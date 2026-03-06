México

Ryan Gosling estará en la CDMX para presentar su nueva película en esta fecha

La visita del actor junto a los directores Phil Lord y Christopher Miller marca uno de los eventos más esperados del año para la audiencia mexicana

Guardar
México sumará una estrella más
México sumará una estrella más a su colección de premieres cuando Ryan Gosling y los directores de Proyecto: Fin del Mundo presenten la producción en la capital. EFE/EPA/Caroline Brehman

La Ciudad de México se prepara para convertirse nuevamente en el epicentro de un evento cinematográfico global al recibir a uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica: Ryan Gosling.

Su visita no será casual, sino parte de la gira internacional de promoción de Proyecto: Fin del Mundo, una cinta que ya genera gran expectativa entre los amantes de la ciencia ficción.

Gosling realizó el anuncio de
Gosling realizó el anuncio de su visita a la CDMX a través de un video en la cuenta oficial de la productora. (X/ @SonyPicturesMX)

Acompañado por los directores Phil Lord y Christopher Miller, Gosling llegará el 13 de marzo para compartir con el público mexicano una producción que promete ser épica, emotiva y visualmente espectacular.

Un viaje espacial contra el tiempo

La trama de Proyecto: Fin del Mundo, basada en la novela Project Hail Mary de Andy Weir, combina ciencia, emoción y aventura en un relato que busca cautivar tanto a los amantes del género como al público general.

  • Protagonista: Ryland Grace, un profesor que despierta solo en una nave espacial.
  • Conflicto: Descubre que es la última esperanza de la humanidad frente a una amenaza global.
  • Guion: Adaptado por Drew Goddard, el mismo que trabajó en The Martian.
La película Proyecto: Fin del
La película Proyecto: Fin del Mundo se basa en la novela de ciencia ficción Project Hail Mary de Andy Weir y promete una narrativa épica y emotiva. . (Captura de video)

Además, se ha anticipado que la película combina ciencia dura con un enfoque humano y emotivo, apostando no sólo por la espectacularidad visual, sino también por una narrativa que conecta con las emociones del espectador.

México como parada clave de Hollywood

La visita de Gosling confirma que la CDMX se ha consolidado como una parada estratégica en las giras promocionales de grandes producciones.

  • Mercado relevante: México es uno de los países con mayor asistencia a salas de cine en Latinoamérica.
  • Eventos previos: Estrellas como Margot Robbie, Pedro Pascal y Jacob Elordi han participado en premieres similares.
  • Impacto cultural: Estos encuentros generan conversación global y acercan a los fans a Hollywood.
Gosling acudió al país en
Gosling acudió al país en 2023 junto a Margot Robbie en la gira promocional de Barbie. (Foto AP/Marco Ugarte)

De esta manera, la presencia de Gosling y los directores no sólo será un evento de entretenimiento, sino también un gesto hacia el público mexicano, que cada vez tiene más peso en la industria.

Expectativa y experiencia IMAX

El estreno en formato IMAX es uno de los grandes atractivos de la película, pensado para maximizar la inmersión del público.

  • Escala visual: Las escenas espaciales se potencian en pantallas gigantes.
  • Reacciones iniciales: Críticos han destacado la mezcla de aventura y emoción.
  • Promesa: Una experiencia cinematográfica única que busca marcar el año.
Phil Lord y Christopher Miller,
Phil Lord y Christopher Miller, directores de la cinta, acompañarán a Gosling en su visita para presentar la producción a los fans mexicanos. REUTERS/Steve Marcu

La cinta se estrenará en México el 19 de marzo. Aunque aún no se revela la sede del evento, la combinación de talento, historia épica y formato IMAX convierte este evento en una cita imperdible para los fans del cine y en un momento clave para la relación entre Hollywood y el país.

Temas Relacionados

Ryan GoslingCDMXProyecto: Fin del MundoProject Hail MaryPhil LordChristopher MillerEstrenomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

En Chivas reconocen que Luis Romo será una baja importante para el Clásico Tapatío frente al Atlas

El capitán rojiblanco sufre una recaída tras reaparecer ante Toluca y se perderá el Clásico Tapatío

En Chivas reconocen que Luis

Exhiben a terraza en el Centro Histórico que cobra servicio por la “vista turística”

Anteriormente ya había habido una polémica por cobros excesivos en la misma zona

Exhiben a terraza en el

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

Este fue el papel de EEUU en el operativo contra El Mencho en Jalisco, según un exagente de la DEA

La muerte del líder del CJNG ha generado diversos cuestionamientos sobre el operativo

Este fue el papel de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este fue el papel de

Este fue el papel de EEUU en el operativo contra El Mencho en Jalisco, según un exagente de la DEA

Ataque contra elementos de seguridad en Yuriria, Guanajuato, deja un agresor abatido y dos policías heridos

Fuerzas Armadas derriban tres drones del crimen organizado que sobrevolaban en Navolato, Sinaloa

Asesinan a jefe de plaza de la Familia Michoacana durante rescate de personas en Amanalco, Edomex

Cae en CDMX “El Chaparro”, integrante de una célula vinculada con la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

Paty Navidad revela perturbador ‘don

Paty Navidad revela perturbador ‘don telepático’ por el que buscó ayuda pisquiátrica: “Empecé a leer la mente”

Imelda Tuñón podría pasar hasta seis años en prisión tras demanda de José Manuel Figueroa en su contra

Familia de Pedro Torres cumplió la última voluntad del reconocido productor

Entre rumores de romance, Pedro Pascal y Rafael Olarra fueron vistos en el Museo Nacional de Antropología en CDMX

Julián Gil revela si le gustaría ser parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México tras recibir invitación

DEPORTES

En Chivas reconocen que Luis

En Chivas reconocen que Luis Romo será una baja importante para el Clásico Tapatío frente al Atlas

Entrenador mexicano y sobrino del 'Piojo' Herrera relata como ha vivido el conflicto en medio oriente

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal aseguran que el México vs Brasil servirá para analizar el nivel de la Selección Mexicana