Varios ceros y difícil de calcular: esta es la millonaria fortuna de El Mencho, difunto líder del CJNG abatido por el gobierno de Sheinbaum

El narcotraficante formó un imperio gigantesco que ha sido rastreado por diversos organismos internacionales

El Mencho: dejó un imperio
El Mencho: dejó un imperio económico gigantesco tras su muerte en Tapalpa. Imagen: Infobae México

El pasado 22 de febrero, Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido durante un enfrentamiento con la Guardia Nacional que se prolongó por cinco horas en una zona turística de Tapalpa, Jalisco.

La operación tuvo lugar tras un seguimiento minucioso a los pasos de una mujer vinculada sentimentalmente con Oseguera. Las fuerzas federales lograron ubicar al narcotraficante cuando pasaba un fin de semana en una cabaña de lujo.

La caída de “El Mencho” deja un vacío de poder al frente del CJNG, una de las dos estructuras criminales más grandes de México, junto al Cártel de Sinaloa.

Oseguera, de 59 años, había conseguido colocar a su organización en la cúspide del tráfico de drogas y otros delitos de alto impacto, desplazando antiguos liderazgos y consolidando una red delictiva con presencia internacional.

El patrimonio escandalosamente ostentoso de El Mencho

Como el de Michael Jackson:
Como el de Michael Jackson: así era el féretro bañado en oro de El Mencho, Ilustraba el poder económico. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

La fortuna que dejó El Mencho y su organización resulta difícil de dimensionar. De acuerdo con estimaciones oficiales de 2017, las empresas vinculadas al CJNG reunían activos por cerca de 50 mil millones de dólares. Esta cifra ilustra el alcance financiero que llegó a acumular la organización en menos de una década.

Kyle Mori, agente de la DEA que siguió la pista de Oseguera durante años, detalló en 2019 que el propio líder del grupo habría amasado una suma personal estimada entre USD 500 millones y USD 1.000 millones. Estas cifras ubican a “El Mencho” entre los capos más acaudalados de la historia reciente del narcotráfico mexicano.

El Mencho cayó tras un
El Mencho cayó tras un operativo de las fuerzas federales. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

En los últimos años, el CJNG incrementó su control en el tráfico de drogas en México, aprovechando la fragmentación interna del Cártel de Sinaloa y la disminución de la influencia de otros grupos regionales. El crecimiento de la organización no solo se reflejó en el poder económico, sino también en la diversificación de actividades criminales y la expansión territorial.

La expansión del CJNG se consolidó al incursionar en negocios ilícitos más allá del narcotráfico. El grupo extendió sus operaciones hacia la extorsión, el robo de hidrocarburos y las estafas financieras, lo que le permitió mantener una posición dominante incluso frente a los embates de las autoridades y la competencia de otras bandas.

En resumen, los datos disponibles indican que la estructura financiera y operativa construida por Oseguera y el CJNG representó un desafío inédito para el Estado mexicano.

El ascenso de un ex policía a capo del narcotráfico

Luego del abatimiento del líder
Luego del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNC), el acceso a la cabaña ubicada en Tapalpa, Jalisco, donde se refugiaba “El Mencho” permitió conocer gran parte de la manera en la que se organizaba este cártel que incluso llegó a tener presencia internacional. (Infobae México)

Oseguera inició su carrera como policía estatal en Jalisco, antes de pasar por cárceles de Estados Unidos en su juventud. Tras regresar a México, aprovechó la desarticulación del Cártel Milenio para fundar, en 2009, el CJNG. Su ascenso se vio impulsado por una feroz pugna interna y la eliminación de antiguos jefes, lo que lo posicionó como el nuevo referente del crimen organizado en el occidente del país.

El CJNG, bajo su mando, diversificó sus fuentes de ingresos. No solo controlaba rutas clave para el tráfico de drogas, sino que también incursionó en actividades como el robo de combustible, la extorsión y la trata de personas. Un episodio que ilustró la brutalidad de la organización ocurrió en 2011, cuando decenas de cuerpos torturados aparecieron en las calles de Veracruz, un hecho que estremeció a la opinión pública.

La muerte de Oseguera responde a una larga búsqueda por parte de las autoridades mexicanas, quienes lo consideraban el hombre más buscado del país.

