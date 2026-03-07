México

Monreal urge a Morena a definir reglas para candidaturas de 2027 en el Consejo Nacional

El diputado de Morena hizo un llamado a que quienes aspiren a un cargo eviten las campañas anticipadas

Ricardo Monreal destaca la ecuanimidad
Ricardo Monreal destaca la ecuanimidad y firmeza de Sheinbaum ante los desafíos en la relación bilateral México-Estados Unidos. Crédito: Cámara de Diputados

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), consideró necesario que el Consejo Nacional de Morena establezca reglas claras para la selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

En entrevista con diversos medios de comunicación, Monreal señaló que “mañana, que va a ser el Consejo Nacional de Morena, debería aprovecharse para fijar reglas” en torno a la elección de candidaturas, de forma que “nadie incurra en ninguna irregularidad y para que el proceso se dé con apertura y con el cumplimiento de normas internas, pero sobre todo de la ley y la Constitución, que son derecho vigente”.

Al ser cuestionado sobre presuntos actos anticipados de campaña del titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, en Quintana Roo.

El legislador afirmó que “todos debemos observar la ley y la Constitución, y que hay una figura jurídica para todos, que no deben de incurrir en campañas anticipadas”.

Añadió que el director de Aduanas “es un hombre serio, es un hombre sensato que ha luchado mucho” e incluso lo considera “el primer morenista de aquel estado, de Quintana Roo, que en las condiciones más deplorables y más adversas, se atrevió a acompañarnos como fundador de Morena”.

Respecto a posibles sanciones por actos anticipados de campaña, explicó que “la ley establece, en el caso de haber campañas anticipadas o violación a alguna regla electoral, la ley señala amonestaciones y algunas de las sanciones, pero yo no creo que llegue a ese extremo” de cancelación del registro del partido, aun si Marín Mollinedo fuera candidato a la gubernatura de Quintana Roo.

Monreal concluyó que “él actuará de manera correcta, y el propio Rafael habrá de cumplir con los estatutos y con nuestra filosofía política, pero lo que digo, con toda seriedad, es que tiene derecho a participar”.

En paralelo, la atención se concentra en el estado de Zacatecas. Ayer, Saúl Monreal, senador de Morena y hermano del gobernador de ese estado, David Monreal, insiste en participar en las encuestas internas de Morena para definir la candidatura al gobierno estatal en 2027, cuando se elegirá al sucesor de su hermano.

Esta postura se mantiene a pesar de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reiteró que ningún familiar será considerado para ese cargo, incluso ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ricardo Monreal, hermano mayor de Saúl, lo calificó previamente como un “rebelde sin causa” y expresó que intentaría disuadirlo de buscar la candidatura, aunque Saúl ha intensificado sus declaraciones públicas sobre el tema.

En entrevista con Azucena Uresti, Saúl Monreal afirmó que no se puede descalificar a priori a una persona por su apellido y consideró injusto y una “violencia política” ser excluido únicamente por su parentesco.

Señaló que esperará una notificación formal y argumentó que la Ley contra el nepotismo pertenece a los lineamientos internos de Morena y no le resulta aplicable, por lo que defenderá su derecho constitucional a votar y ser votado.

Aseguró que su interés por competir es personal y no cuenta con el respaldo de su hermano gobernador, considerando injusto ser descalificado por su apellido.

