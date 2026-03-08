8 de marzo: polémica por taller de “Kit Forense en caso de desaparecer” lleva a la destitución de titular de la Juventud en Tehuantepec

Luego de la polémica por el taller de "Kit Forense en caso de desaparecer" donde se convocó a mujeres en el marco del 8 de marzo, el municipio de Tehuantepec anunció la separación del cargo de la titular de la Instancia Municipal de la Juventud. (Foto: Captura de pantalla)

La polémica convocatoria al taller “Elabora tu kit forense en caso de desaparecer”, organizada por el Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, fue retirada después de recibir críticas de colectivos feministas, además, la tarde de este sábado, el municipio de Oaxaca dio a conocer que separo de su cargo a Keyla Karlet Calvo Vásquez, titular de la Instancia Municipal de la Juventud.

La presidenta municipal, Ana Cecilia Pérez Velásquez, aseguró que la decisión fue derivada de las criticas que generó la actividad propuesta para las mujeres del municipio, la cual se desarrollaría el 6 de marzo a las 17:00 horas: “Esta decisión se toma en estricto apego al compromiso de esta administración de conducir el ejercicio público con responsabilidad, sensibilidad institucional y respeto hacia la ciudadanía”.

Ante los señalamientos de insensibilidad, el gobierno reiteró que “ninguna acción que genere preocupación o que no se conduzca con el cuidado y la responsabilidad que exige el servicio público será tolerada, por lo que se han instruido las revisiones internas correspondientes para fortalecer los mecanismos de supervisión y coordinación entre las áreas del Ayuntamiento”.

Tehuantepec.

Actividad en el marco del 8m causó polémica

El taller “Elabora tu kit forense en caso de desaparecer”, anunciado por el ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, como parte de las actividades para el Día Internacional de la Mujer, desató múltiples cuestionamientos en redes sociales.

La propuesta, difundida en redes sociales oficiales, invitaba a mujeres a asistir a la Casa Guietiqui para prepararse ante una posible desaparición, bajo la promesa de un espacio seguro y exclusivo.

La convocatoria fue rechazada por colectivos feministas y por habitantes del municipio, quienes la consideraron ofensiva y criticaron que depositara en las mujeres la carga de gestionar medidas ante una situación de violencia. Ante la presión social, las autoridades cancelaron la actividad.

Colectivos como Brujas del Mar recordaron que la obligación del Estado es prevenir las desapariciones y proteger a la población, en vez de delegar en las mujeres la tarea de crear sus propios archivos para casos de desaparición.

Denuncian por plagio al municipio de Tehuantepec

La investigadora de la UNAM, Becky Bios, señaló en redes sociales que el gobierno municipal de Tehuantepec utilizó su propuesta del Kit Forense sin autorización. El Kit Forense, desarrollado por Bios, reúne elementos como fotografías, documentos personales, prendas y muestras de cabello para identificar ADN y facilitar la localización de personas desaparecidas.

La iniciativa busca ofrecer a las mujeres y sus familias una herramienta preventiva ante casos de desaparición. Desde su presentación, la propuesta ha recibido críticas, aunque Bios sostiene que su objetivo principal es brindar opciones preventivas y apoyar a familias en la búsqueda de mujeres desaparecidas.