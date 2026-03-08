México

“La pega”: 50 fotoperiodistas de varios estados intervienen las vallas de Bellas Artes con una exposición

La muestra busca visibilizar el trabajo de mujeres que se dedican al fotoperiodismo y a la fotografía documental

La iniciativa surgió como una forma de resignificar las vallas metálicas que cada año se colocan para proteger monumentos. Imagen ilustrativa. Foto: Especial

En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, un colectivo de 50 mujeres fotoperiodistas y fotodocumentalistas intervino las vallas metálicas colocadas frente al Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, para convertirlas en una galería urbana titulada “La pega”.

La iniciativa surgió como una forma de reapropiarse del espacio público y resignificar las vallas que cada año se colocan para proteger monumentos y edificios durante las movilizaciones del 8M. En lugar de funcionar únicamente como barrera, las participantes decidieron utilizarlas como un soporte para exhibir fotografía documental.

Las imágenes fueron pegadas directamente sobre el cerco metálico que rodea el recinto cultural, uno de los puntos más emblemáticos del Centro Histórico y escenario recurrente de protestas y manifestaciones sociales.

Una galería urbana con historias de mujeres

La exposición reúne fotografías que muestran protestas feministas, retratos de mujeres organizadas, escenas de movilización social y testimonios de lucha y resistencia en distintas regiones de México.

También aparecen imágenes relacionadas con madres buscadoras, activistas y colectivas, así como momentos de la vida cotidiana captados desde la mirada de fotógrafas que documentan la realidad social desde el periodismo visual.

De esta manera, “La pega” convierte el espacio público en un punto de encuentro entre el arte, el fotoperiodismo y la memoria colectiva, permitiendo que quienes transitan por la zona puedan observar de cerca historias que muchas veces quedan registradas únicamente en medios informativos.

Fotoperiodistas de distintos estados participan en la muestra

Aunque la intervención se realiza en la capital del país, la exposición incluye trabajos de autoras provenientes de diversas entidades, lo que aporta una visión plural sobre las experiencias de las mujeres en México.

Entre los estados representados se encuentran Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Morelos, Sinaloa, Nuevo León, Estado de México y Baja California, entre otros.

La convocatoria fue de tema abierto, por lo que cada participante eligió la fotografía que mejor representara su trabajo o su mirada sobre los movimientos sociales, las desigualdades y las luchas que documenta en su labor periodística.

Una reapropiación simbólica del espacio público

La iniciativa surgió como una forma de resignificar las vallas metálicas que cada año se colocan para proteger monumentos y edificios históricos durante las movilizaciones feministas.

En lugar de verlas únicamente como una barrera, las participantes decidieron convertirlas en un lienzo urbano para mostrar el trabajo de las mujeres dentro del fotoperiodismo y visibilizar las historias que documentan en las calles.

Además de ser una exposición, “La pega” también funciona como una toma simbólica del espacio público, donde la fotografía se convierte en herramienta de memoria, denuncia y acompañamiento a las luchas de las mujeres en México.

La muestra permanecerá visible durante las actividades y movilizaciones del 8 de marzo, cuando miles de mujeres saldrán a las calles de la capital para exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género.

