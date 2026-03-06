México

Estefanía Villarreal revela cómo fue reencontrarse con Angelique Boyer en el set de “Doménica Montero”

Las queridas actrices de “Rebelde” se volvieron a unir para compartir escenas en la nueva telenovela de Televisa

Guardar
Angelique Boyer y Estefanía Villarreal
Angelique Boyer y Estefanía Villarreal celebran su reencuentro en la telenovela Doménica Montero tras años de éxito en Rebelde. (RS / ViX)

Angelique Boyer y Estefanía Villarreal se reencontraron en el set de grabaciones de Doménica Montero luego de que trabajaran juntas en la telenovela Rebelde.

Varias de las escenas que compartieron en la reciente producción de Televisa fueron difundidas en redes sociales, principalmente TikTok, donde fueron acompañadas de la canción “No me importa”, interpretada por ambas actrices y Zoraida Gómez.

Las escenas compartidas por Angelique
Las escenas compartidas por Angelique Boyer y Estefanía Villarreal en Doménica Montero conquistan redes sociales con la canción 'No me importa'. Crédito: (Jovani Pérez/ Infobae)

Estefenía Villarreal asegura que su amistad con Angelique Boyer sigue intacta

En un reciente encuentro con medios de comunicación, Estefanía Villarreal fue cuestionada sobre su reciente trabajo con Angelique Boyer en Doménica Montero, pues gran parte de sus seguidores recuerdan cuando trabajaron juntas en el melodrama juvenil.

“A Angelique yo la amo, la respeto muchísimo, es un ser humano extremadamente entregado. Nos vimos en otra etapa de nuestras vidas para este proyecto y es también en mi ranking uno de los dulces más hermosos que está carrera me ha regalado”, expresó.

Asimismo, resaltó el profesionalismo de su colega dentro de la industria, por lo que se ha ganado todo su respeto independientemente del cariño que existe.

“Ha sido algo increíble volver a encontrarnos en un set y no voltearnos de la risa. Nos conocimos muy chiquitas y de pronto volver a trabajar desde otro lugar ha sido muy bello, la amo mucho y estoy muy agradecida”, concluyó.

Estefanía Villarreal destaca la sólida
Estefanía Villarreal destaca la sólida amistad y el profesionalismo de Angelique Boyer durante las grabaciones de Doménica Montero. (Foto: Instagram)

Reacción del público a su trabajo juntas

A través de la cuenta de Drama Millennial de Instagram, los fans de ambas actrices reaccionaron a su reencuentro y a las palabras de admiración que Villarreal expresó en redes sociales.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sobre su trabajo juntas son: “Siempre fan de estas 2 amigas, qué gusto volver a verlas”, “Qué hermosas”, “Me encanta verlas de nuevo y que sean nuevamente amigas”, entre otros.

El regreso de Angelique Boyer
El regreso de Angelique Boyer y Estefanía Villarreal emociona a los fans de Rebelde y genera comentarios positivos en redes sociales. (Foto: Facebook)

Versiones anteriores de Doménica Montero

  • En 1972, la historia original La Doña, escrita por Inés Rodena, tuvo su primera adaptación televisiva en Venezuela por RCTV, bajo la dirección de Arquímedes Rivero y producción de Román Chalbaud, con Lila Morillo en el papel principal como una mujer orgullosa y temida.
  • En 1978, México realizó su propia adaptación titulada Doménica Montero, protagonizada por Irán Eory, quien aportó elegancia y consolidó el tono dramático y romántico del personaje.
  • Durante los años noventa, Angélica Rivera interpretó a Doménica Montero en una versión producida por Florinda Meza para Televisa, acercando la trama a una nueva generación y manteniendo el foco en la fortaleza y el pasado del personaje.
  • En 2010, Lucero encabezó una nueva versión junto a Fernando Colunga, logrando altos niveles de audiencia en México y Estados Unidos, y convirtiéndose en un referente contemporáneo del melodrama.
  • Hasta la fecha, cuatro actrices principales, Lila Morillo, Irán Eory, Angélica Rivera y Lucero, han dado vida a Doménica Montero, cada una aportando una visión distinta a la protagonista a lo largo de casi cincuenta años.

Temas Relacionados

Estefanía VillarrealAngelique BoyerDoménica MonteroRebeldeRBDTelevisamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 6 de marzo

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

Así está la calidad del

Llena de flores rojas y blancas: así es la ostentosa tumba de El Mencho, supuestamente vigilada por halcones

Los restos del líder del CJNG descansan en el Panteón Recinto La Paz en Zapopan, Jalisco

Llena de flores rojas y

Reforma electoral: Ricardo Monreal adelanta cómo sería el “plan B” de Sheinbaum, aún no hay fecha exacta para votar dictamen ante el Pleno

El diálogo con PT y el PVEM no se romperá, Morena busca que la alianza vote a favor de lo propuesto por la presidenta de México

Reforma electoral: Ricardo Monreal adelanta

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 6 de marzo

Este viernes tendrá una ligera variación en la dinámica previa para el domingo, no hay certeza para los equipos

Exatlón México: quién gana la

Sheinbaum se sorprende con respuesta de estudiantes de Jalisco sobre Margarita Maza, esposa de Benito Juárez

La presidenta indicó que “se darán más clases de historia” tras cuestionar a los estudiantes

Sheinbaum se sorprende con respuesta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Llena de flores rojas y

Llena de flores rojas y blancas: así es la ostentosa tumba de El Mencho, supuestamente vigilada por halcones

Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

Operativo del Ejército en sepelio de ‘El Mencho’ fue para proteger a la ciudadanía, aclara Omar García Harfuch

Gobierno de Sheinbaum mantendrá operativo de seguridad en Jalisco tras violencia por abatimiento de ‘El Mencho’

Capturan en Mexicali a “El Güero”, presunto integrante del Cártel de los Beltrán Leyva

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 6 de marzo

Plataforma de streaming ofrece viaje a Corea para ver a BTS en vivo: requisitos y pasos

Carolina Ross cancela concierto en el Teatro Metropólitan: así puedes pedir tu reembolso para el show en CDMX

P!nk cancela conciertos en CDMX: guía para solicitar el reembolso de boletos

Emiliano Aguilar provoca a Gustavo Adolfo Infante tras caso Carmen Salinas: " Estás metidito en esos rituales, ¿verdad?"

DEPORTES

Clásico Mundial de Beisbol en

Clásico Mundial de Beisbol en vivo: México suma su primera victoria en el Grupo B imponiéndose 8-2

Revelan presunto interés del Milán por el defensa mexicano Johan Vázquez

Checo Pérez preocupa a los fanáticos de Cadillac tras la primera prueba en la F1: “Estamos teniendo problemas”

Carlos Vela vuelve al LAFC como inversionista minoritario, según reportes

Tigres vs Monterrey: a qué hora y dónde ver el Clásico Regio en la Jornada 10 del Clausura 2026