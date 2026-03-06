Pablo Lemus analiza disculpa pública sobre omisiones en casos de Rancho Izaguirre tras exhibición de CNDH

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que su gobierno aceptará la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Imagen Ilustrativa Infobae México)

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, está dispuesto a realizar una disculpa pública por los hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre y las omisiones al rededor del caso.

“Si hay alguna disculpa pública que emitir, el gobierno del estado, y tal como lo hice con una madre buscadora que había sufrido una situación similar hace más de quince años, también estoy dispuesto a emitir personalmente estad disculpas públicas”, puntualizó el mandatario.

Asimismo, aseguró que su gobierno aceptará la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y trabajará en fortalecer relación con madres buscadoras del estado.

Información en desarrollo