Somos MX anuncia marcha en CDMX contra reforma electoral de Sheinbaum, buscará repetir ‘Marea Rosa’

Guadalupe Acosta Naranjo indicó que el viernes se reunirán para organizar la marcha.

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la organización política Somos MX, anunció que realizarán una movilización en contra de la reforma electoral que ayer envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados y con la cual se proponen diversas modificaciones en el proceso electoral.

El exdiputado y líder de la organización política indicó que con la movilización buscarán que no se apruebe la iniciativa y recordó la marcha de la llamada “Marea Rosa”, que se realizó en agosto del 2024, contra la subrepresentación en el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Si nosotros nos organizamos y nos movilizamos y volvemos a hacer esas movilizaciones que hicimos cuando la marea rosa para defender al INE, para defender el poder judicial, que salimos por cientos de miles en todo el país, si eso lo hacemos, va a ser nuestra manera de contribuir a que esa reforma no pase”, dijo en entrevista con el canal de YouTube, Atypical Te Ve.

Subrayó que la oposición debe enfocarse en “derrotar el plan A” de la presidenta Sheinbaum, haciendo referencia a la reforma electoral, y posteriormente el plan B, luego de que ayer la mandataria reveló que tiene una estrategia adicional, para aplicar en caso de que no se apruebe la iniciativa actual.

“Luego vendrá el plan B, pero ahorita hay que luchar contra el plan A. ¿Pa qué luchamos contra lo que no hay en este momento? Primero hay que derrotar el plan A, que es esta reforma de carácter constitucional que quiere perpetuar en el poder al partido político que hoy gobierna para siempre", puntualizó.

En su cuenta de X, la organización indicó que tienen previsto reunirse este viernes con el Frente Amplio Democrático (FAD) para acordar las acciones entorno a la movilización.

Reveló que la reunión será este viernes 6 de marzo en la Expo Reforma, ubicado en al colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, a las 11:00 horas.

“Como lo hicimos con la #MareaRosa, nos vamos a movilizar contra la #LeyMaduro de @Claudiashein. En el Frente Amplio Democrático (FAD) acordaremos las acciones el próximo viernes 6 en la Expo Reforma (Salón Yacatecutli) de la CDMX a las 11:00 horas. La convocatoria es amplia y plural", escribió en a red social.

Acosta Naranjo acusó que los cambios propuestos en la reforma electoral buscan eliminar la imparcialidad, incrementar la sobrerrepresentación legislativa y debilitar la estructura de los órganos autónomos, señalando que “fue un asalto” y “actuaron como piratas” durante el proceso electoral previo.

Añadió que, de aprobarse la reforma, ya no sería necesario alcanzar la mayoría calificada de dos tercios en el Congreso para modificar la Constitución, lo que consideró un riesgo para la democracia.

El dirigente hizo un llamado a la participación de todos los partidos políticos opositores, incluyendo representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como a quienes han resistido los cambios en el sistema democrático.

“No es Somos México los que… no, estamos nosotros como parte de un grupo muy plural, muy diverso y donde deben de caber todos. Ojalá los partidos políticos que son de oposición también se sumen y que estén. Ojalá y ahí puedan estar representantes del PAN y puedan estar representantes del PRI y ojalá MC se sostenga y lo haga”, expresó Acosta Naranjo.