Aseguran más de 2 mil millones de pesos en precursores usados para la creación de drogas en Michoacán

Parte del despliegue en el lugar (SSP Michoacán)

Agentes de seguridad realizaron la incautación de diversas sustancias químicas usadas en la elaboración de drogas sintéticas en Michoacán. Según las estimaciones de las autoridades federales lo incautado tendría un valor que supera los 2 mil millones de pesos.

Las acciones fueron realizadas en el municipio de Peribán, sitio al que llegaron elementos del Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Civil. Se trataba de un sitio presuntamente usado para la elaboración de drogas.

Miles de millones de pesos en sustancias químicas

El hallazgo y desarticulación del sitio fue informado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado el 3 de marzo, mientras que un día después las autoridades federales incluyeron los hechos en su reporte de acciones relevantes.

La institución encabezada por Omar García Harfuch fue la que detalló que los uniformados acudieron al poblado de San José Apupátaro (aunque en el informe oficial aparece Apuparato).

(SSP Michoacán)

Se trató de 3 mil 521 litros y 50 kilos de sustancias químicas para la creación de sustancias químicas, además de seis reactores y seis condensadores.

“La afectación económica a la delincuencia organizada es de 2,291 millones de pesos”, destaca el informe de los hechos. Las imágenes compartidas por las autoridades muestras a los efectivos que participaron en el aseguramiento usando trajes especiales, además de algunos de los indicios hallados en el sitio.

Por estas acciones no fueron reportadas personas detenidas.

Aunado a lo anterior, en la entidad gobernada por Alfredo Ramírez Bedolla, específicamente en el municipio de Ecuandureo, elementos de seguridad revisaron un tractocamión y arrestaron a una persona que transportaba 117 kilos de cocaína que estaban ocultos en 27 galones con cloro.

(SSP MIchoacán)

Aseguramiento de sustancias en Sinaloa

En el mismo informe de la SSPC, las autoridades destacaron la incautación en Sinaloa de 3 mil 600 litros de sustancias químicas usadas en la elaboración de drogas sintéticas, además de 200 kilos de hidróxido de sodio, tres reactores de síntesis orgánica, un par de mezcladoras y un condensador.

Con lo anterior fue realizada una afectación económica de mil 185 millones de pesos, señala la institución de seguridad.

Por su parte, en Caborca, Sonora, agentes de seguridad detuvieron al conductor de un tractocamión que llevaba 108.3 kilos de metanfetamina, droga que fue valuada en 35 millones de pesos.

Mientras que en Nayarit, militares y elementos de la Fiscalía del Estado realizaron un cateo que resultó en el aseguramiento de mil 916 kilos de marihuana, cargadores y un par de vehículos.

Fue en Santa María del Oro que los uniformados incautaron 6.1 millones de pesos en marihuana.