la polémica luego de compartir el mismo mensaje en su perfil de Instagram. En declaraciones recientes, la cantante expresó: “Nadie debería ser atacada por lo que piensa o por lo que es. Lo que buscamos es respeto, en la vida real y en el mundo digital”. La joven artista ha enfrentado en distintas ocasiones comentarios negativos y discursos de odio en redes, situación que su padre ha denunciado públicamente.

Cabe señalar que en años recientes, Pepe Aguilar ha defendido de forma reiterada a su hija ante las críticas y el “hate” recibido en espacios digitales. Tras episodios como los abucheos en conciertos y rumores sobre la autenticidad de las presentaciones de Ángela, en noviembre de 2025, el cantante tomó la decisión de grabar y hacer acercamientos al cuerpo de su hija durante un show en El Paso, Texas, para desmentir comentarios sobre el uso de rellenos y playback. Aguilar también grabó desde el backstage para mostrar que su hija canta en vivo.

La familia Aguilar enfrenta críticas luego de difundir un mensaje sobre el respeto a las mujeres en plataformas digitales, en medio de un contexto marcado por polémicas y ataques en redes. (Foto Jose Breton/Invision/AP)

Durante una transmisión en vivo, el intérprete de “Por mujeres como tú”, se dirigió directamente a los internautas y pidió: “Las mujeres mexicanas deben dejar de fregar a otras mujeres. La mayor parte de las críticas vienen de ustedes mismas”.

Por otro lado, en plataformas de TikTok, internautas criticaron el mensaje de Pepe Aguilar y su hija: “Cazzu e Inti también son mujeres y eso no les importó”, “Aquí nadie sufrió, no hubo ningún corazón roto”, “Somos bien hipócritas, la verdad”, “Aquí no hay ninguna pobrecita”, “No se le debe sororidad a la mujer que no te la da”, “Es que también Ángela no coopera”, son algunos de los mensajes que circulan en redes.