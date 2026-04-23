Sheinbaum exige a gobernadores respetar protocolos en tratos con gobiernos extranjeros

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este miércoles 22 de abril. (Crédito: Captura de pantalla | Gobierno de México)

La muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua ha provocado una respuesta directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha dirigido este jueves un llamado a los gobernadores para que respeten los protocolos oficiales en la colaboración con gobiernos extranjeros, especialmente en materia de seguridad.

El accidente automovilístico en el que perdieron la vida dos funcionarios de Estados Unidos y dos servidores públicos mexicanos ocurrió tras una operación conjunta para desmantelar un laboratorio de drogas en una zona remota del estado de Chihuahua. Durante el regreso, el vehículo se precipitó por un barranco y explotó, de acuerdo con información preliminar difundida por autoridades locales.

A raíz de los hechos, la Jefa del Ejecutivo reiteró a los gobernadores de México la necesidad de respetar los protocolos cuando se trate de vínculos con gobiernos extranjeros, por lo que insistió en que cualquier trato con gobiernos extranjeros debe canalizarse.

“Es muy importante que el marco en el que establecimos la colaboración se respete por los gobernadores del estado, y también por el gobierno de estados unidos y de todos los servidores públicos del gobierno federal”, destacó desde Palacio Nacional.

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Bajo este contexto, la mandataria federal enfatizó la obligación de los gobiernos estatales y municipales de apegarse a la Ley de Seguridad Nacional y canalizar toda colaboración internacional de seguridad a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Cualquier relación con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en temas de seguridad, debe pasar por el gobierno federal”, remarcó la mandataria.

Asimismo, explicó que su gobierno solicitó información al embajador estadounidense para conocer bajo qué condiciones se dio la colaboración entre autoridades de Chihuahua y agencias federales de Estados Unidos. “Estamos pidiendo comunicación al embajador para saber bajo qué condiciones se dio esta colaboración con un gobierno de los estados y reiterarle que cualquier colaboración con un gobierno de un estado tiene que pasar por la SRE, que así está establecido en nuestra ley”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum recalcó que la soberanía nacional no está en discusión y que la ley exige que toda cooperación internacional sea autorizada a través de los canales federales. “Para nosotros la soberanía es inviolable, eso tiene que quedar muy claro. Y lo he mantenido así, no solamente por convicción personal, sino porque esa es mi función como presidenta de la República y así tiene que mantenerse. Hay que mantener la colaboración con Estados Unidos en el marco de entendimiento que hemos acordado entre ambos gobiernos”, sostuvo la mandataria.

Antecedentes de tensión y el contexto de la lucha antidrogas

El incidente ocurre mientras Estados Unidos, bajo la presión del presidente Donald Trump, demanda una intensificación de las acciones contra los cárteles de drogas en la frontera compartida. En este contexto, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha fortalecido sus operaciones en México, intentando mantener la colaboración bilateral a pesar de las amenazas ocasionales de acciones unilaterales por parte de Washington.

El señalamiento se produjo tras la muerte de agentes estadounidenses y locales en un accidente registrado durante un operativo, en el que, según la mandataria, no se notificó a las autoridades federales responsables de relaciones exteriores y seguridad nacional. (Infobae-Itzallana)

A pesar de las acciones en contra el crimen organizado, La presidenta Sheinbaum recordó que la soberanía es un eje central de la política mexicana, aludiendo a la historia de intervenciones extranjeras.

“Para nosotros, la soberanía es inviolable y eso debe quedar muy claro. Lo he sostenido, no solo por convicción personal, sino porque esa es mi función como presidenta de la República y así debe mantenerse, junto con la colaboración con Estados Unidos dentro del marco de entendimiento acordado entre ambos gobiernos. Además, estamos avanzando muy bien, no veo necesidad de que no se siga este protocolo entre ambos países”, indicó.

Qué ocurrió en Chihuahua

Las declaraciones surgen luego de que The Washington Post revelara que los estadounidenses fallecidos pertenecían a la CIA y participaban en esfuerzos de combate al narcotráfico.

De acuerdo con la información preliminar revelada por las autoridades, las cuatro personas afectadas regresaban de una reunión con funcionarios mexicanos tras realizar una operación para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en una zona remota de la entidad federativa. En el trayecto de regreso el coche se salió de la carretera, lo que provocó que cayera por un barranco y explotara.

Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 23 de abril en Palacio Nacional. (Presidencia)

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, aseguró que la oficina de la mandataria mexicana no fue notificada de la tragedia, ya que en la intervención solo participaron agentes mexicanos, cuya planificación tomó cerca de tres meses.

El hecho generó interrogantes sobre los procedimientos seguidos para autorizar la presencia de personal extranjero en territorio estatal.

La situación puso bajo la lupa los mecanismos de colaboración entre el gobierno estatal y agencias estadounidenses. Con ello, se solicitó a las autoridades de Chihuahua que aclaren el tipo de acuerdo o autorización que permitió la intervención de agentes extranjeros en la zona, así como las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo dicha colaboración.