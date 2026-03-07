México

Sinaloa lidera casos de feminicidio en lo que va de 2026: estos son los estados con más casos de violencia contra la mujer

El Secretariado Ejecutivo indicó que en enero de este año se registraron 54 casos de feminicidio a nivel nacional

El profesor sonorense fue detenido
El profesor sonorense fue detenido por las autoridades y vinculado a proceso |Crédito: Cuartoscuro

Sinaloa no solo es uno de los estados con mayor percepción de violencia en México, sino que actualmente es el estado con más casos de feminicidio en lo que va del 2026 a nivel nacional.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en enero de este año se reportaron en total 54 casos de feminicidio en 21 estados del país.

Sin embargo, ocho de los casos ocurrieron en Sinaloa, por lo que al menos hasta el momento, es el estado con mayor incidencia de este delito al representar el 14.8% de los casos a nivel nacional, seguido por la Ciudad de México, con cinco.

Según la dependencia, cuatro de los feminicidios que han ocurrido en Sinaloa corresponden a mujeres de 18 a 29 años y la segunda mitad de los casos, son víctimas de 30 a 69 años de edad.

El Secretariado precisó que seis de los casos de feminicidio en ese estado ocurrieron en el municipio de Culiacán y uno más en Guasave, mientras que sobre el octavo caso no mostró ese dato.

Aunque en enero pasado se registró una disminución en los casos de feminicidio en México respecto al mismo mes del 2025, el delito continúa con una alta incidencia.

A esto se suman otros delitos que también han afectado de manera significativa a las mujeres, como la violencia doméstica, secuestro, trata de personas y el abuso sexual.

Estados con más casos de violencia contra la mujer

  • Homicidio doloso de mujeres

El Secretariado indicó que Guanajuato es el estado con más casos de homicidio doloso de mujeres al tener 16 casos reportados en enero de 2026.

Esto representa el 12.15% de los 128 casos que se registraron durante el mismo mes a nivel nacional.

  • Homicidio culposo de mujeres

Según el mismo informe, Michoacán es el estado con mayor número de casos de homicidio culposo de mujeres, con 16 víctimas reportadas en enero de este año.

Esto corresponde al 10% de los 221 casos registrados en el mismo periodo en todo el país.

  • Lesiones dolosas

En este rubro, destaca el Estado de México con 2 mil 048 casos en enero, los cuales representan 34.8% de los 5 mil 885 que hay registrados a nivel nacional en el mismo periodo.

  • Secuestro de mujeres

Veracruz registró dos casos, cifra que representa el 28.6% de los siete hechos informados en todo el país.

  • Extorsión a mujeres

La Ciudad de México reportó 42 casos de extorsión contra mujeres, equivalentes al 21.8% de los 193 casos nacionales, según los datos difundidos por el Secretariado Ejecutivo.

  • Corrupción de menores:

Guanajuato contabilizó 55 víctimas, abarcando el 32.7% de los 168 casos notificados a nivel nacional.

  • Trata de personas:

Quintana Roo reportó 35 casos de trata de personas, cifra que representa el 74.5% de los 47 incidentes identificados en todo México, de acuerdo con el documento federal.

  • Violencia familiar

Ciudad de México también lidera en violencia familiar, con un total de 2 mil 356 denuncias, lo que equivale al 12.5% de los 18 mil 812 casos reportados en el país durante enero de 2026.

  • Violación

El Estado de México lidera la lista de entidades con más casos, al contabilizar 211, que representan 15.5% de mil 359 a nivel nacional durante enero pasado.

