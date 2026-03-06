Ryan Gosling estará en la CDMX para presentar su nueva película en esta fecha

México sumará una estrella más a su colección de premieres cuando Ryan Gosling y los directores de Proyecto: Fin del Mundo presenten la producción en la capital. EFE/EPA/Caroline Brehman

La Ciudad de México se prepara para convertirse nuevamente en el epicentro de un evento cinematográfico global al recibir a uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica: Ryan Gosling.

Su visita no será casual, sino parte de la gira internacional de promoción de Proyecto: Fin del Mundo, una cinta que ya genera gran expectativa entre los amantes de la ciencia ficción.

Gosling realizó el anuncio de su visita a la CDMX a través de un video en la cuenta oficial de la productora. (X/ @SonyPicturesMX)

Acompañado por los directores Phil Lord y Christopher Miller, Gosling llegará el 13 de marzo para compartir con el público mexicano una producción que promete ser épica, emotiva y visualmente espectacular.

Un viaje espacial contra el tiempo

La trama de Proyecto: Fin del Mundo, basada en la novela Project Hail Mary de Andy Weir, combina ciencia, emoción y aventura en un relato que busca cautivar tanto a los amantes del género como al público general.

Protagonista: Ryland Grace, un profesor que despierta solo en una nave espacial.

Conflicto: Descubre que es la última esperanza de la humanidad frente a una amenaza global.

Guion: Adaptado por Drew Goddard, el mismo que trabajó en The Martian.

La película Proyecto: Fin del Mundo se basa en la novela de ciencia ficción Project Hail Mary de Andy Weir y promete una narrativa épica y emotiva. . (Captura de video)

Además, se ha anticipado que la película combina ciencia dura con un enfoque humano y emotivo, apostando no sólo por la espectacularidad visual, sino también por una narrativa que conecta con las emociones del espectador.

México como parada clave de Hollywood

La visita de Gosling confirma que la CDMX se ha consolidado como una parada estratégica en las giras promocionales de grandes producciones.

Mercado relevante: México es uno de los países con mayor asistencia a salas de cine en Latinoamérica.

Eventos previos: Estrellas como Margot Robbie, Pedro Pascal y Jacob Elordi han participado en premieres similares.

Impacto cultural: Estos encuentros generan conversación global y acercan a los fans a Hollywood.

Gosling acudió al país en 2023 junto a Margot Robbie en la gira promocional de Barbie. (Foto AP/Marco Ugarte)

De esta manera, la presencia de Gosling y los directores no sólo será un evento de entretenimiento, sino también un gesto hacia el público mexicano, que cada vez tiene más peso en la industria.

Expectativa y experiencia IMAX

El estreno en formato IMAX es uno de los grandes atractivos de la película, pensado para maximizar la inmersión del público.

Escala visual: Las escenas espaciales se potencian en pantallas gigantes.

Reacciones iniciales: Críticos han destacado la mezcla de aventura y emoción.

Promesa: Una experiencia cinematográfica única que busca marcar el año.

Phil Lord y Christopher Miller, directores de la cinta, acompañarán a Gosling en su visita para presentar la producción a los fans mexicanos. REUTERS/Steve Marcu

La cinta se estrenará en México el 19 de marzo. Aunque aún no se revela la sede del evento, la combinación de talento, historia épica y formato IMAX convierte este evento en una cita imperdible para los fans del cine y en un momento clave para la relación entre Hollywood y el país.