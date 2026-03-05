México

Para qué sirve echarle sal a la tabla de picar en la cocina

Para cambiar de cortar frutas o vegetales a carne hace falta más que jabón

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas cocinas, echar sal a la tabla de picar se ha convertido en una práctica recomendada para mejorar la higiene y prolongar la vida útil de este utensilio. Esta técnica, sencilla y accesible, no solo elimina restos de alimentos, sino que también contribuye a reducir la presencia de microorganismos, según expertos consultados por BBC Good Food.

Por qué la sal ayuda a limpiar

La sal actúa como un abrasivo natural. Al esparcirla sobre la superficie de la tabla, la fricción facilita la remoción de partículas adheridas y residuos que suelen permanecer tras cortar carne, vegetales o frutas.

De acuerdo con BBC Good Food, la sal también absorbe humedad, lo que dificulta el desarrollo de bacterias y hongos.

Además, la combinación de sal y jugo de limón potencia el efecto desinfectante.

El ácido cítrico del limón ayuda a neutralizar olores y combate microorganismos, mientras que la sal refuerza la limpieza física.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimiento para limpiar la tabla de picar con sal

Para aplicar esta técnica, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

  • Espolvorear una capa generosa de sal gruesa sobre la tabla de picar.
  • Cortar un limón por la mitad y frotar la superficie, ejerciendo presión en movimientos circulares.
  • Dejar actuar la mezcla de sal y jugo de limón durante cinco a diez minutos.
  • Enjuagar con abundante agua caliente.
  • Secar completamente antes de guardar.

Este método es efectivo para tablas de madera y puede realizarse una o dos veces por semana, dependiendo del uso.

Importancia de limpiar la tabla de picar al cambiar de fruta a carne

La limpieza de la tabla de picar adquiere mayor relevancia cuando se manipulan distintos tipos de alimentos. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), las bacterias presentes en carnes crudas, como la salmonella o el E. coli, pueden transferirse fácilmente a frutas y verduras frescas si no se higieniza adecuadamente la superficie.

Evitar la contaminación cruzada es clave para prevenir intoxicaciones alimentarias.

Por eso, entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan lavar y desinfectar la tabla cada vez que se cambia de tipo de alimento.

Por qué la sal limpia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El poder de la sal radica en su doble función. Por un lado, su textura granulada desprende residuos sólidos y manchas que el lavado común no siempre elimina.

Por otro, la sal absorbe humedad y crea un ambiente menos favorable para el crecimiento de bacterias y hongos. Por su parte, el limón añade un componente ácido que potencia la eliminación de olores y microorganismos.

Esta técnica, respaldada por organismos de salud y expertos culinarios, se presenta como una alternativa sencilla para mejorar la higiene en la cocina doméstica.

Temas Relacionados

Sal cocinamexico-noticias

Más Noticias

Cazzu habló sin filtros sobre cómo enfrenta las críticas y la presión mediática

La cantante argentina reveló cómo ha enfrentado el juicio público y la presión en el escenario

Cazzu habló sin filtros sobre

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se hace dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Resultados del Chispazo: ganadores y

Estado de México aprueba sanciones de hasta ocho años de prisión contra violencia vicaria

Las modificaciones reconocen nuevas modalidades de daño familiar, amplían las atribuciones de la autoridad y establecen medidas precautorias en protección de mujeres y menores afectados

Estado de México aprueba sanciones

Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Con estas dos víctimas ya suman siete los mineros localizados en fosas clandestinas en El Verde, mientras aún se espera la identificación de más restos

Identifican restos de otros dos

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Salina Cruz

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican restos de otros dos

Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Agente encubierto de EEUU usó el nombre del Cártel de Sinaloa para detener a un traficante de Reino Unido

Aseguran más de 2 mil millones de pesos en precursores usados para la creación de drogas en Michoacán

Aseguran más de 100 paquetes de presunta cocaína que transportaban oculta en contenedores de cloro en Michoacán

Cae empleado de Pemex con arma, mariguana y metanfetamina en Hidalgo: es padre del líder huachicolero “El Chelelo”

ENTRETENIMIENTO

Cazzu habló sin filtros sobre

Cazzu habló sin filtros sobre cómo enfrenta las críticas y la presión mediática

Las Guerreras Mágicas tendrá concierto sinfónico en CDMX

Ex bailarina de Venga la Alegría denuncia malos tratos de Shakira y que no le pagó tras bailar con ella en shows

JNS cancela y pospone concierto en Veracruz: esta es la nueva fecha revelada

Ex novia de José Eduardo Derbez reaparece en cuenta de Paola Dalay tras lujoso regalo

DEPORTES

Grupo Pachuca asegura que el

Grupo Pachuca asegura que el club León no saldrá de la ciudad pese a la venta del equipo

Miguel Layún se solidariza y paga la cirugía de Claudia Cid tras abandono de su club en Albania

Agreden a aficionado del Toluca tras victoria de los Diablos ante Pumas en Ciudad Universitaria

Estos serían los equipos del ascenso que podrían jugar en Liga MX

Gobierno de México ofrece su respaldo a la Selección de Irak para asegurar su presencia en el repechaje mundialista en Monterrey