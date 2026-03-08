De qué trata la campaña “El Poder de Ser Mujer”, impulsada por la gobernadora de Quintana Roo

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, presentó la campaña “El Poder de Ser Mujer”, una iniciativa que busca visibilizar el liderazgo femenino y reconocer la creciente participación de las mujeres en espacios de decisión dentro del estado.

La estrategia pone en el centro el papel que las mujeres desempeñan en distintos ámbitos de la sociedad, como el gobierno, las universidades, las empresas, los hospitales y las comunidades, donde cada vez ocupan más posiciones clave.

A través de mensajes y contenidos de difusión, la campaña busca destacar la capacidad, talento y liderazgo de las mujeres quintanarroenses, además de impulsar una reflexión sobre los cambios sociales que han permitido ampliar su presencia en la vida pública y política.

Una campaña para reflexionar sobre las barreras históricas

De acuerdo con el comunicado del gobierno estatal, la iniciativa invita a analizar las barreras históricas que durante décadas limitaron la participación de las mujeres, muchas veces mediante reglas sociales no escritas que asociaban el liderazgo y la autoridad principalmente con figuras masculinas.

En este sentido, la campaña busca cambiar la narrativa que durante años frenó el desarrollo profesional y político de las mujeres, transformando frases como “no es tu momento” o “no estás lista” en mensajes que promuevan confianza, igualdad de oportunidades y participación.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, presentó la campaña “El Poder de Ser Mujer”, una iniciativa que busca visibilizar el liderazgo femenino y reconocer la creciente participación de las mujeres en espacios de decisión dentro del estado.

La estrategia pone en el centro el papel que las mujeres desempeñan en distintos ámbitos de la sociedad, como el gobierno, las universidades, las empresas, los hospitales y las comunidades, donde cada vez ocupan más posiciones clave.

A través de mensajes y contenidos de difusión, la campaña busca destacar la capacidad, talento y liderazgo de las mujeres quintanarroenses, además de impulsar una reflexión sobre los cambios sociales que han permitido ampliar su presencia en la vida pública y política.

Una campaña para reflexionar sobre las barreras históricas

De acuerdo con el comunicado del gobierno estatal, la iniciativa invita a analizar las barreras históricas que durante décadas limitaron la participación de las mujeres, muchas veces mediante reglas sociales no escritas que asociaban el liderazgo y la autoridad principalmente con figuras masculinas.

En este sentido, la campaña busca cambiar la narrativa que durante años frenó el desarrollo profesional y político de las mujeres, transformando frases como “no es tu momento” o “no estás lista” en mensajes que promuevan confianza, igualdad de oportunidades y participación.

“Las mujeres no piden espacio, lo están ocupando”

Uno de los ejes del mensaje institucional es la idea de que las mujeres ya no esperan a que se les otorgue un lugar, sino que están ocupando espacios de liderazgo en distintos sectores de la sociedad.

Con este enfoque, la campaña busca inspirar a nuevas generaciones, visibilizar historias de participación femenina y fortalecer el reconocimiento del papel que las mujeres tienen en la transformación social del estado.

Además, la estrategia se difunde en un contexto simbólico para Quintana Roo, ya que actualmente el estado es gobernado por una mujer, lo que representa un avance en materia de representación política y participación femenina en cargos de alto nivel.

En conjunto, “El Poder de Ser Mujer” pretende consolidarse como un llamado a reconocer los logros de las mujeres, impulsar su liderazgo y continuar abriendo espacios de igualdad en la vida pública y social de Quintana Roo.

Uno de los ejes del mensaje institucional es la idea de que las mujeres ya no esperan a que se les otorgue un lugar, sino que están ocupando espacios de liderazgo en distintos sectores de la sociedad.

Con este enfoque, la campaña busca inspirar a nuevas generaciones, visibilizar historias de participación femenina y fortalecer el reconocimiento del papel que las mujeres tienen en la transformación social del estado.

Además, la estrategia se difunde en un contexto simbólico para Quintana Roo, ya que actualmente el estado es gobernado por una mujer, lo que representa un avance en materia de representación política y participación femenina en cargos de alto nivel.

En conjunto, “El Poder de Ser Mujer” pretende consolidarse como un llamado a reconocer los logros de las mujeres, impulsar su liderazgo y continuar abriendo espacios de igualdad en la vida pública y social de Quintana Roo.