Clara Brugada respalda marcha del 8M y asegura que el Zócalo “abrazará” a las manifestantes

Previo a la movilización por el Día Internacional de las Mujeres, la jefa de Gobierno de la CDMX reiteró que el gobierno capitalino respalda la lucha feminista

Con la participación de 4 mil mujeres, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó en el Zócalo capitalino la formación del mensaje monumental “Siempre Vivas, Libres e Iguales #8M”, un acto simbólico que busca refrendar la continuidad de la lucha por los derechos de las mujeres.

La actividad se realizó en la Plaza de la Constitución, donde miles de participantes levantaron paraguas en colores morado y blanco para formar la frase que ocupó gran parte de la plancha del Zócalo, uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

Durante el evento, la mandataria capitalina afirmó que el Gobierno de la Ciudad de México respalda la movilización feminista que tendrá lugar este 8 de marzo y garantizó que las manifestantes contarán con el apoyo de las autoridades capitalinas.

“Mañana miles de mujeres tomarán las calles de esta ciudad. A todas ellas les decimos: el Gobierno de la ciudad respalda la lucha de las mujeres; comparte sus ideales y trabaja todos los días para la igualdad”, expresó ante legisladoras, alcaldesas, funcionarias y miles de asistentes.

Asimismo, señaló que el Zócalo capitalino será un espacio que “abrazará” a las miles de mujeres que participen en las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer.

El 8 de marzo, una fecha de memoria y reivindicación

En su mensaje, Clara Brugada recordó el origen histórico de las movilizaciones feministas, al mencionar la lucha de las obreras de fábricas textiles en Estados Unidos, quienes hace más de un siglo salieron a las calles para exigir jornadas laborales más cortas, salarios justos y condiciones dignas de trabajo.

Estas movilizaciones, explicó, se convirtieron en un referente del movimiento organizado de mujeres que impulsó el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer, una fecha que busca visibilizar las demandas por igualdad, participación política y derechos laborales.

La jefa de Gobierno subrayó que el 8 de marzo no es un día para felicitar, sino una jornada de lucha, memoria y reflexión sobre los avances logrados y los desafíos que aún enfrentan las mujeres.

Al mismo tiempo, señaló que la frase formada en el Zócalo envía un mensaje contundente: “ni un paso atrás en los derechos de las mujeres”, frente a lo que calificó como intentos de retroceso impulsados por sectores ultraconservadores a nivel internacional.

Programas y políticas para fortalecer los derechos de las mujeres

Durante su intervención, la mandataria capitalina destacó diversas acciones que su administración impulsa para avanzar en la igualdad de género en la capital del país.

Entre ellas mencionó el envío al Congreso local de la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, iniciativa que busca crear el primer sistema público de cuidados del país para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados, una labor que históricamente ha recaído en las mujeres.

Además, anunció proyectos como:

La construcción de 200 Casas de las 3R’s

La creación de 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil hacia 2030

La consolidación de la Ciudad de México como la primera entidad en declarar la erradicación de la división sexual del trabajo

También destacó programas sociales dirigidos a mujeres, entre ellos Mujeres Cuidadoras, Mujeres Sanas, Infancias Protegidas y Desde la Cuna, así como la construcción de 334 kilómetros de Caminos de Mujeres Libres y Seguras.

Avances en seguridad y combate a la violencia de género

En materia de seguridad, Clara Brugada aseguró que la Ciudad de México ha impulsado diversas reformas legislativas para fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres, con el aumento de sanciones en delitos como violencia feminicida, violencia familiar, abuso sexual y acoso sexual, incluido el acoso digital.

La mandataria informó que en el último año el delito de feminicidio se redujo en 35 por ciento en la capital, y señaló que actualmente el 95 por ciento de los responsables cuentan con órdenes de aprehensión.

“Que sepan los que se atrevan a actuar en contra de las mujeres que en esta ciudad se responde”, afirmó.

Finalmente, reiteró que la Ciudad de México se mantiene como una capital de derechos, libertades e igualdad, y que el mensaje formado por miles de mujeres en el Zócalo representa un símbolo de la lucha colectiva que continúa este 8 de marzo en las calles del país.