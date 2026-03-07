Desmienten que AMLO se encuentre hospitalizado por un malestar cardíaco

Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente en 2018 tras perder dos candidaturas presidenciales. | Gobierno federal

Este sábado 7 de marzo se reportó el presunto ingreso de Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, a un hospital militar debido a un malestar cardíaco, lo cual fue posteriormente desmentido.

Fuentes federales detallaron a Infobae México que dicho reporte es falso, debido a que el exmandatario federal, también conocido como AMLO, no fue hospitalizado.

Cabe señalar que hace varios años el expresidente presentó problemas cardíacos y de hipertensión, por lo que se realiza de manera regular estudios preventivos.

Lo anterior fue informado en enero de 2022 por la Secretaría de Gobernación (Segob), quien detalló que Andrés Manuel López Obrador fue sometido en ese mes a un cateterismo cardíaco como medida preventiva ante los problemas del corazón presentó en años pasados.

En aquella ocasión se explicó que debido a sus antecedentes se le realizan estudios cada seis meses, entre los que se encuentran electrocardiogramas y prueba de esfuerzo o tomografía.

AMLO se jubiló tras finalizar su sexenio

AMLO reapareció tras jubilarse para presentar en redes sociales su libro 'Grandeza'. (X/@lopezobrador_)

Luego de finalizar su sexenio -comprendido del 2018 a 2024-, Andrés Manuel López Obrador se retiró de la esfera pública y política para vivir en su rancho “La chingada”, en Palenque, Chiapas.

Su última aparición fue el 1 de octubre de 2024, cuando entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo. Tras mudarse a Chiapas, Andrés Manuel López Obrador reapareció un año después para compartir la publicación de su nuevo libro Grandeza, en el que trató de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo.

“Estoy jubilado, imagínense ustedes después de 50 años de lucha ininterrumpida lo difícil que pudo ser el decir ‘se acabó’, cortar de tajo toda mi actividad pública, política...”, comentó en un video en sus redes sociales.

*Información en desarrollo...