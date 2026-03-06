Pablo Lemus evita posicionarse sobre reforma electoral de Movimiento Ciudadano frente a Sheinbaum: “Yo no bajo línea”

Pablo Lemus afirmó que no promoverá que los legisladores de Jalisco apoyen la reforma electoral de MC. | YouTube Claudia Sheinbaum

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, vivió un momento de tensión en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue cuestionado sobre la reforma electoral que presentó ayer Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece, como una contrapropuesta a la iniciativa que envió esta semana la mandataria a la Cámara de Diputados.

El mandatario estatal evitó expresar su apoyo a la contrapropuesta, afirmando que él no “baja línea” al Congreso de Jalisco, asegurando que no promoverá que los legisladores emecistas apoyen o no la iniciativa.

Sin embargo, resaltó que “respeta todas las voces” y coincide con el planteamiento de reforzar la participación ciudadana.

Durante su respuesta, el gobernador se mostró nervioso, al reírse ligeramente mientras se frotaba las manos y se sonrojó

“No, yo bajo línea, yo simplemente respeto todas las voces. México lo que requiere es una mayor participación ciudadana y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos”, dijo en ‘La Mañanera del Pueblo’, desde Zapopan.

Ayer, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una propuesta de reforma electoral como alternativa a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El dirigente emecista sostuvo que el sistema electoral mexicano requiere actualización ante los retos actuales y plantea una reforma integral que abarca 638 artículos, incluyendo modificaciones constitucionales y a leyes secundarias.

La propuesta establece el voto obligatorio para combatir la baja participación ciudadana, con sanciones como trabajo comunitario para quienes no voten.

Además, busca permitir el voto a partir de los 16 años, argumentando que los jóvenes ya tienen responsabilidades fiscales y penales a esa edad.

MC plantea la introducción gradual del voto electrónico mediante programas piloto y auditorías técnicas, así como la creación de una circunscripción migrante que otorgue diez diputaciones a mexicanos residentes en el extranjero.

Propone una nueva fórmula de financiamiento a partidos, dividiendo los recursos públicos en partes iguales entre proporcionalidad e igualdad, y estima un ahorro de 45 mil millones de pesos en cuatro años.

El plan incluye reducir la cantidad de spots en radio y televisión, fomentar debates y eliminar funciones duplicadas entre organismos electorales, especialmente en tribunales locales.

Se busca blindar el financiamiento político contra el crimen organizado mediante la prohibición de aportaciones anónimas y el rastreo de recursos.

La iniciativa respalda al INE y al PREP, promueve la estricta aplicación de la ley para evitar la sobrerrepresentación en el Congreso y exige respeto a la legislación electoral.

Pocas horas después de su presentación, el partido entregó la propuesta a la Cámara de Diputados para su discusión paralela a la del gobierno federal.