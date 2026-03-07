Cuánta agua se debe consumir al día para mantener un sistema digestivo saludable

La hidratación previene alteraciones gastrointestinales frecuentes. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Mantener una correcta hidratación es fundamental para la salud general del organismo, y en particular para el sistema digestivo, que depende de líquidos para funcionar de manera óptima. El agua no solo facilita la digestión de los alimentos, sino que también ayuda a prevenir problemas comunes como el estreñimiento, la acidez o la indigestión. Conocer cuánto y cómo consumir agua a diario puede marcar una gran diferencia en la salud gastrointestinal.

El sistema digestivo utiliza agua en cada etapa del proceso digestivo. Desde la producción de saliva y jugos gástricos, hasta el transporte de nutrientes y la formación de las heces, el agua cumple un papel central.

La saliva contiene enzimas que inician la descomposición de los alimentos, y para que estas enzimas funcionen correctamente, es necesaria una adecuada hidratación. Asimismo, el estómago y el intestino delgado requieren líquidos para procesar los alimentos y absorber los nutrientes de manera eficiente.

Repartir la toma de líquidos es vital para que el cuerpo absorba correctamente el agua y el aparato digestivo funcione mejor. Foto: (iStock)

Uno de los problemas digestivos más frecuentes relacionados con la falta de agua es el estreñimiento. Las heces se forman principalmente de agua y fibra, y cuando el organismo está deshidratado, estas se vuelven duras y difíciles de evacuar. Beber suficiente agua ayuda a mantener las heces suaves y facilita su tránsito por el colon, reduciendo la incomodidad y el riesgo de complicaciones como hemorroides.

Además, la hidratación influye en la prevención de la acidez y el reflujo. Una ingesta adecuada de agua contribuye a diluir el ácido gástrico, disminuyendo la irritación del esófago y la sensación de ardor. También puede ayudar a mejorar la digestión de las comidas, especialmente aquellas ricas en grasas, al favorecer el correcto funcionamiento de la bilis y las enzimas digestivas.

¿Cuánta agua se debe consumir al día?

Las recomendaciones varían según la edad, el peso, la actividad física y el clima, pero la guía general de expertos sugiere entre 1.5 y 2 litros diarios para adultos saludables.

Mantener un consumo regular de agua permite que la digestión ocurra con normalidad, previniendo molestias como el estreñimiento y la acidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este consumo puede provenir de agua potable, infusiones sin azúcar y alimentos con alto contenido hídrico, como frutas y verduras. Es importante distribuir la ingesta de manera regular a lo largo del día, en lugar de consumir grandes cantidades en pocas tomas, para favorecer la absorción y evitar sobrecargar el sistema digestivo.

Además del agua, mantener hábitos saludables complementa la función digestiva. Comer despacio, incluir suficiente fibra en la dieta, reducir alimentos ultraprocesados y moderar el consumo de alcohol y cafeína son estrategias que, combinadas con la hidratación, mejoran el bienestar gastrointestinal.

En conclusión, el agua es un componente esencial para mantener un sistema digestivo saludable. Ayuda a digerir los alimentos, facilita la absorción de nutrientes y previene trastornos comunes como el estreñimiento y la acidez. Mantener una ingesta diaria adecuada, entre 1.5 y 2 litros, junto con hábitos alimenticios equilibrados, no solo protege la salud del aparato digestivo, sino que contribuye al bienestar general del organismo. Incorporar agua de manera constante en la rutina diaria es una medida sencilla pero poderosa para cuidar la salud gastrointestinal y sentirse mejor cada día.