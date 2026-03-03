Cuánto cuesta un lujoso féretro bañado en oro como el de El Mencho, enterrado entre arreglos florales de miles de pesos y opulencia

Un ataúd bañado en oro resguarda el cuerpo de El Mencho, líder del CJNG abatido por la Guardia Nacional (Infobae-Itzallana)

El pasado 2 de marzo se llevó a cabo el sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El lujoso féretro utilizado durante la ceremonia privada en el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, destaca por ser un modelo poco común y bañado en oro. Por supuesto, el lujoso ataúd dio de qué hablar.

El funeral de un líder criminal

El funeral de El Mencho se destacó por el lujo. .REUTERS/Stringer

La jornada fúnebre inició con la entrega del cuerpo de El Mencho, el sábado 28 de febrero, tras ser sometido a pruebas genéticas por la Fiscalía General de la República (FGR), que confirmó su identidad antes de trasladarlo a sus familiares en la Ciudad de México.

Aunque primero se especuló de una velorio realizado en Ciudad de México, el cuerpo del narcotraficante partió hacia Guadalajara y llegó a una funeraria en la colonia San Andrés. Allí, se desplegó un fuerte operativo de seguridad, mismo que fue duramente cuestionado por medios y redes sociales.

El lugar recibió más de 500 coronas florales, muchas sin identificación, y arreglos decorados con rosas blancas, rojas, las siglas “CJNG” y la figura de un gallo, en referencia al apodo de Oseguera: “El señor de los gallos”.

Al mediodía del lunes 2 de marzo de 2026, la carroza partió en dirección al panteón Recinto de la Paz. El convoy fue escoltado por el Ejército y la Guardia Nacional.

El féretro de oro de El Mencho

Este es el féretro de El Mencho: bañado en oro y a todo lujo. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

Uno de los aspectos más llamativos del funeral fue el féretro dorado que transportó los restos de “El Mencho”.

En imágenes difundidos en redes sociales se observa un ataúd metálico de acabado dorado. Al parecer, el féretro está chapado en oro y se trata de un modelo llamado Promethean, el mismo que resguarda el cuerpo del mismísimo Michael Jackson.

El féretro en el que reposa el Rey del Pop está elaborado en bronce macizo, recubierto por oro de 14 quilates y revestido en su interior con terciopelo azul. Su valor asciende a 25 mil dólares.

El diseño de este sarcófago guarda similitudes con el que fue utilizado en el funeral de James Brown, aunque el de Jackson se considera una pieza única. Aparentemente, el de El Mencho también corresponde a esta clase de féretros.

¿De qué murió El Mencho?

Imagen: Infobae México

El 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes perdió la vida en Tapalpa, Jalisco, tras recibir varios impactos de arma de fuego. De acuerdo con el documento oficial, la hora exacta del fallecimiento se registró a las 10:30.

El acta de defunción número 3830, emitida por el Registro Civil de la Ciudad de México, detalló que la causa de muerte fueron traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores, todos de tipo perforante y penetrante, provocados por proyectiles disparados por arma de fuego.

La muerte de Oseguera Cervantes, consignada en la capital mexicana, quedó asentada mediante el certificado oficial, donde se especifican las lesiones letales y el tipo de arma involucrada.