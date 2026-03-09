Grecia Quiroz confirma la muerte de Raquel “Chel” Ceja, abuela de Carlos Manzo

Raquel ‘Chel’ Ceja, abuela del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, falleció durante la madrugada del domingo; su muerte se da meses después del asesinato de su nieto.

Raquel “Chel” Ceja, abuela materna del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, falleció durante la madrugada del domingo tras presentar complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por la actual presidenta municipal de Uruapan y viuda del exedil, Grecia Quiroz, mediante un mensaje difundido en redes sociales.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa del fallecimiento ni sobre los servicios funerarios.

La muerte de la mujer ocurre a poco más de cuatro meses del asesinato de su nieto, hecho que generó una fuerte movilización social en el municipio.

Grecia Quiroz dedica mensaje de despedida

A través de una publicación en Facebook, la alcaldesa compartió un mensaje para despedir a Raquel Ceja, en el que recordó la relación cercana que mantuvieron durante los años en los que convivieron.

En el texto, la presidenta municipal destacó la disciplina y el carácter de la mujer, así como el papel que desempeñó en la formación personal de su nieto. Según escribió, la estricta educación que le brindó contribuyó a forjar el carácter del exalcalde.

Abuela Carlos Manzo

Asimismo, agradeció el afecto que “Chel” mostró hacia su familia y expresó el dolor que continúa provocando la ausencia de Carlos Manzo.

Participación en movilizaciones tras el asesinato

Después del asesinato del exalcalde, Raquel “Chel” Ceja participó en algunos de los homenajes y movilizaciones organizadas por simpatizantes y ciudadanos de Uruapan que exigían justicia por el crimen.

Durante esos actos públicos, la abuela del exedil acompañó a familiares, amigos y seguidores del movimiento político que encabezaba su nieto.

Su presencia fue constante en algunas marchas realizadas en el municipio, donde se demandó el esclarecimiento del caso.

Tras el asesinato de Carlos Manzo, ciudadanos y simpatizantes realizaron movilizaciones y homenajes en Uruapan, en los que participó su abuela, Raquel ‘Chel’ Ceja REUTERS/Ivan Villanueva

En diversas ocasiones también expresó públicamente el impacto que había tenido la muerte del político en su vida.

Investigaciones por el asesinato del exalcalde

Carlos Manzo fue asesinado a tiros el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan, un hecho que generó conmoción en la región.

De acuerdo con reportes oficiales, por este caso se han realizado diversas detenciones relacionadas con el crimen.

Las autoridades han señalado la posible participación de integrantes del crimen organizado en el atentado.

Tras el asesinato del exedil, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan, desde donde ha continuado al frente del gobierno local.

Reacciones de ciudadanos y simpatizantes

Luego de que se dio a conocer el fallecimiento de Raquel Ceja, usuarios de redes sociales comenzaron a publicar mensajes de condolencias dirigidos a la familia de Carlos Manzo.

Simpatizantes y habitantes de Uruapan expresaron condolencias a la familia de Carlos Manzo tras el fallecimiento de Raquel ‘Chel’ Ceja. REUTERS/Ivan Villanueva

Habitantes de Uruapan y simpatizantes del movimiento político relacionado con el exalcalde recordaron a la mujer como una figura cercana a su nieto y presente en los momentos posteriores a su asesinato.

En los comentarios de la publicación realizada por la alcaldesa, varias personas expresaron solidaridad con la familia y enviaron mensajes de apoyo ante la pérdida.

Momentos en los que Raquel “Chel” Ceja acompañó el movimiento tras la muerte de su nieto

Asistió a homenajes públicos en memoria de Carlos Manzo en Uruapan.

Participó en marchas convocadas por ciudadanos para exigir justicia.

Acompañó a familiares y simpatizantes durante movilizaciones relacionadas con el caso.

Estuvo presente en actos donde se recordó la trayectoria política de su nieto.

Expresó públicamente el impacto personal que le causó la muerte del exedil.