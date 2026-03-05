Pensión Bienestar 2026: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de marzo

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México, dirigido a personas con más de 65 años de edad.

Los beneficiarios de este plan reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses, mediante tarjetas proporcionadas por el Banco del Bienestar.

La finalidad de este modelo es garantizar ingresos regulares para adultos mayores de 65 años, permitiendo el acceso a recursos básicos y reforzando su seguridad económica.

La Secretaría del Bienestar se encarga de coordinar y supervisar el plan, además de gestionar el registro, la distribución de apoyos y la atención a quienes participan.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Pago de marzo de la Pensión Bienestar 2026

Estos recursos pertenecen al segundo bimestre del año, comprendiendo marzo y abril para todos los adultos mayores de 65 años incluidos en este programa social.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel presentó el calendario oficial de pagos programados para marzo de 2026.

Explicó que los abonos comenzarán el lunes 2 de marzo y se realizarán de forma escalonada, según la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario, por lo cual resulta relevante consultar el calendario de este mes.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Es importante señalar que, tal como se indicó antes, los depósitos se realizan en todas las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios, quienes reciben un total de 6 mil 400 pesos.

Algunos beneficiarios ya cobraron el pago de la Pensión Bienestar 2026 en esta primera semana de marzo; sin embargo, otros todavía no y desconocen el calendario de pagos de este programa social.

Por lo tanto, se preguntan en qué letra de beneficiarios va la dispersión de este mes de marzo y quiénes faltan por cobrar su respectivo apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales.

¿En qué letra de beneficiarios de la Pensión Bienestar va el pago de este mes de marzo?

De acuerdo con los datos revelados de la Secretaría del Bienestar, los pagos hasta este momento van en la letra C. Por lo tanto, aquellos adultos mayores de 65 años y más que ya han cobrado su depósito de 6 mil 400 pesos son ellos.

Asimismo, los beneficiarios que aún faltan por cobrar el pago de la Pensión Bienestar son los siguientes, siguiendo las fechas indicadas por Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar.

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| D, E, F | Viernes | 6 |

| G | Lunes | 9 |

| G | Martes | 10 |

| H, I, J, K | Miércoles | 11 |

| L | Jueves | 12 |

| M | Viernes | 13 |

| M | Martes | 17 |

| N, Ñ, O | Miércoles | 18 |

| P, Q | Jueves | 19 |

| R | Viernes | 20 |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.