Billete de Lotería conmemora el Día Internacional de las Mujeres para honrar su lucha histórica por la igualdad de derechos

Foyto: Lotería Nacional

En una ceremonia realizada en el Teatro de Lotería Nacional, el lanzamiento del billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1737 inscribió el Día Internacional de las Mujeres en su diseño, con el propósito de honrar la lucha histórica por la igualdad de derechos en México. La iniciativa, encabezada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, busca destacar el papel de las mujeres en la transformación social y política del país.

La develación del billete responde a una estrategia para convertir el 8 de marzo en una fecha de resultados concretos y no solo de gestos simbólicos. Hernández Mora señaló que el liderazgo de la primera Presidenta de México ha propiciado que la conmemoración trascienda los actos superficiales para enfocarse en el avance de derechos y paridad. Para la secretaria de las Mujeres, “el sistema debe orientarse hacia la igualdad, dejar de lado los símbolos vacíos y garantizar la participación y derechos plenos de las mujeres en la vida cotidiana”.

Durante la presentación, Hernández Mora envió un mensaje a las mexicanas: “A todas las mujeres que han coleccionado sueños rotos o los han cumplido a la mitad, este es un momento para saber que podemos ser todo lo que queramos ser”. El acto reunió a funcionarias, representantes de organizaciones, artesanas y mujeres de la fuerza de ventas de Lotería Nacional, quienes dieron testimonio de sus experiencias y aspiraciones.

Olivia Salomón subrayó que el 8 de marzo recuerda que los derechos de las mujeres se conquistaron mediante la organización y la exigencia de justicia, no por concesiones. La directora general de Lotería Nacional puntualizó que la política actual, impulsada por la Presidenta y la Secretaría de las Mujeres, coloca la igualdad y los derechos en el centro de la agenda pública. Salomón recordó que desde el año pasado, cada billete de lotería incorpora un código QR que permite descargar la Cartilla de Derechos de las Mujeres, con información sobre quince derechos fundamentales que se difunden a través de más de 200 millones de cachitos distribuidos en todo el país.

Foto: Lotería Nacional

En su intervención, Salomón afirmó: “Cada billete se convierte en un vehículo de información, conciencia y empoderamiento social; los cachitos viajan por comunidades, barrios y mercados, llevando el mensaje de que es tiempo de nombrar a las mujeres”. Añadió que el billete del Sorteo Zodiaco No. 1737 estará disponible en dos millones 400 mil unidades, con un precio de 20 pesos por cachito y 400 pesos la serie. El sorteo se realizará el domingo 8 de marzo de 2026, a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, reconoció los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder en igualdad a los espacios de decisión. Calleja Alor destacó que el billete conmemorativo lleva consigo la historia de millones de mujeres que han luchado por ser escuchadas, alcanzar oportunidades y construir un futuro más justo. “Hoy estamos develando un billete que lleva implícita la historia de millones de mujeres”, expresó Calleja Alor.

Foto: Lotería Nacional

Durante la ceremonia, Pascacia Cecilia Jaime Lino, primera presidenta municipal de Pueblos Originarios de Puebla, compartió su experiencia personal. Narró su trayectoria desde la infancia, enfrentando adversidades y superando barreras hasta lograr la presidencia municipal de Hueyapan en 2021, tras un segundo intento. Jaime Lino lidera un grupo artesanal que promueve técnicas ancestrales y herencias familiares, impulsando la solidaridad y el empoderamiento de mujeres indígenas. En su mensaje, resaltó: “Nuestros sueños también valen, nuestra voz también importa, nuestra historia también merece ser escuchada”.

El evento convocó a representantes del Servicio Postal Mexicano, Financiera para el Bienestar y a invitadas especiales, entre ellas, artesanas y mujeres integrantes de la red de ventas de Lotería Nacional. El ambiente del Teatro de Lotería Nacional reflejó la diversidad y el compromiso de las asistentes.

La emisión del billete conmemorativo refuerza el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades y la difusión de derechos. El sorteo podrá seguirse en vivo en el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de Lotería Nacional y los billetes están disponibles en más de 11 mil puntos de venta y en la plataforma Milotería.mx.

Puntos clave:

El billete del Sorteo Zodiaco No. 1737 conmemora el Día Internacional de las Mujeres y promueve la igualdad de derechos en México.

El sorteo se realizará el 8 de marzo de 2026, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos y una bolsa total de 24 millones.

Cada billete incluye un código QR que permite acceder a la Cartilla de Derechos de las Mujeres, difundiendo derechos fundamentales a nivel nacional.