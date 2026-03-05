Ex bailarina de Venga la Alegría denuncia malos tratos de Shakira y que no le pagó tras bailar con ella en shows

Jenny García acusa falta de pago tras presentaciones con Shakira en México y denuncia adeudo de más de 50 000 pesos (Cuartoscuro)

La bailarina y coreógrafa Jenny García, quien trabajó en Venga la alegría, reveló que la cantante Shakira aún le debe la remuneración por presentaciones en México, en las que además acusó haber sido víctima de malos tratos por parte de la artista.

García detalló que, aunque existía un contrato, solo recibió el pago correspondiente a una fecha; el saldo pendiente asciende a poco más de 50.000 pesos por actuaciones que incluyeron escenarios como el Palacio de los Deportes.

Según la propia bailarina, la producción de las giras nunca explicó el motivo de la falta de pago y la cantante no asumió responsabilidad alguna.

Durante sus recientes conciertos en México, la intérprete de “Antología” logró lleno total en 13 funciones en el Estadio GNP Seguros y reunió a 400.000 personas en la plancha del Zócalo capitalino.

La coreógrafa señala haber recibido solo una remuneración, pese a contar con contrato firmado para trabajar en las giras de Shakira

Sin embargo, el testimonio de García proyectó una sombra sobre el éxito comercial de estas presentaciones. En entrevista con el programa de radio “La Mejor”, la bailarina expresó:

“Doce auditorios hice con ella, dos Palacios de los Deportes. Imagínate yo ahí ‘las caderas no mienten’ y no me pagó. Ya me funaron mundialmente, me hablaron de todas partes del país. Todavía me sigue debiendo, con eso le pagó sus impuestos a Piqué. Había un contrato estipulado, ya no supe qué pasó ahí y no es que Shakira nos pague directamente, tal vez fue la producción”.

García subrayó que el pago acordado era de 5.000 pesos por presentación, lo que eleva la cifra impaga a más de 50.000 pesos.

El testimonio de Jenny García se suma a las controversias surgidas durante la exitosa gira de Shakira en el Estadio GNP Seguros y el Zócalo (Foto: Instagram/@jennygarciaoficial)

Jenny García detalla malos tratos durante presentaciones con Shakira

García no solo apuntó a la falta de remuneración sino también a un clima laboral hostil en los conciertos de Shakira. En sus declaraciones para La Mejor, la bailarina indicó que la barranquillera exigía no ensayar con su equipo de bailarinas y mantenía una actitud distante, llegando a negarles el saludo o el agradecimiento tras cada función.

El episodio más grave, según García, ocurrió en el Palacio de los Deportes: la seguridad de la cantante la habría desalojado de su propio camerino mientras se encontraba en topless, debido a que el baño de Shakira se rompió y la artista decidió usar el que estaba asignado a las bailarinas, sin ofrecer ninguna explicación ni una disculpa.

“Me sacó de mi camerino, estaba en topless en el Palacio de los Deportes y entró a mi baño porque el baño de la señora se rompió y seguridad nos sacó y ella entró y se salió y ni un gracias ni un disculpen”, relató la exintegrante de Venga la Alegría.

Jenny García asegura: “Se me cayó del pedestal”

Aunque confiesa que continúa admirando la trayectoria musical de Shakira, García admitió que su percepción personal de la cantante cambió para siempre luego de esta experiencia. En sus palabras, “Yo trabajé con la señora y ya no la respeto desde que trabajé con ella (…) Y te voy a decir algo, hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas... que nos volteaba la cara, no nos decía gracias, nos regañó mucho y nos sacó del escenario”, explicó a La Mejor.

García describe un ambiente laboral hostil y denuncia malos tratos por parte del equipo y la propia cantante barranquillera (Foto: Instagram /@jennygarciaoficial)

García enfatizó que el destrato fue tan significativo como la falta de pago: “Mi ídola, a mí se me cayó del pedestal”, sentenció la coreógrafa. Aunque reconoció desconocer si el pago debió provenir directamente de Shakira o de la producción, recalcó que el contrato existía y que nadie del equipo ofreció una solución frente al incumplimiento.

El relato de Jenny García añade una nota discordante a los recientes triunfos de la cantante en México, dejando en evidencia que detrás del éxito masivo del espectáculo pueden ocultarse situaciones contractuales y personales irresueltas.