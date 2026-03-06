Pablo Lemus afirma que Jalisco “está en pie” tras violencia por captura de ‘El Mencho’: homicidio doloso bajó 47% en un año

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que el estado “está fuerte, unido, en pie y trabajando” tras los hechos de violencia que se generaron por el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 22 de febrero pasado.

