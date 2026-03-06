Estefanía Villarreal revela cómo fue reencontrarse con Angelique Boyer en el set de “Doménica Montero”

Angelique Boyer y Estefanía Villarreal celebran su reencuentro en la telenovela Doménica Montero tras años de éxito en Rebelde. (RS / ViX)

Angelique Boyer y Estefanía Villarreal se reencontraron en el set de grabaciones de Doménica Montero luego de que trabajaran juntas en la telenovela Rebelde.

Varias de las escenas que compartieron en la reciente producción de Televisa fueron difundidas en redes sociales, principalmente TikTok, donde fueron acompañadas de la canción “No me importa”, interpretada por ambas actrices y Zoraida Gómez.

Las escenas compartidas por Angelique Boyer y Estefanía Villarreal en Doménica Montero conquistan redes sociales con la canción 'No me importa'. Crédito: (Jovani Pérez/ Infobae)

Estefenía Villarreal asegura que su amistad con Angelique Boyer sigue intacta

En un reciente encuentro con medios de comunicación, Estefanía Villarreal fue cuestionada sobre su reciente trabajo con Angelique Boyer en Doménica Montero, pues gran parte de sus seguidores recuerdan cuando trabajaron juntas en el melodrama juvenil.

“A Angelique yo la amo, la respeto muchísimo, es un ser humano extremadamente entregado. Nos vimos en otra etapa de nuestras vidas para este proyecto y es también en mi ranking uno de los dulces más hermosos que está carrera me ha regalado”, expresó.

Asimismo, resaltó el profesionalismo de su colega dentro de la industria, por lo que se ha ganado todo su respeto independientemente del cariño que existe.

“Ha sido algo increíble volver a encontrarnos en un set y no voltearnos de la risa. Nos conocimos muy chiquitas y de pronto volver a trabajar desde otro lugar ha sido muy bello, la amo mucho y estoy muy agradecida”, concluyó.

Estefanía Villarreal destaca la sólida amistad y el profesionalismo de Angelique Boyer durante las grabaciones de Doménica Montero. (Foto: Instagram)

Reacción del público a su trabajo juntas

A través de la cuenta de Drama Millennial de Instagram, los fans de ambas actrices reaccionaron a su reencuentro y a las palabras de admiración que Villarreal expresó en redes sociales.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sobre su trabajo juntas son: “Siempre fan de estas 2 amigas, qué gusto volver a verlas”, “Qué hermosas”, “Me encanta verlas de nuevo y que sean nuevamente amigas”, entre otros.

El regreso de Angelique Boyer y Estefanía Villarreal emociona a los fans de Rebelde y genera comentarios positivos en redes sociales. (Foto: Facebook)

Versiones anteriores de Doménica Montero

En 1972 , la historia original La Doña , escrita por Inés Rodena , tuvo su primera adaptación televisiva en Venezuela por RCTV, bajo la dirección de Arquímedes Rivero y producción de Román Chalbaud , con Lila Morillo en el papel principal como una mujer orgullosa y temida.

En 1978 , México realizó su propia adaptación titulada Doménica Montero , protagonizada por Irán Eory , quien aportó elegancia y consolidó el tono dramático y romántico del personaje.

Durante los años noventa, Angélica Rivera interpretó a Doménica Montero en una versión producida por Florinda Meza para Televisa , acercando la trama a una nueva generación y manteniendo el foco en la fortaleza y el pasado del personaje.

En 2010 , Lucero encabezó una nueva versión junto a Fernando Colunga , logrando altos niveles de audiencia en México y Estados Unidos , y convirtiéndose en un referente contemporáneo del melodrama.

Hasta la fecha, cuatro actrices principales, Lila Morillo, Irán Eory, Angélica Rivera y Lucero, han dado vida a Doménica Montero, cada una aportando una visión distinta a la protagonista a lo largo de casi cincuenta años.