México

Alfredo Adame recibió pago por su pelea contra Carlos Trejo y afirma no tener miedo al cazafantasmas: “Confío en mí”

El actor confirmó que firmó contrato y recibió adelanto para la esperada pelea, asegurando que su entrenamiento va a tope y promete dar espectáculo sin rencores en el ring de Poncho de Nigris

Guardar
Alfredo Adame confirma pago por
Alfredo Adame confirma pago por adelantado para su combate con Carlos Trejo en Ring Royale 2026 (Jovani Pérez / Infobae México)

Alfredo Adame confirmó que ya recibió un pago por adelantado para enfrentar a Carlos Trejo en el evento Ring Royale 2026, impulsado por Poncho de Nigris con el objetivo de reunir las peleas más virales.

La rivalidad entre Adame y Trejo se remonta a veinte años atrás, aunque la propuesta original para la pelea contemplaba posibles rivales como Wendy Guevara y Sergio Mayer, antes de que se oficializara a Trejo como oponente. Adame explicó: “Yo no voy pensando en exterminar ni desvivir ni hacerlo, no, no, no, yo voy a dar un buen espectáculo y voy a hacer lo que sé hacer”.

Tras ser consultado por la prensa, el actor reiteró que se encuentra en óptimas condiciones y detalló su rutina de entrenamiento: “Muy bien, al 100 %, muy, muy bien, estoy entrenando una hora en las mañanas box y en las tardes voy al gimnasio a hacer cardio durísimo”. También señaló que, pese a lesiones previas en reality shows, su condición física es plena: “La rodilla ya está al cien y todo”.

La esperada pelea entre Alfredo
La esperada pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo es organizada por Poncho de Nigris y promete ser el evento más viral

Sin miedo a su polémico contrincante

Adame descartó temores antes del combate al afirmar: “Yo no tengo miedo, mi papá me enseñó ‘nunca le tengas miedo a nada ni a nadie’. Yo voy a hacer mi trabajo, confío en mí, llevo toda la vida metido en esto de los catorrazos”.

Respecto a las órdenes de restricción que mencionó Trejo, Adame negó que fueran amparos y precisó que eran medidas dictadas por el Ministerio Público tras una agresión en un gimnasio, incidente en el que recibió una herida de seis centímetros: “El gimnasio le dio aviso al Ministerio Público, que es lo que tiene que ser, ¿me entiendes? Dijo: ‘aquí hubo hechos de sangre, le dieron un botellazo a este cuate’.”

Adame afirma estar en óptimas
Adame afirma estar en óptimas condiciones físicas tras superar lesiones sufridas previamente en reality shows (La Granja VIP)

Una enemistad de más de dos décadas

La enemistad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se ha consolidado como una de las más conocidas en el espectáculo mexicano. El conflicto tiene sus raíces en los primeros años de la década de 2000, cuando Carlos Trejo, autor del libro “Cañitas”, fue invitado al programa “Hoy”, entonces conducido por Alfredo Adame. Inicialmente, la relación fue cordial, pero pronto surgieron desacuerdos.

Según Alfredo Adame, ayudó a Trejo a ganar notoriedad al invitarlo a foros y programas, lo que desencadenó una disputa cuando ambos comenzaron a abordar temas paranormales en televisión. Adame asegura que Trejo inició una campaña de desprestigio en su contra, acusándolo de oportunismo. Por su parte, Trejo sostiene que Adame nunca apoyó su carrera y lo ha señalado como mentiroso y responsable intelectual de un atentado que afectó a su familia.

La rivalidad escaló con acusaciones mutuas, insultos y enfrentamientos públicos. En 2019, durante una conferencia de prensa convocada para anunciar una pelea de exhibición entre ambos, Trejo arrojó una botella de agua a Adame, causándole una herida en el rostro. El altercado impidió la realización de la pelea, pero mantuvo la confrontación en la agenda mediática.

Temas Relacionados

Alfredo AdameCarlos TrejoRing Royalemexico-entretenimiento

