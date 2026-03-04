México

Detienen al “Yiyo”, objetivo prioritario en Oaxaca ligado a Los Rusos

El sujeto fue arrestado junto al “Quico” cuando tenían en su poder varias dosis de cristal y marihuana

Foto: Fiscalía de Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

Un hombre, conocido como “Yiyo” e identificado con las iniciales de M.R.R.C., fue detenido en el estado de Oaxaca al ser considerado objetivo prioritario por su presunta relación con la célula delictiva de “Los Rusos”.

El sujeto fue capturado cuando se encontraba con otro hombre, identificado con las iniciales M.H.Q., conocido como “Quico”, cuando se encontraban frente a una escuela en Santiago Jamiltepec.

Su arresto se llevó a cabo por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en coordinación con autoridades federales y de las Fuerzas Armadas, quienes se desplegaron en calles de Jamiltepec.

Durante la intervención de seguridad, los agentes lograron detener a ambos hombres, quienes portaban dosis de cristal y marihuana.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que presentó pruebas suficientes para que un juez dictara la vinculación a proceso por narcomenudeo.

“Yiyo”, identificado como objetivo prioritario

Foto: Fiscalía de Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

De acuerdo con las autoridades, los trabajos de inteligencia criminal señalan a “Yiyo” como generador de violencia en la región de la Costa, especialmente en la zona limítrofe entre Oaxaca y Guerrero.

Su captura representa un avance en los esfuerzos para contener las actividades ilegales y la violencia asociada al narcomenudeo en esa zona.

De acuerdo con la Fiscalía, las acciones fueron resultado de una estrategia conjunta entre los tres niveles de gobierno, enfocada en reforzar la seguridad pública y reducir la incidencia de delitos en las ocho regiones de Oaxaca.

Cabe señalar que la célula de Los Rusos se desempeña como brazo armado del Cártel de Sinaloa. Este grupo se encuentra bajo las órdenes de la facción de Los Mayos, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Ataque contra policías deja un muerto y siete detenidos en Oaxaca: señalaron a Los Rusos

Despliegue de elementos de seguridad
Despliegue de elementos de seguridad en Oaxaca. (FGEO)

Cabe recordar que un hecho violento en el que señalaron como los presuntos responsables a integrantes de Los Rusos ocurrió en mayo de 2025 en el municipio de San Juan Cacahuatepec, en la región de la Costa de Oaxaca.

De acuerdo con reportes, un grupo de civiles armados agredió a balazos a elementos de la Policía Estatal durante un operativo de vigilancia en Cacahuatepec.

Al ser atacados, los uniformados respondieron a la agresión, lo que desató un enfrentamiento. Elementos de seguridad acudieron al sitio para desplegar un operativo y controlar la situación.

Como saldo del ataque armado uno de los agresores fue abatido, quien portaba equipo táctico y armas largas. Además, fueron detenidos siete hombres identificados con las iniciales: L.F.G.M.; A.M.H.M.; J.M.V.; J.A.G.; J.E.C.B.; R.P.C. y M.M.A., a quienes les fueron aseguradas dosis de drogas, vehículos y tres motocicletas.

De acuerdo con reportes de El Sol de México, tanto el agresor neutralizado como los siete hombres arrestados fueron identificados como presuntos integrantes del grupo criminal de Los Rusos, el cual opera en el estado de Guerrero.

