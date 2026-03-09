Andrea Legarreta y Galilea Montijo ‘destrozan’ a Peso Pluma tras desplante a fan: “Qué culpa tiene la niña” (RS)

La actitud de Peso Pluma al negar una fotografía a una fan durante un juego de la NBA desencadenó críticas públicas de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, conductoras del programa Hoy (Televisa), quienes cuestionaron la reacción del cantante y recordaron la importancia del público para los artistas.

El incidente de Peso Pluma con una Fan

El viernes anterior, Peso Pluma, nombre artístico de Hassan Emilio Kabande Laija, se encontraba en la cancha del Chase Center, en San Francisco, para asistir al partido entre los Golden State Warriors y los Los Angeles Clippers.

De acuerdo con videos difundidos en TikTok por la usuaria “Jessica”, una joven se acercó al cantante para solicitarle una fotografía. Peso Pluma rechazó la petición con un gesto y apartó a la fan con la mano, lo que provocó abucheos de parte de algunos asistentes.

La grabación rápidamente se viralizó en redes sociales, donde surgieron opiniones divididas tanto sobre la reacción del artista como sobre la manera en que la seguidora se aproximó a él. Usuarios destacaron que la fan habría puesto el teléfono muy cerca del rostro del cantante, mientras que otros consideraron que la reacción fue desproporcionada.

El incidente de Peso Pluma con una Fan (YouTube)

Reacciones en el programa Hoy contra el actuar de ‘Doble P’

La mañana de este lunes 9 de marzo, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, conductoras de Hoy por Televisa, abordaron el tema. Legarreta expresó: “Y es una niña aparte”. Montijo, por su parte, comentó: “Es como llégale. Y qué culpa tiene la niña, mi paisano Chulo de Cuernavaca. Mira, mira”.

Los conductores enfatizaron el papel del público en la carrera de los artistas. Montijo señaló: “Nunca he tenido que te esfuerzas tanto para llegar a la fama y ya cuando la tienes, y sobre todo el éxito, que es muy difícil tener ese éxito, eh, dices: ‘Ay, ya me abruman todos. Ay, no, mejor me retiro’”. Legarreta agregó: “Uno tiene que estar siempre para, para, para, sobre todo para escuchar a la gente”.

Arath de la Torre, copresentador, resumió: “A ellos nos debemos, nos debemos al público, trabajamos para ellos”.

Debate en redes sociales a favor y en contra de ‘Doble P’

Reacciones en el programa Hoy contra el actuar de ‘Doble P’ (Foto AP/Rebecca Blackwell)

La viralización del video provocó una ola de comentarios y debates en plataformas digitales. Algunos mensajes publicados en la cuenta del influencer de espectáculos Eddy Nieblas defendieron la posición de Peso Pluma con frases como: “Excelente, ella le puso el celular en la cara sin antes preguntar”, o “Respeto al espacio personal”. Otros señalaron: “No está obligado a siempre tomarse fotos con todos”.

Entre los argumentos en defensa del cantante se encuentra el respeto a la privacidad y el espacio personal, mientras que los detractores insisten en que el trato hacia la fan fue inapropiado, sobre todo por tratarse de una menor de edad.