Pablo Lemus analiza disculpa pública sobre omisiones en casos de Rancho Izaguirre tras exhibición de CNDH

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, está dispuesto a realizar una disculpa pública por los hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre y las omisiones al rededor del caso.
“Si hay alguna disculpa pública que emitir, el gobierno del estado, y tal como lo hice con una madre buscadora que había sufrido una situación similar hace más de quince años, también estoy dispuesto a emitir personalmente estad disculpas públicas”, puntualizó el mandatario.
Asimismo, aseguró que su gobierno aceptará la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y trabajará en fortalecer relación con madres buscadoras del estado.
Información en desarrollo
