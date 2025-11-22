México

Caen líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción y comercio ilegal de agua

Los dos hombres eran considerados objetivos prioritarios de la Operación Caudal

Guardar
Ambos son señalados por su
Ambos son señalados por su presunta participación en la extracción, distribución y comercio ilegal de agua. Foto: FGJEM

Este sábado 21 de noviembre fueron detenidos los líderes del Sindicato 22 de Octubre y de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) por su presunta participación en los delitos de extracción, distribución y comercio ilegal de agua en el Estado de México.

La primera captura fue la de Juan “N”, identificado como líder de la FITTAM y vocero de Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX), quien era considerado objetivo prioritario de la Operación Caudal, realizada en la entidad contra el huachicol de agua.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Juan “N” ofrecía representación a sus afiliados en trámites ante autoridades municipales y estatales relacionados con predios e inmuebles irregulares o despojados, gestionando asuntos como el pago de predial, agua, licencias de uso de suelo y de construcción, bajo supuestas “condiciones especiales”.

Además, llevaba a cabo el acaparamiento y distribución ilegal de agua, principalmente en los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

Autoridades relacionaron a diversos grupos
Autoridades relacionaron a diversos grupos vinculados al CO con el huachicol de agua en el Edomex (FGJEM)

También utilizaba pipas operadas por miembros de sus organizaciones para controlar el abasto y el cobro ilícito del recurso, y, según las investigaciones, recurría a la violencia e incluso al robo contra conductores o propietarios de pipas ajenas a su grupo.

Al sujeto también se le atribuye la coacción a dueños de purificadoras de agua para que adquirieran el líquido exclusivamente a través de sus pipas.

El 27 de octubre, Juan “N” habría sido uno de los principales organizadores de manifestaciones y bloqueos destinados a desacreditar la Operación “Caudal” y a proteger las fuentes de financiamiento de los grupos criminales mediante el robo y la venta ilegal de agua potable.

Su detención se realizó en Nezahualcóyotl, donde las autoridades le aseguraron armas de fuego, cartuchos de diversos calibres, cargadores y bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana.

Objetos asegurados durante la detención
Objetos asegurados durante la detención de Juan "N". Foto: FGJEM

De manera posterior se le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de extorsión y fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Cae líder del Sindicato 22 de Octubre

La segunda captura llevada a cabo este sábado fue la de Guillermo “N”, identificado como uno de los principales integrantes del Sindicato 22 de Octubre, la cual es relacionada con delitos de secuestro, extorsión, despojo, robo con violencia, narcomenudeo, disparo de arma de fuego, entre otros.

De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto era identificado como objetivo prioritario debido a su presunta participación en el huachicol de agua en la que intervenía las redes oficiales de agua potable, realizaba conexiones ilegales y gestionaba la extracción y venta del recurso mediante pipas operadas por sus agremiados.

Primer operativo en contra del
Primer operativo en contra del huachicol de agua en Edomex. Foto: Fiscalía Edomex

Su captura se efectuó en el municipio de Ecatepec, luego de cumplimentarse una orden de aprehensión por extorsión. Fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.

Regidor de Chalco fue uno de los primeros detenidos

Detención de Christian Jesús “N”
Detención de Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o “Jimy” por la FGJEM (@FiscaliaEdomex/X)

Cabe recordar que estas dos detenciones se suman a la de Christian Jesús “N”, alias “Gimmy” y/o “Jimy”, identificado como líder del Sindicato 22 de Octubre y que desempeñaba el cargo de Sexto Regidor en el municipio de Chalco del Edomex.

Su arresto se llevó a cabo el viernes 21 de noviembre en cumplimiento a una orden de aprehensión en el marco de la Operación Caudal, de la que también era objetivo prioritario por estar relacionado con actividades relacionadas con huachicol de agua.

El “Gimmy” también es señalado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión y despojo, entre otros.

Tras su captura fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Con estas acciones se han ejecutado tres detenciones de objetivos prioritarios y de siete personas que estarían vinculadas con la red de extracción y venta ilegal de agua.

Temas Relacionados

Sindicato 22 de OctubreEdomexFITTAMSUTMEXOperación CaudalExtracción ilegal aguaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Las 10 películas más populares de Disney+ México para relajarte el fin de semana

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Las 10 películas más populares

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estado de los vuelos en

Cuánto mide Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025 y primera tabasqueña en tener la corona

Estas son las dimensiones de la mexicana triunfadora en el certamen

Cuánto mide Fátima Bosch, ganadora

Hot cakes red velvet: receta fácil para un desayuno especial esta temporada

La mezcla de ingredientes accesibles y un proceso fácil permite disfrutar de una versión innovadora

Hot cakes red velvet: receta

Beca Rita Cetina 2025: lanzan aviso importante a los nuevos beneficiarios para la entrega de tarjetas Bienestar

A través del plástico, los nuevos beneficiarios podrán cobrar el apoyo económico que entrega el programa

Beca Rita Cetina 2025: lanzan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un escolta de Carlos Manzo

Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

Kate del Castillo debuta con Peso Pluma en los corridos tumbados y la canción desata polémica en redes

Primera audiencia de “El Licenciado” confirma participación del CJNG y pago de 2 millones de pesos para asesinar a Carlos Manzo

Asesinan a tiros al exalcalde Lauro Orozco Gómez en Ignacio Zaragoza, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Las 10 películas más populares

Las 10 películas más populares de Disney+ México para relajarte el fin de semana

Cuánto mide Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025 y primera tabasqueña en tener la corona

Daredevil en México: Charlie Cox se encuentra en Monterrey

Belinda revela su interés en una colaboración con Cazzu tras su primer encuentro en México

Quién es Omar Harfouch, el juez que quiere quitarle la corona de Miss Universo a Fátima Bosch

DEPORTES

David Benavidez vs Anthony Yarde,

David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea

David Benavidez vs Anthony Yarde EN VIVO: minuto a minuto del combate hoy en Riad, Arabia Saudita

Fulham vence 1-0 al Sunderland gracias al mexicano Raúl Jiménez

Pumas ya habría decidido quien será su entrenador para el siguiente torneo

David Benavidez vs Anthony Yarde: dónde y a qué hora ver pelea en vivo desde México