Galletas de Pascua: una receta fácil y divertida para la familia en temporada

Entre conejos, huevos y flores, este postre se perfila como uno de los favoritos para festejar este día especial

Foto: (Gemini IA)
Foto: (Gemini IA)

La celebración de Pascua es una de las temporadas más alegres del año y suele estar acompañada de tradiciones culinarias que reúnen a las familias en la cocina. Entre ellas destacan las galletas decoradas con formas de huevos, conejos o flores, que además de ser un postre delicioso, también pueden convertirse en una actividad creativa para niños y adultos. Prepararlas en casa es sencillo y solo requiere ingredientes básicos y un poco de imaginación para la decoración.

Ingredientes para las galletas

Para aproximadamente 20 galletas medianas necesitarás:

  • 2 ½ tazas de harina de trigo
  • 1 taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente
  • ¾ de taza de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • ½ cucharadita de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal

Ingredientes para el glaseado

  • 1 taza de azúcar glass
  • 2 a 3 cucharadas de jugo de limón o agua
  • Colorantes vegetales de distintos colores
  • Chispas o decoraciones de azúcar (opcional)
Preparar y decorar este postre
Preparar y decorar este postre puede ser el centro de una actividad familiar divertida. Foto: (iStock)

Preparación de la masa

El primer paso es colocar la mantequilla y el azúcar en un recipiente grande y batirlos hasta obtener una mezcla cremosa y suave. Después se agrega el huevo y el extracto de vainilla, mezclando bien para integrar todos los ingredientes.

En otro recipiente se combinan los ingredientes secos: la harina, el polvo para hornear y la sal. Esta mezcla se incorpora poco a poco a la preparación anterior hasta formar una masa homogénea. Cuando la masa esté lista, se envuelve en plástico y se deja reposar en el refrigerador durante unos 30 minutos. Este paso es importante porque facilita trabajarla posteriormente.

Formado y horneado

Una vez que la masa ha reposado, se coloca sobre una superficie ligeramente enharinada y se extiende con un rodillo hasta que tenga aproximadamente medio centímetro de grosor. Luego se utilizan cortadores de galleta con formas típicas de Pascua, como huevos o conejos (en caso de no tener se pueden fabricar cuidadosamente con una lata de aluminio).

Las figuras se colocan en una bandeja para hornear cubierta con papel para horno. El horno debe precalentarse a 180 °C. Las galletas se hornean entre 10 y 12 minutos, o hasta que los bordes comiencen a dorarse ligeramente. Después se retiran y se dejan enfriar completamente antes de decorarlas.

Un divertido postre para preparar
Un divertido postre para preparar y conmemorar las Pascuas en familia. Foto: (iStock)

Preparación del glaseado

Para el glaseado, se mezcla el azúcar glass con el jugo de limón o agua hasta obtener una consistencia espesa pero manejable. La mezcla se divide en varios recipientes pequeños para agregar diferentes colorantes vegetales. Así se obtendrán glaseados de distintos tonos, ideales para decorar.

Con ayuda de una cuchara, manga pastelera o incluso un palillo, se pueden dibujar líneas, puntos o rellenar las galletas con colores brillantes. También se pueden añadir chispas de azúcar u otras decoraciones mientras el glaseado aún está húmedo.

Un postre ideal para compartir

Las galletas de Pascua no solo son un dulce tradicional, sino también una forma divertida de compartir tiempo en familia. Prepararlas en casa permite personalizar los sabores y colores, además de involucrar a los más pequeños en el proceso creativo.

Al final, el resultado será un plato lleno de galletas coloridas, perfectas para acompañar una tarde de convivencia, regalar o incluso decorar la mesa durante las celebraciones de Pascua. Con ingredientes simples y un poco de creatividad, cualquiera puede preparar este clásico postre festivo en su propia cocina.

