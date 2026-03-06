México

No hay cambio de estrategia en seguridad en México tras destitución de Kristi Noem en EEUU, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum

La mandataria mexicana indicó que seguirá trabajando con sus homólogos estadounidenses, principalmente en temas migratorios

La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reacciona en una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que no habrá un cambio en la estrategia en temas de seguridad en México tras la destitución de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Durante la tarde del 5 de marzo, Donald Trump despidió a Kristi Noem, a solo unas horas de que la funcionaria fuera interrogada en el Congreso estadounidense por un contrato publicitario por USD 220 millones, convirtiéndose en la primera integrante del gabinete removida de su puesto en el segundo mandato del mandatario.

Junto al anuncio, Trump comunicó la creación de una nueva figura en el Ejecutivo: Noem será la enviada especial para el “Escudo de las Américas”, iniciativa inédita en materia de seguridad para el hemisferio occidental. Esta serie de movimientos en el gabinete ocurre en un contexto de creciente presión política tras semanas de especulaciones en Washington, según informó The New York Times.

Cabe señalar que durante el encuentro del “Escudo de las Américas”, donde ahora participará Noem, el gobierno de EEUU firmó un acuerdo junto a 20 países latinoamericanos para eliminar a organizaciones narcoterroristas en la región, advirtiendo la posibilidad de iniciar ofensivas militares unilaterales si no cuenta con apoyo suficiente. El pacto dejó fuera a México, Brasil y Colombia, tres de las naciones con mayor peso geopolítico y presencia del narcotráfico en Latinoamérica.

La declaración conjunta, leída por Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, estableció que la cooperación para “promover la paz a través de la fuerza” será fundamental en la lucha antinarcóticos y en el refuerzo de la seguridad fronteriza y de infraestructuras críticas. Hegseth subrayó el compromiso de ampliar tanto la cooperación bilateral como la multilateral “para mejorar la seguridad en el hemisferio”, e insistió en que si los esfuerzos regionales resultan insuficientes, Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la coordinación con el gobierno de EEUU se mantendrá sin cambios. Durante la conferencia matutina desde Zapopan, Jalisco, la titular del Ejecutivo señaló que se seguirá colaborando en temas de seguridad, pero principalmente en temas migratorios.

“Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y hay buena coordinación, tanto en temas de migración entre la agencia de Estados Unidos y el gobierno de México, particularmente con migración”, dijo la presidenta este viernes.

“Al mismo tiempo, pues con todos los temas de seguridad y también nuestra insistencia permanente de la protección de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos”, puntualizó.

