Pedro Friedeberg: el surrealista que transformó el arte contemporáneo en México

CIUDAD DE MÉXICO, 05MARZO2026.- El artista plástico Pedro Friedeberg, considerado uno de los grandes referentes del surrealismo en México, murió a los 90 años este 5 de marzo. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales. De acuerdo con el mensaje, el artista murió acompañado por sus seres cercanos y en un ambiente de tranquilidad, en su casa de San Miguel de Allende, Guanajuato. En la imagen el creador inauguró su exposición “Muestra Manos por México”, el 05 de junio de 2014, en el Museo Franz Mayer. FOTO: ARCHIVO ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

Pedro Friedeberg, nacido en Florencia en 1936, llegó a México con su familia a los dos años, debido a la persecución que enfrentaban los judíos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. México se convirtió en su país de adopción y fuente principal de inspiración, donde desarrolló una carrera artística que marcó tendencia en el arte contemporáneo.

Desde joven, Friedeberg mostró interés por la arquitectura y el arte. Ingresó a la Universidad Iberoamericana para estudiar arquitectura, pero abandonó la carrera luego de recibir la orientación del escultor Mathias Goeritz, quien reconoció en él un talento excepcional para la creación visual. Este consejo fue clave para que Friedeberg se dedicara de lleno a la producción artística.

Pedro Friedeberg observa su obra durante el evento. (CUARTOSCURO)

Obras emblemáticas y su impacto en el arte

La Mano de Akhenatón, también conocida como la Mano-silla, es una de las piezas más reconocidas de Friedeberg. Esta escultura, creada en 1962, fusiona elementos del surrealismo y el diseño funcional, convirtiéndose en un ícono del arte mexicano. Otras obras relevantes incluyen el mural Dieciséis adivinanzas de un astronauta hindú y la escultura El faro del silencio, ambas ubicadas en la Ciudad de México. En los últimos años, Friedeberg produjo piezas como “Franz Liszt y su Mamut” y “Panóptico y Laberintos”, que destacan por la acumulación de figuras disonantes y referencias a la mitología, la historia y la cultura pop.

Un referente del surrealismo en México

Friedeberg se consolidó como uno de los principales exponentes del surrealismo en México. Su obra se caracteriza por un fuerte componente onírico, la presencia de elementos bizarros y un uso irónico del humor y la simbología. El artista empleó el misticismo de los números y una estética caótica, aunque nunca arbitraria, para esconder significados ocultos en sus trabajos. Las referencias constantes a la mitología, los motivos prehispánicos y la cultura pop enriquecieron su lenguaje visual.

CIUDAD DE MÉXICO, 13ENERO2026.- Aspecto de la obra “Carreras del Diablito” de Pedro Friedeberg que forma parte de la exposición “Pintura y escultura en el acervo patrimonial de México” en el Complejo Cultural Los Pinos. La muestra reune 33 obras que en su momento ocuparon el recinto de la casa Miguel Alemán, dónde habitó el ex presidente (1988-1994) Carlos Salinas de Gortari y fue quien encargó las pinturas a algunos de los principales artistas de la época. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El grupo “Los Hartos” y su posición frente al arte moderno

Durante la década de 1960, Friedeberg integró el grupo Los Hartos junto a figuras como Mathias Goeritz y José Luis Cuevas. Este colectivo se manifestó en contra de la rigidez del arte moderno y promovió una postura irreverente y experimental, reflejada en la multiplicidad de estilos y técnicas que Friedeberg exploró a lo largo de su vida.

Las creaciones de Pedro Friedeberg se exhibieron en museos de todo el mundo, consolidando su prestigio internacional. En 2012 fue galardonado con la Medalla de Bellas Artes en México. Su obra, que abarca pintura, escultura y diseño de muebles, permanece como una referencia obligada para quienes estudian el arte contemporáneo y el surrealismo latinoamericano. El trabajo de Friedeberg sobresale por su capacidad para unir pasado y presente, tradiciones precolombinas y cultura popular, dentro de una visión siempre original.

Últimos años de Pedro Friedeberg y fallecimiento

Pedro Friedeberg falleció este jueves 5 de marzo a los 90 años en su domicilio en San Miguel de Allende, estado de Guanajuato, rodeado de su familia. Su muerte representa una pérdida significativa para el arte mexicano, donde su legado se mantiene vigente a través de sus obras y la influencia que tuvo en generaciones de artistas.

“Siempre he sido un enamorado del pasado. Es tan rico el pasado precolombino, el de los aztecas, los zapotecos, sus ornamentos y colores”, expresó el propio Friedeberg en una de sus entrevistas, subrayando la importancia de sus raíces culturales en la construcción de su universo creativo.