México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de marzo

La eliminación de Natali Brito podría afectar al equipo azul

Guardar
(ExatlonMx)
(ExatlonMx)

Una nueva etapa comienza en Exatlón México con la llegada de la semana 24 y un ambiente de alta tensión tras la reciente eliminación de Natali Brito.

La competencia por la Villa 360, uno de los privilegios más codiciados, enfrenta a los equipos Rojo y Azul en un contexto marcado por bajas sensibles, estrategias reservadas y rumores.

De acuerdo con los spoilers que circulan en redes sociales, el equipo Azul sería quien logre recuperar la Villa 360 en el episodio de este lunes 9 de marzo.

Las suposiciones apuntan a que los integrantes celestes regresarían al alojamiento de mayores comodidades, luego de permanecer en la Barraca tras la última derrota a manos de los Rojos.

Para quienes se preguntan qué ocurrió con la Villa 360, los reportes extraoficiales afirman que los Azules se adjudicarán el triunfo tras varios días de sequía, recuperando así un espacio que en esta temporada han ganado en más ocasiones que sus rivales.

Cómo llegan azules y rojos al episodio

El equipo Azul llega a este duelo en una situación delicada, tras perder a Natali Brito en el más reciente duelo de eliminación.

La salida de la atleta, quien ya había sido eliminada semanas atrás y volvió por lesión de una compañera, dejó al grupo con tensión interna y estrategias en discusión.

Además, la pérdida de una medalla por parte de Doris del Moral la expone como una de las competidoras más vulnerables para los próximos días.

(FB/ExatlonMx)
(FB/ExatlonMx)

Por su parte, el equipo Rojo ha mostrado capacidad de adaptación ante las adversidades.

Aunque han acumulado más derrotas que en otras temporadas, sus integrantes han resistido y logrado victorias clave en etapas decisivas.

En la semana anterior, los hombres rojos lograron salvarse del duelo de eliminación, lo que consolidó su posición de fuerza de cara a este nuevo ciclo.

Quiénes siguen en Exatlón México

  • Equipo Rojo:
    • Mati Álvarez
    • Mario Osuna
    • Paulette Galardo
    • Humberto Noriega
    • César Villaluz
    • Karol Rojas
    • Benyamin Saracho
  • Equipo Azul:
    • Evelyn Guijarro
    • Koke Guerrero
    • Ernesto Cázares
    • Doris del Moral
    • Alexis Vargas
    • Katia Gallegos
    • Adrián Leo
    • Valery Carranza

¿Qué tan confiables son los spoilers?

Las filtraciones sobre los resultados en Exatlón México suelen difundirse horas antes de la emisión oficial.

Aunque en ocasiones han anticipado correctamente el desenlace, no siempre cuentan con confirmación plena.

Para este lunes 9 de marzo, las versiones que circulan en redes sociales y foros apuntan a un triunfo azul, pero la certeza solo llegará con la transmisión en vivo.

La expectativa se mantiene alta entre la audiencia, que espera conocer si los spoilers aciertan en esta jornada.

Dónde y cuándo ver Exatlón México

  • Televisión abierta: Canal Azteca Uno
  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después
  • Redes sociales (TikTok, YouTube): Clips destacados de los mejores momentos

Horarios de transmisión:

  • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
  • Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol: sigue en vivo el juego de la novena mexicana

El equipo de Benjamín Gil saldrá al diamante a defender su marca invicta desde que debutaron en el WBC 2026

México vs Estados Unidos en

Comisión Federal de Electricidad conmemora el 8M y destaca avances en equidad laboral

El organismo federal conmemoró el Día Internacional de la Mujer bajo el lema: “Todas podemos ser lo que queramos. Es tiempo de nombrar a las mujeres”

Comisión Federal de Electricidad conmemora

Derrumbe en San Antonio Abad: sigue minuto a minuto el rescate de tres trabajadores atrapados

El edificio resultó dañado en el sismo del 19 de septiembre de 2017

Derrumbe en San Antonio Abad:

Cae en Tamaulipas Manuel “N”, alias “El Meño”, líder de Los Metros del Cártel del Golfo

Es identificado como un objetivo prioritario y supuesto responsable de ataques con drones

Cae en Tamaulipas Manuel “N”,

Suprema Corte permite que los menores de Guerrero cambien de género en su acta de nacimiento

La decisión advierte que impedir cambios por edad vulnera derechos

Suprema Corte permite que los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Tamaulipas Manuel “N”,

Cae en Tamaulipas Manuel “N”, alias “El Meño”, líder de Los Metros del Cártel del Golfo

Detienen a “El Ronny”, venezolano relacionado con el robo a la casa de Susana Zabaleta

Embajador de EEUU en México reconoció al Gabinete de Seguridad por el aseguramiento de dos toneladas de cocaína en Guerrero

Fundador del CJNG, El 85, se declarará culpable en EEUU

Sentencian en EEUU a coahuilense que traficaba armas a México: pasará siete años de cárcel de Texas

ENTRETENIMIENTO

Alberto Barros en Auditorio Nacional:

Alberto Barros en Auditorio Nacional: precios para ver al ‘Titán de la Salsa’ colombiano celebrando 40 años

The Mars Volta cancela participación en el Vive Latino 2026 de último minuto

‘Pink Floyd Sinfónico Vol ll’ en Auditorio Nacional: precios para el homenaje a la banda británica de rock progresivo

Andrea Legarreta y Galilea Montijo ‘destrozan’ a Peso Pluma tras desplante a fan: “Qué culpa tiene la niña”

Día Internacional de Barbie: las muñecas inspiradas en mexicanas que celebran la cultura y el talento

DEPORTES

México vs Estados Unidos en

México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol: sigue en vivo el juego de la novena mexicana

La Velada del Año VI: Rivers vs Roro, Clerss vs Natalia MX y todas las peleas confirmadas

Este es el rival que desea enfrentar Canelo Álvarez en septiembre de 2026

Javier Alarcón ve con buenos ojos la “tentativa” llegada de Martín Anselmi a Monterrey: “Vendría muy bien”

Fox adquiere la docuserie sobre la Concachampions Offline Sports