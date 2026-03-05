Relación de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères divide opiniones en redes: “Es mucho para él”

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères encendieron especulaciones sobre una relación. (Redes sociales)

La supuesta relación entre la actriz británica Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères ha desatado una oleada de reacciones en redes sociales y generado un debate sobre los perfiles personales, familiares y sociales de ambos protagonistas.

El pasado 2 de marzo, la revista Quién publicó por primera vez imágenes que mostraban a Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères juntos en escenarios exclusivos, confirmando rumores que habían comenzado a circular desde finales del 2025. Las fotografías los ubicaron en lugares como Courchevel, en los Alpes franceses, así como en Punta Mita y en distintos puntos de la Ciudad de México.

Hasta el momento, ni la actriz británica ni el empresario mexicano han hecho comentarios públicos sobre la naturaleza de su vínculo. Sin embargo, la frecuencia y el contexto de sus apariciones —siempre en entornos reservados y de alto perfil social— despertaron el interés.

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères, dos perfiles con trayectorias opuestas

Gonzalo Hevia Baillères pertenece a la cuarta generación de la familia Baillères, fundadora de Grupo Bal, uno de los conglomerados más importantes de México. El grupo agrupa empresas como El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Profuturo, Industrias Peñoles, Valores Mexicanos y Médica Móvil, y opera en sectores que van desde el retail de lujo, la minería y los seguros hasta el sector médico y la agroindustria. Según Forbes, el patrimonio familiar se estimó en 14 mil 800 millones de dólares en 2025.

El apellido Baillères es sinónimo de influencia económica y social, y tras la muerte de Alberto Baillères en 2022, la conducción del grupo quedó en manos de sus hijos.

Hevia Baillères ha formado su propio trayecto en el mundo de la tecnología y las inversiones. Ha fundado compañías como Lok (lockers inteligentes), INSAITE (inteligencia artificial, vendida en 2021) y HBeyond (firma de inversión con oficinas en Nueva York, Miami y Ciudad de México). Su formación incluye estudios en Le Rosey (Suiza), Ransom Everglades (Miami), el Colegio Vista Hermosa, el Cumbres y el ITAM (México).

Por su parte, Emma Watson es una de las actrices británicas más reconocidas a nivel internacional. Alcanzó la fama mundial con su papel de Hermione Granger en la saga cinematográfica de Harry Potter, pero su trayectoria va mucho más allá del cine. Es egresada de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, donde estudió Literatura Inglesa, y se ha distinguido por su activismo en favor de la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

A lo largo de su carrera, Watson ha participado en producciones como “Las ventajas de ser invisible”, “La Bella y la Bestia” y “Mujercitas”, y también ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas como embajadora de buena voluntad para la ONU Mujeres. Es conocida por mantener una vida privada reservada.

Actualmente, además de su trabajo como actriz y activista, cursa estudios de posgrado en la Universidad de Oxford, reforzando su imagen como una de las figuras más influyentes y multifacéticas de su generación.

Internautas reaccionan

El presunto romance dividió opiniones y alimentó comentarios, comparaciones y advertencias entre los internautas. La mayor parte de la conversación se concentra en la diferencia de trayectorias, los antecedentes familiares y el trato a parejas anteriores de Hevia Baillères, en especial a la cantante Belinda.

Estos son los comentarios más relevantes:

El pasado con Belinda

La historia personal de Gonzalo Hevia Baillères también es parte del debate. Entre 2022 y 2024, fue relacionado con Belinda, quien supuestamente le dedicó la canción “Heterocromía”.

La letra hace referencia a su entorno familiar, lujos y la condición física de Hevia Baillères (heterocromía ocular). Según se cuenta, la relación habría terminado tras diferencias con la familia del empresario y la negativa de la madre a aceptar a la cantante.

Versiones periodísticas indicaron que la madre del empresario apodó a la cantante como “La Loba” y que la ruptura se produjo cuando Belinda no fue invitada al aniversario número 40 de bodas de los padres de Gonzalo. Otros señalan que tras terminar con Belinda, Gonzalo Hevia mantuvo otras relaciones antes de ser vinculado con Emma Watson.