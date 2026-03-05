Para qué sirve echarle sal a la tabla de picar en la cocina

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas cocinas, echar sal a la tabla de picar se ha convertido en una práctica recomendada para mejorar la higiene y prolongar la vida útil de este utensilio. Esta técnica, sencilla y accesible, no solo elimina restos de alimentos, sino que también contribuye a reducir la presencia de microorganismos, según expertos consultados por BBC Good Food.

Por qué la sal ayuda a limpiar

La sal actúa como un abrasivo natural. Al esparcirla sobre la superficie de la tabla, la fricción facilita la remoción de partículas adheridas y residuos que suelen permanecer tras cortar carne, vegetales o frutas.

De acuerdo con BBC Good Food, la sal también absorbe humedad, lo que dificulta el desarrollo de bacterias y hongos.

Además, la combinación de sal y jugo de limón potencia el efecto desinfectante.

El ácido cítrico del limón ayuda a neutralizar olores y combate microorganismos, mientras que la sal refuerza la limpieza física.

Procedimiento para limpiar la tabla de picar con sal

Para aplicar esta técnica, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

Espolvorear una capa generosa de sal gruesa sobre la tabla de picar.

Cortar un limón por la mitad y frotar la superficie, ejerciendo presión en movimientos circulares.

Dejar actuar la mezcla de sal y jugo de limón durante cinco a diez minutos.

Enjuagar con abundante agua caliente.

Secar completamente antes de guardar.

Este método es efectivo para tablas de madera y puede realizarse una o dos veces por semana, dependiendo del uso.

Importancia de limpiar la tabla de picar al cambiar de fruta a carne

La limpieza de la tabla de picar adquiere mayor relevancia cuando se manipulan distintos tipos de alimentos. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), las bacterias presentes en carnes crudas, como la salmonella o el E. coli, pueden transferirse fácilmente a frutas y verduras frescas si no se higieniza adecuadamente la superficie.

Evitar la contaminación cruzada es clave para prevenir intoxicaciones alimentarias.

Por eso, entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan lavar y desinfectar la tabla cada vez que se cambia de tipo de alimento.

Por qué la sal limpia

El poder de la sal radica en su doble función. Por un lado, su textura granulada desprende residuos sólidos y manchas que el lavado común no siempre elimina.

Por otro, la sal absorbe humedad y crea un ambiente menos favorable para el crecimiento de bacterias y hongos. Por su parte, el limón añade un componente ácido que potencia la eliminación de olores y microorganismos.

Esta técnica, respaldada por organismos de salud y expertos culinarios, se presenta como una alternativa sencilla para mejorar la higiene en la cocina doméstica.