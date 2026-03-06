Entre rumores de romance, Pedro Pascal y Rafael Olarra fueron vistos en el Museo Nacional de Antropología en CDMX

Pedro y Rafael caminando por las calles de Nueva York en el día de San Valentín (Backgrid/The Grosby Group)

La reciente aparición de Pedro Pascal en la Ciudad de México junto a Rafael Olarra en el Museo Nacional de Antropología reavivó tanto el seguimiento de sus admiradores como la especulación en redes sociales acerca de la naturaleza de su vínculo.

El recorrido de ambos por uno de los recintos culturales más relevantes de América Latina no solo atrajo la atención de los visitantes, sino que generó interacciones en plataformas como Instagram y TikTok, donde llas imágenes de su visita acumularon cientos de comentarios en cuestión de horas.

A mediados de febrero fueron visto juntos caminando del brazo en Nueva York, y luego en una función de cine (Grosby)

Las imágenes muestran a Pedro Pascal y Rafael Olarra paseando de manera relajada por las inmediaciones del museo y recorriendo sus salas como dos turistas más. La escena resultó inesperada para varios de los asistentes, quienes registraron el momento discretamente.

Estas imágenes cobran relevancia en un contexto donde los rumores sobre una posible relación sentimental entre el actor chileno y el diseñador argentino han circulado desde hace semanas por redes sociales y medios especializados.

La visita de Pascal y Olarra a la CDMX se suma a apariciones conjuntas en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, intensificando rumores sobre su relación

Pedro Pascal y Rafael Olarra han sido vistos juntos en otras ciudades antes de su paso por la CDMX

La visita a la capital mexicana se suma a una serie de apariciones públicas de Pascal y Olarra en distintas ciudades, como Nueva York y Los Ángeles. En estos lugares también fueron fotografiados compartiendo tiempo juntos, lo que alimentó las conjeturas en torno a su relación, aunque ni Pascal ni Olarra han hecho declaraciones oficiales.

La constante discreción del protagonista de The Mandalorian respecto a su vida privada ha sido notoria en entrevistas y eventos públicos. Pedro Pascal raramente aborda aspectos personales frente a la prensa, lo que no ha impedido que cada aparición pública desate un amplio espacio de conversación y análisis en redes sociales entre fanáticos y medios de entretenimiento.

El Museo Nacional de Antropología, uno de los espacios culturales más importantes de América Latina, fue el escenario elegido por el actor para su recorrido más reciente

El Museo Nacional de Antropología, escenario de la visita viral

El Museo Nacional de Antropología, ubicado en el Bosque de Chapultepec, es reconocido como uno de los museos más importantes de América Latina. La presencia del actor en este espacio reafirma la predilección que ha manifestado en repetidas ocasiones por la cultura mexicana.

En una de sus declaraciones más difundidas, Pedro Pascal llegó a expresar: “La Ciudad de México es mi ciudad favorita, perdón a todas las ciudades del mundo”, una frase que sus seguidores locales retomaron con entusiasmo.

Pedro Pascal ha declarado que la Ciudad de México es su ciudad favorita en el mundo, reforzando su conexión con la cultura y la gente local

El actor, conocido también por su papel en The Last of Us, ha señalado que disfruta especialmente de la vida cultural de la Ciudad de México, así como de su gastronomía y del trato cercano de la gente.

En diversas ocasiones, Pascal ha referido que mantiene amistades profundas en la capital y que siempre quisiera prolongar sus estancias cuando sus compromisos laborales lo permiten.