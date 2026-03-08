The Warning lanza ‘Kerosene’, un tema que destaca en la escena del rock mexicano

The Warning lanza "Kerosene" y consolida su presencia como banda mexicana destacada en el rock contemporáneo. (X/TheWarningBand2)

El lanzamiento de “Kerosene”, el nuevo sencillo de The Warning, se convirtió en uno de los estrenos más comentados de la semana dentro del panorama del rock. La banda integrada por las hermanas Daniela Villarreal, Paulina Villarreal y Alejandra Villarreal continúa fortaleciendo su presencia con un tema que rápidamente llamó la atención del público.

Originarias de Monterrey, las integrantes del grupo han construido una trayectoria que las posiciona entre los proyectos mexicanos más visibles del género. Su propuesta ha logrado resonar tanto en escenarios nacionales como en audiencias internacionales.

Con este estreno, el trío reafirma el momento que atraviesa su carrera: una etapa de crecimiento sostenido en la que cada lanzamiento genera conversación entre seguidores y nuevos oyentes.

Un lanzamiento rockero

El sencillo "Kerosene" posiciona a The Warning entre los estrenos más comentados de la semana en el panorama musical. - (X- @TheWarningDaily)

A lo largo de los últimos años, The Warning ha consolidado una base de seguidores que sigue de cerca cada paso de la banda. Su estilo dentro del rock contemporáneo las ha llevado a destacar como una de las propuestas femeninas más representativas del género en México.

El impacto de su música también se refleja en la expansión de su audiencia fuera del país. Con presentaciones en distintos escenarios internacionales, el grupo ha logrado conectar con públicos diversos que encuentran en su sonido una propuesta sólida y energética.

“Kerosene” llega justamente en medio de este crecimiento artístico, funcionando como una nueva muestra del camino que el proyecto ha construido desde sus inicios.

El videoclip y el ritmo del sencillo generaron conversación en redes sociales

La conexión digital de The Warning con sus seguidores impulsa la difusión del nuevo sencillo en plataformas digitales. - (X- @TheWarningDaily)

Desde su estreno, el videoclip del tema comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales. La producción audiovisual y algunos momentos coreográficos presentes en el video llamaron la atención de los seguidores.

En redes sociales, varios usuarios destacaron la energía del tema y la estética visual del material. Fragmentos del video comenzaron a compartirse en distintas plataformas, lo que ayudó a amplificar la conversación alrededor del sencillo.

La reacción del público se ha sumado a la expectativa por los próximos movimientos del grupo, que mantiene una conexión constante con su audiencia digital.

Camino a festivales y colaboraciones

La colaboración entre The Warning y Carín León en “Love to Be Loved” revolucionó las redes sociales y plataformas digitales en su lanzamiento. (Instagram/@thewarningrockband)

El lanzamiento también funciona como antesala para las próximas presentaciones de la banda en festivales y escenarios internacionales. Entre ellos destaca su participación en el Tecate Pa’l Norte, uno de los encuentros musicales más importantes del país.

Además del nuevo sencillo, el grupo también llamó la atención recientemente por su colaboración con Carín León en la canción ‘Love to Be Loved’. La mezcla entre el rock de la banda y la voz del intérprete del regional mexicano generó conversación desde su anuncio.

La combinación de nuevos lanzamientos, colaboraciones y presentaciones en vivo mantiene a The Warning en una etapa activa dentro del panorama musical, con un público que sigue de cerca cada uno de sus pasos.