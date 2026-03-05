México

Vivienda para el Bienestar 2026 en Edomex: estos son los cambios en las reglas y quiénes podrán recibir el apoyo

El Gobierno del Estado de México actualizó las reglas de operación del programa para priorizar a jóvenes de entre 18 y 29 años sin casa propia y a familias en situación de pobreza

Guardar
El Gobierno del Estado de
El Gobierno del Estado de México actualizó las reglas de operación del programa para priorizar a jóvenes de entre 18 y 29 años sin casa propia y a familias en situación de pobreza

El Gobierno del Estado de México implementó modificaciones a las reglas de operación del programa Vivienda para el Bienestar 2026, una estrategia social enfocada en mejorar las condiciones habitacionales de personas que viven en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con los lineamientos actualizados, el programa busca fortalecer la política de vivienda social en la entidad mediante criterios más claros de selección y verificación, además de priorizar a sectores específicos de la población que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda digna.

Uno de los cambios más relevantes es que los apoyos ahora se enfocarán principalmente en jóvenes de entre 18 y 29 años que no cuentan con casa propia, así como en familias en situación de pobreza que enfrentan carencias en sus viviendas. Con esta medida, las autoridades estatales buscan ampliar las oportunidades para que los sectores más jóvenes puedan acceder a mejores condiciones habitacionales.

El programa se orienta principalmente al mejoramiento de viviendas, lo que puede incluir acciones como ampliaciones, rehabilitación de estructuras o incorporación de servicios básicos.

Estas intervenciones están dirigidas a hogares que presentan problemas de calidad en la construcción, falta de espacio o carencia de servicios esenciales como agua potable, drenaje o electricidad.

El programa Vivienda para el
El programa Vivienda para el Bienestar 2026 en el Estado de México prioriza a jóvenes de 18 a 29 años sin casa propia y a familias en situación de pobreza, con apoyos destinados al mejoramiento de viviendas con carencias de espacio, calidad o servicios básicos

¿Quiénes podrán recibir los apoyos del programa?

Las nuevas reglas establecen que los apoyos del programa Vivienda para el Bienestar 2026 estarán dirigidos a personas que cumplan con ciertos criterios sociales y habitacionales.

Entre los principales beneficiarios se encuentran:

  • Jóvenes de 18 a 29 años que no cuentan con vivienda propia.
  • Familias en situación de pobreza que necesitan mejorar, ampliar o rehabilitar su vivienda.
  • Habitantes del Estado de México que puedan demostrar carencias en la calidad, el espacio o los servicios básicos de su hogar.

Además, los lineamientos señalan que las personas mayores de 30 años que cuenten con un terreno propio pueden ser canalizadas a un programa complementario denominado Mi Primer Hogar, el cual se enfoca principalmente en apoyar la construcción de viviendas.

Para acceder a los apoyos, los interesados deberán acreditar su residencia en el Estado de México y presentar documentación que demuestre las condiciones de vulnerabilidad o rezago habitacional en las que se encuentra su vivienda.

Mayor transparencia y verificación en la entrega de apoyos

Otro de los cambios importantes del programa es el fortalecimiento de los mecanismos de control y verificación. Las autoridades establecieron criterios más estrictos para validar la información de los solicitantes, con el objetivo de evitar duplicidades en la entrega de apoyos y garantizar que los recursos públicos se destinen a quienes realmente los necesitan.

Estos procesos incluyen la revisión de documentación, la validación de datos socioeconómicos y la verificación de las condiciones de la vivienda de los solicitantes.

El programa Vivienda para el
El programa Vivienda para el Bienestar 2026 en el Estado de México prioriza a jóvenes de 18 a 29 años sin casa propia y a familias en situación de pobreza, con apoyos destinados al mejoramiento de viviendas con carencias de espacio, calidad o servicios básicos

Además, el programa se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente aquellos relacionados con la reducción de la pobreza, la disminución de desigualdades y la promoción de vivienda digna.

Con estas modificaciones, el Gobierno del Estado de México busca reforzar el impacto social del programa Vivienda para el Bienestar, ampliando las oportunidades para que más familias mexiquenses puedan mejorar las condiciones de sus hogares y acceder a espacios habitacionales más seguros y adecuados.

Temas Relacionados

Vivienda para el Bienestar 2026Edomexprogramas socialesvivienda dignamexico-noticias

Más Noticias

Senador de Morena plantea ajustes a la reforma electoral para lograr acuerdo con aliados

Higinio Martínez Miranda afirma que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México han planteado dudas sobre ciertos aspectos de la iniciativa

Senador de Morena plantea ajustes

Banda Los Recoditos se pronuncia ante las acusaciones de intento de homicidio de su vocalista

La agrupación sinaloense compartió que toman con seriedad el caso y priorizan la integridad, por lo que el cantante se ausentará hasta que las autoridades aclaren los hechos

Banda Los Recoditos se pronuncia

Quién es El Guacho, pareja sentimental de Laisha Oseguera, hija de El Mencho: fingió su muerte y está preso en EEUU

Fue operador del CJNG y está cumpliendo una condena de más de 11 años de prisión

Quién es El Guacho, pareja

México y EEUU arrancan el 16 de marzo la primera ronda de revisión del T-MEC

El secretario de Economía dio a conocer los primeros ejes que se abordarán en la próxima reunión

México y EEUU arrancan el

Caen cuatro hombres y a una mujer por la muerte de Wendy en Edomex: papá advierte aumento de feminicidios en la zona

Wendy Paola Aguilar Díaz, de 24 años, fue asesinada entre el 10 y 11 febrero y su padre exige que se tipifique como feminicidio

Caen cuatro hombres y a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Obligan a FGR entregar expediente

Obligan a FGR entregar expediente completo de vicealmirante Farías Laguna por caso de huachicol fiscal en la Marina

Corte Interamericana responde a México y fija obligaciones sobre tráfico ilícito de armas de fuego

Imperios del narcotráfico: la fortuna de “El Mencho” frente al legado millonario de “El Chapo”

Identificaron a otros dos mineros de Vizsla Silver secuestrados en Concordia, Sinaloa

Asesinato de El Mencho fue personal para Harfuch, asegura Reuters

ENTRETENIMIENTO

Banda Los Recoditos se pronuncia

Banda Los Recoditos se pronuncia ante las acusaciones de intento de homicidio de su vocalista

Carlos Rivera reflexiona sobre la muerte de Héctor Zamorano y el peso del éxito tras La Academia

¿Rivers gg y Ari Gameplays son pareja? Los rumores que encendieron las redes sociales sobre las streamers

Andrea Legarreta aclara quiénes sí estarán en el supuesto reencuentro de Timbiriche

Belinda reaparece con un meme tras la noticia del romance entre Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson

DEPORTES

Solo 4 de 54 partidos

Solo 4 de 54 partidos de la Leagues Cup se jugarán en México: así quedó el calendario para los equipos de la Liga MX

Javier Alarcón y otros expertos revelan a sus tres jugadores indiscutidos de México para el Mundial 2026

Mikel Arriola confirma que Cristiano Ronaldo está ansioso de jugar contra México en el Estadio Azteca

Checo Pérez comparte mensaje en redes sociales de la F1 previo a su debut en Australia

‘Loco’ Abreu respalda a Gilberto Mora para que pueda llegar al Mundial 2026: “No se le está presionando”