Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de marzo

(ExatlonMx)

Una nueva etapa comienza en Exatlón México con la llegada de la semana 24 y un ambiente de alta tensión tras la reciente eliminación de Natali Brito.

La competencia por la Villa 360, uno de los privilegios más codiciados, enfrenta a los equipos Rojo y Azul en un contexto marcado por bajas sensibles, estrategias reservadas y rumores.

De acuerdo con los spoilers que circulan en redes sociales, el equipo Azul sería quien logre recuperar la Villa 360 en el episodio de este lunes 9 de marzo.

Las suposiciones apuntan a que los integrantes celestes regresarían al alojamiento de mayores comodidades, luego de permanecer en la Barraca tras la última derrota a manos de los Rojos.

Para quienes se preguntan qué ocurrió con la Villa 360, los reportes extraoficiales afirman que los Azules se adjudicarán el triunfo tras varios días de sequía, recuperando así un espacio que en esta temporada han ganado en más ocasiones que sus rivales.

Cómo llegan azules y rojos al episodio

El equipo Azul llega a este duelo en una situación delicada, tras perder a Natali Brito en el más reciente duelo de eliminación.

La salida de la atleta, quien ya había sido eliminada semanas atrás y volvió por lesión de una compañera, dejó al grupo con tensión interna y estrategias en discusión.

Además, la pérdida de una medalla por parte de Doris del Moral la expone como una de las competidoras más vulnerables para los próximos días.

(FB/ExatlonMx)

Por su parte, el equipo Rojo ha mostrado capacidad de adaptación ante las adversidades.

Aunque han acumulado más derrotas que en otras temporadas, sus integrantes han resistido y logrado victorias clave en etapas decisivas.

En la semana anterior, los hombres rojos lograron salvarse del duelo de eliminación, lo que consolidó su posición de fuerza de cara a este nuevo ciclo.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Rojo: Mati Álvarez Mario Osuna Paulette Galardo Humberto Noriega César Villaluz Karol Rojas Benyamin Saracho

Equipo Azul: Evelyn Guijarro Koke Guerrero Ernesto Cázares Doris del Moral Alexis Vargas Katia Gallegos Adrián Leo Valery Carranza



¿Qué tan confiables son los spoilers?

Las filtraciones sobre los resultados en Exatlón México suelen difundirse horas antes de la emisión oficial.

Aunque en ocasiones han anticipado correctamente el desenlace, no siempre cuentan con confirmación plena.

Para este lunes 9 de marzo, las versiones que circulan en redes sociales y foros apuntan a un triunfo azul, pero la certeza solo llegará con la transmisión en vivo.

La expectativa se mantiene alta entre la audiencia, que espera conocer si los spoilers aciertan en esta jornada.

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Televisión abierta: Canal Azteca Uno

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Redes sociales (TikTok, YouTube): Clips destacados de los mejores momentos

Horarios de transmisión:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas