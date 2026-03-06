Pedro Friedeberg: el surrealista que transformó el arte contemporáneo en México

Pedro Friedeberg, nacido en Florencia en 1936, llegó a México con su familia a los dos años, debido a la persecución que enfrentaban los judíos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. México se convirtió en su país de adopción y fuente principal de inspiración, donde desarrolló una carrera artística que marcó tendencia en el arte contemporáneo.
Desde joven, Friedeberg mostró interés por la arquitectura y el arte. Ingresó a la Universidad Iberoamericana para estudiar arquitectura, pero abandonó la carrera luego de recibir la orientación del escultor Mathias Goeritz, quien reconoció en él un talento excepcional para la creación visual. Este consejo fue clave para que Friedeberg se dedicara de lleno a la producción artística.
Obras emblemáticas y su impacto en el arte
La Mano de Akhenatón, también conocida como la Mano-silla, es una de las piezas más reconocidas de Friedeberg. Esta escultura, creada en 1962, fusiona elementos del surrealismo y el diseño funcional, convirtiéndose en un ícono del arte mexicano. Otras obras relevantes incluyen el mural Dieciséis adivinanzas de un astronauta hindú y la escultura El faro del silencio, ambas ubicadas en la Ciudad de México. En los últimos años, Friedeberg produjo piezas como “Franz Liszt y su Mamut” y “Panóptico y Laberintos”, que destacan por la acumulación de figuras disonantes y referencias a la mitología, la historia y la cultura pop.
Un referente del surrealismo en México
Friedeberg se consolidó como uno de los principales exponentes del surrealismo en México. Su obra se caracteriza por un fuerte componente onírico, la presencia de elementos bizarros y un uso irónico del humor y la simbología. El artista empleó el misticismo de los números y una estética caótica, aunque nunca arbitraria, para esconder significados ocultos en sus trabajos. Las referencias constantes a la mitología, los motivos prehispánicos y la cultura pop enriquecieron su lenguaje visual.
El grupo “Los Hartos” y su posición frente al arte moderno
Durante la década de 1960, Friedeberg integró el grupo Los Hartos junto a figuras como Mathias Goeritz y José Luis Cuevas. Este colectivo se manifestó en contra de la rigidez del arte moderno y promovió una postura irreverente y experimental, reflejada en la multiplicidad de estilos y técnicas que Friedeberg exploró a lo largo de su vida.
Las creaciones de Pedro Friedeberg se exhibieron en museos de todo el mundo, consolidando su prestigio internacional. En 2012 fue galardonado con la Medalla de Bellas Artes en México. Su obra, que abarca pintura, escultura y diseño de muebles, permanece como una referencia obligada para quienes estudian el arte contemporáneo y el surrealismo latinoamericano. El trabajo de Friedeberg sobresale por su capacidad para unir pasado y presente, tradiciones precolombinas y cultura popular, dentro de una visión siempre original.
Últimos años de Pedro Friedeberg y fallecimiento
Pedro Friedeberg falleció este jueves 5 de marzo a los 90 años en su domicilio en San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, rodeado de su familia. Su muerte representa una pérdida significativa para el arte mexicano, donde su legado se mantiene vigente a través de sus obras y la influencia que tuvo en generaciones de artistas.
“Siempre he sido un enamorado del pasado. Es tan rico el pasado precolombino, el de los aztecas, los zapotecos, sus ornamentos y colores”, expresó el propio Friedeberg en una de sus entrevistas, subrayando la importancia de sus raíces culturales en la construcción de su universo creativo.