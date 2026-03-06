Familia de Pedro Torres cumplió la última voluntad del reconocido productor

La familia de Pedro Torres trasladó sus cenizas a Saltillo para cumplir con su última voluntad y honrar su lazo con la ciudad (IG: @ptorres)

La familia de Pedro Torres trasladó recientemente las cenizas del productor mexicano a Saltillo para cumplir su última voluntad. Este gesto se dio poco más de un mes después de su fallecimiento, marcando un momento de homenaje íntimo en la ciudad natal del creador de numerosos éxitos televisivos, al que unió toda su vida un fuerte lazo afectivo, a pesar de desarrollar su carrera en la capital mexicana.

Según informó el medio local citado por la familia, la decisión responde al deseo explícito de Torres, quien dejó instrucciones claras antes de su muerte.

La despedida de Pedro Torres en Saltillo reunió a sus familiares más cercanos

A raíz del deceso el pasado 30 de enero, cuando Pedro Torres tenía 72 años y tras ser diagnosticado en 2025 con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), sus seres queridos organizaron una ceremonia privada en Saltillo. Entre los asistentes a la misa estuvieron su madre Tey Castilla, sus hermanas Raquel, Gaby y Vicky Torres, y sus hijos Pedro Antonio, Emilia y Apolonia Torres.

En declaraciones recogidas por un medio local, Pedro Antonio Torres, hijo del productor y de la actriz Lucía Méndez, explicó el sentido especial que tuvo el acto para la familia: “Saltillo estuvo en el corazón de mi papá, mi papá creció aquí y estamos arraigados a Saltillo, por eso estamos aquí para regresarlo a su tierra”, afirmó.

Pedro Torres falleció el 30 de enero a los 72 años, poco después de ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica en 2025 (@javierdiaz.glez, Instagram)

Las oraciones y los recuerdos compartidos durante la ceremonia permitieron rendir tributo tanto a su trayectoria en los medios como al vínculo personal con sus seres queridos.

Terminada la misa, Pedro Antonio Torres se refirió a una posible iniciativa de homenaje póstumo en Saltillo: “Hace mucho le dieron ese reconocimiento, creo que en 2009, pero no sabía si este año se lo van a dar otra vez, me estás dando la noticia y eso me pone muy feliz, me encantaría saber en qué calle para poder estar ahí”.

Los hijos de Pedro Torres rinden homenaje en el aniversario de su nacimiento

El 21 de febrero, día en que Pedro Torres habría cumplido 73 años, sus hijos utilizaron redes sociales para mantener viva la memoria del productor a través de un homenaje digital. En estas publicaciones, compartieron mensajes, fotografías y videos inéditos, subrayando el papel de Torres no solo como figura pública sino como padre presente y referente personal.

Pedro Antonio Torres, hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez, resaltó el arraigo del productor a Saltillo durante la misa (IG: ptorrresmendez)

Pedro Antonio Torres fue el primero en recordar la fecha con una serie de imágenes y un mensaje dirigido a su progenitor: “Feliz cumple, pa. Hoy hubieras cumplido 73. Te extraño”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, Apolonia Torres, hija mayor del productor y de Carolina Gutiérrez, acompañó su homenaje digital con un video y varias fotografías, así como el mensaje: “Besos hasta el cielo a mi amadísimo padre. Cada día te extraño más”.

Emilia Torres, hija de Pedro Torres y la empresaria Alexica Silveyra, sumó una publicación con fotografías y un extenso mensaje. En su texto, expresó: “Hoy, en tu cumpleaños celebro tu vida y el legado que dejaste. Han pasado tres semanas desde que ya no estás y aun así no ha habido un solo momento en el que no te haya sentido conmigo. Mi papá, mi guía, mi mejor amigo”.

Emilia también agradeció las enseñanzas recibidas y la influencia de Torres en su vida: “Gracias a ti soy quien soy. Gracias por enseñarme con el ejemplo a disfrutar la vida, a no rendirme y a perseguir siempre mis sueños”.

El conjunto de homenajes y el acto en Saltillo ejemplifican el fuerte lazo familiar y la trascendencia personal de Pedro Torres, cuya memoria continúa presente tanto en su ciudad natal como entre sus allegados.