Quién es Becky Bios, la activista que diseñó el Kit Forense que autoridades de Oaxaca propusieron y causó indignación

Como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, promovió una actividad que causó polémica: organizó una actividad llamada “Elabora tu kit forense en caso de desaparecer”.

La iniciativa fue duramente criticada por colectivas y población en general al considerarla incluso ofensiva, y posteriormente fue cancelada por las propias autoridades.

A través de una publicación en redes sociales, la cuenta oficial del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec invitó a asistir al taller que se impartiría en la Casa Guietiqui, como parte de las actividades rumbo al 8M.

En la invitación se aseguraba un espacio seguro y exclusivo para mujeres, y tenía la intención de prepararlas en caso de desaparición. Sin embargo, la convocatoria tuvo el efecto contrario y al final fue cancelada.

Colectivas como Brujas del Mar denunciaron que “la obligación del Estado es evitar las desapariciones” sin embargo, en lugar de ello, ahora “depositan en las mujeres la labor de crear sus propios archivos para que resuelvan si son víctimas de desaparición”.

El Kit Forense sí existe y es propuesta de una activista

Al respecto, la bióloga, socióloga y activista mexicana, Becky Bios, manifestó en sus redes sociales su inconformidad y denunció que el gobierno municipal de Tehuantepec había plagiado su trabajo.

Becky Bios, investigadora de la UNAM, creó el Kit Forense como una propuesta que tiene la finalidad de reunir documentos como fotografías, documentos personales, prendas, un trozo de cabello, entre otras evidencias que permitan reconocer el ADN, con el fin de tener un mecanismo que ayude en caso de desaparición.

Su propuesta ha sido igualmente criticada desde que surgió, sin embargo, ella ha manifestado que tiene la intención de proporcionar a las mujeres medidas preventivas, y funciona como una herramienta para que los familiares puedan localizar a las mujeres de manera más rápida.

Becky Bios denunció que el ayuntamiento del municipio oaxaqueño nunca se comunicó con ella para pedir asesoramiento o capacitación a quienes impartirán el taller. (Captura de pantalla )

Quién es la activista Becky Bios que creó el Kit Forense

Becky Bios imparte talleres para la realización del Kit Forense, sin embargo, a través de su página oficial de Facebook “Gordi Feminista”, denunció que el ayuntamiento del municipio oaxaqueño nunca se comunicó con ella para pedir asesoramiento o capacitación a quienes impartirán el taller.

Aseguró que estaban lucrando con su trabajo y exigió disculpas públicas por tomar su investigación sin su consentimiento.

Becky fue víctima de un intento de feminicidio en 2015, cuando su entonces pareja la dejó en coma tras golpearla brutalmente. Afortunadamente sobrevivió, sin embargo, permaneció con lesiones que a día de hoy le dejaron secuelas.

Tardó dos años en recuperarse, sin embargo, desde entonces, comenzó su vida en el activismo feminista, donde cada año acude a la marcha del 8M en la Ciudad de México.