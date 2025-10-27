Saquean casa de Susana Zabaleta mientras está de vacaciones; extorsionan a su empleada doméstica

Susana Zabaleta denuncia un nuevo robo en su casa durante sus vacaciones (Cuartoscuro)

Un viaje de placer se transformó en una experiencia amarga para Susana Zabaleta, quien denunció haber sido víctima de un nuevo robo en su domicilio mientras se encontraba fuera del país. La artista recurrió a sus redes sociales para relatar cómo, durante sus vacaciones, delincuentes ingresaron a su casa y sustrajeron objetos de valor, tras extorsionar a la persona que trabaja en su hogar.

La intérprete compartió un video en el que, visiblemente afectada, explicó que la situación se desencadenó cuando recibió mensajes sospechosos de un remitente desconocido. Al percatarse de la extrañeza, decidió comunicarse de inmediato con la empleada doméstica, quien le confirmó que había sido víctima de extorsión y que los responsables aprovecharon para llevarse pertenencias valiosas.

“Como muchos saben no estoy en casa, estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre, pero hace como media hora me mandó un mensaje alguien raro, se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar todas las cosas valiosas”, relató la soprano en su publicación.

La artista relató que los delincuentes extorsionaron a su empleada doméstica para sustraer objetos de valor (IG/susanazabaleta)

La propia Zabaleta manifestó su hartazgo ante la inseguridad que, según sus palabras, afecta de manera recurrente a la ciudadanía. Subrayó que no es la primera vez que enfrenta una situación de este tipo, ya que ha sido víctima de robos tanto en su domicilio como en la vía pública, además de haber sufrido extorsiones en distintas ocasiones.

“No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me ha pasado tantas veces en la vida que, parece que uno nunca acaba de pagar y pagar y pagar y pagar, como cuando uno lo roban, dices ‘ya’, pero esto sigue y sigue”, expresó la cantante, evidenciando el impacto emocional que le ha dejado la reiteración de estos delitos.

Zabaleta expresó su hartazgo ante la inseguridad y recordó que no es la primera vez que es víctima de robos y extorsiones (@susanazabaleta)

Horas después del incidente, la artista compartió una nueva historia desde un recinto cultural, donde se mostró acompañada de su pareja, Ricardo Pérez. En esta ocasión, su ánimo parecía haber mejorado, ya que pudo reencontrarse con su novio y disfrutar juntos de una función de ópera.

“De un día que amaneció increíble y, luego, se convirtió en un terror, luego se convirtió en una maravilla, vinimos a la ópera”, comentó mientras mostraba a Pérez sentado a su lado. A pesar de la adversidad, la cantante reconoció que la experiencia artística le permitió sobrellevar el mal momento: “Estoy triste, pero contenta, pero triste por lo que pasó, solo me encanta la ópera y me toca disfrutar un rato”.

La actriz se encontraba de vacaciones. (Crédito: Instagram@SusanaZabaleta)

El historial de robos en la vida de Susana Zabaleta no es reciente. La actriz, reconocida por su participación en la cuarta temporada de Rosario Tijeras, ya había sufrido un asalto en su vivienda de la Ciudad de México años atrás. En esa ocasión, mientras se encontraba trabajando en el teatro, un grupo de personas ingresó a su propiedad y se apoderó de joyas y dinero en efectivo, con un monto aproximado de $200.000 MXN.

El golpe no solo fue económico, sino también emocional, ya que la artista confesó sentirse vigilada y sospechó que los delincuentes contaban con información precisa sobre sus movimientos. “Me siento vigilada, creo que lo hacían desde hace tiempo, no sé si hubo un trato con alguien, pero llegaron directo a la caja fuerte, había dólares porque quería ir a Europa (...) la suma es alta”, declaró en una entrevista con medios en 2015. Según su testimonio, los ladrones aprovecharon que ella tenía dos funciones teatrales programadas para perpetrar el robo, lo que refuerza la hipótesis de que conocían su agenda y actuaron con premeditación.