“A Hermione le gustan los gatos”: la indirecta sobre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères que se volvió viral en redes

El supuesto noviazgo entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères ha generado revuelo. (Anayeli Tapia/Infobae)

La atención mediática se ha centrado en Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères tras ser vistos en diversos destinos del mundo, algunos en México. Las imágenes han contribuido a que el público y los medios especulen sobre un posible romance entre la actriz británica y el empresario mexicano.

La notoriedad de Emma Watson, conocida mundialmente por su carrera actoral, y el perfil de Hevia Baillères, integrante de una de las familias con mayor fortuna de América Latina, han hecho que cualquier interacción entre ellos cobre relevancia en el mundo del espectáculo. Ambos han optado por no emitir comentarios públicos sobre su vínculo.

¿Qué ha sucedido entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères?

Hasta ahora, solo se han registrado apariciones conjuntas en escenarios internacionales y la ausencia de confirmaciones oficiales. Esta combinación ha elevado la curiosidad sobre el vínculo que los une y ha reforzado la percepción de discreción que ambos mantienen.

El interés no solo se debe a la fama de los protagonistas, sino también a la decisión de apartarse de los reflectores en momentos clave. Del mismo modo, resulta polémico pues el empresario fue relacionado en su momento con Belinda, y aunque no se confirmó, la cantante lanzó una canción llena de indirectas para él.

La indirecta con foto de Hermione

Un meme publicado y eliminado en cuestión de minutos por la cuenta oficial de una plataforma de streaming con la frase “A Hermione siempre le han gustado los gatos” desató un debate en redes sociales al ser interpretado como un guiño directo a Gonzalo Hevia Baillères, heredero de El Palacio de Hierro, y su supuesta relación sentimental con Emma Watson.

La rapidez con la que la plataforma reaccionó para borrar la imagen solo alimentó la especulación y dio fuerza a teorías que vinculan a la actriz británica con el empresario mexicano, encendiendo las discusiones sobre la esfera privada de ambas personalidades y el papel de los equipos de comunicación digital en estos escándalos.

La frase del meme se conecta directamente con el inicio del tema Heterocromía, en el que Belinda ironiza sobre la alta sociedad usando la figura de los “gatos”, en una parodia inspirada en la película Los Aristogatos de Disney y adaptada al contexto de la élite mexicana, con versos como: “¿Qué gatos son los que visten Loro Piana? / ¿Qué gatos son los que solo juegan golf? / ¿Qué gatos son los que toman Aperol? / Naturellement, los Aristogatos”.

La publicación mostraba a la icónica bruja de Harry Potter sosteniendo a su mascota con el mensaje en cuestión.

Aunque a simple vista se trataba de un contenido nostálgico dirigido a la audiencia de la saga, para quienes conocen el trasfondo de la polémica reciente, la frase fue interpretada como un gesto deliberado hacia el “chiste interno” que ubica a Gonzalo Hevia Baillères en el centro de la atención mediática, y a su círculo como “los gatos” de la aristocracia mexicana.