¿Quieres esterilizar a tu mascota de manera gratuita en el Edomex? te decimos dónde y cuándo

Jornada de bienestar animal en el Edomex (Jorge Contreras/Infobae)

Con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto y cuidado hacia los animales de compañía, el gobierno del Estado de México anunció una nueva jornada de la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta), que se llevará a cabo el próximo lunes 27 de abril a las 10:00 horas en el Parque Hidalgo, en el municipio de Tlalnepantla.

Esta iniciativa, impulsada por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca generar conciencia entre la población sobre la importancia de la tenencia responsable, así como reducir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, un problema que impacta tanto en la salud pública como en el bienestar animal.

Se ofrecerán diversos servicios integrales

Estrategia CERA Edomex mascotas

La jornada será coordinada por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), organismo que ha intensificado sus esfuerzos para acercar servicios veterinarios gratuitos a distintas comunidades mexiquenses. Durante el evento, las familias podrán acceder a esterilizaciones, consultas generales, desparasitaciones y orientación especializada sin costo alguno.

Autoridades estatales destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política pública integral enfocada en la protección de los seres sintientes, colocando al Estado de México como un referente en bienestar animal a nivel nacional e internacional. Además, subrayaron que la participación ciudadana es clave para lograr un impacto duradero.

En el Parque Hidalgo también se instalarán módulos informativos donde especialistas de la CEPANAF brindarán asesoría sobre el cuidado adecuado de mascotas, la prevención del maltrato animal y la importancia de la adopción responsable. Asimismo, se difundirá el trabajo que se realiza en espacios como el Parque Ecológico Zacango, uno de los principales centros de conservación y educación ambiental de la entidad.

La Estrategia CERA no solo contempla la esterilización como herramienta principal para controlar la población animal, sino que también promueve la educación comunitaria y la adopción como alternativas éticas y sostenibles. Con ello, se busca fomentar una convivencia armónica entre las personas y sus mascotas, así como reducir los índices de abandono.

Especialistas han señalado que la esterilización temprana no solo evita la reproducción descontrolada, sino que también contribuye a mejorar la salud de los animales, al prevenir enfermedades y conductas agresivas. Por ello, se recomienda a los dueños de mascotas aprovechar estas jornadas gratuitas que, además de ser accesibles, cuentan con personal capacitado y protocolos adecuados.

El gobierno del Estado de México reiteró su invitación a los habitantes de Tlalnepantla y municipios cercanos para que acudan a esta jornada y hagan uso de los servicios disponibles. Este esfuerzo forma parte de un recorrido permanente que busca llevar atención veterinaria gratuita a cada vez más comunidades.

Con acciones como esta, la entidad avanza en la consolidación de una sociedad más consciente, solidaria y comprometida con el bienestar animal, donde el respeto, la empatía y la responsabilidad son valores fundamentales para la vida en comunidad.