‘Una noche en Manchester’: dónde y a qué hora ver en México el concierto en vivo de Harry Styles

El primer concierto global de Harry Styles en streaming por Netflix redefine la distribución digital de espectáculos musicales internacionales

La llegada del primer concierto global de Harry Styles en streaming a Netflix representa un avance sin precedentes para la distribución de espectáculos musicales internacionales y amplía el alcance del entretenimiento digital contemporáneo.

Con este anuncio, el servicio permitirá que millones de espectadores de distintas regiones accedan simultáneamente a la presentación de uno de los artistas más influyentes de la última década, eliminando cualquier restricción geográfica para sus seguidores.

El especial de Harry Styles en Manchester con estreno mundial en Netflix

La presentación especial, titulada Una noche en Manchester, será emitida el domingo 8 de marzo a las 13:00 (horario de Ciudad de México) y mostrará la primera interpretación en vivo de su cuarto álbum de estudio, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, desde el recinto Co-op Live en Manchester, Inglaterra.

El regreso discográfico de Harry Styles, tras casi cuatro años, llega con un mensaje central de unión y una visión experimental del pop (REUTERS/Temilade Adelaja)

El show, producido por Fulwell Entertainment, será grabado el viernes 6 de marzo, fecha elegida también para el lanzamiento oficial del disco.

El álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally marca el regreso discográfico de Styles tras casi cuatro años sin nueva música, desde la publicación de Harry’s House, obra que recibió el GRAMMY a Álbum del Año en 2023.

El sencillo inicial, “Aperture”, introduce un enfoque experimental y audaz, de acuerdo con la información divulgada, y establece el mensaje central del álbum: “Pertenecemos juntos”. La propuesta evidencia la colaboración sostenida de Styles con el productor Kid Harpoon, y busca trascender los límites del género pop convencional.

La gira Together, Together Tour de Harry Styles en México alcanza una sexta fecha tras agotar boletos en minutos en las preventas (Jovani Pérez/Infobae)

Una década de transformación musical y nuevos récords en México

El ascenso de Harry Styles comenzó con el álbum homónimo de 2017 bajo Columbia Records, seguido por Fine Line en 2019. Ambos discos consolidaron su autonomía creativa y su posicionamiento como una fuerza renovadora en la música contemporánea. En 2022, Harry’s House logró el primer puesto en veintiocho países y su sencillo “As It Was” permaneció durante 15 semanas en la cima del Billboard Hot 100, una marca que ningún otro solista había alcanzado hasta entonces.

En paralelo, el impacto del artista británico se refleja en la demanda sin pausa por sus conciertos en América Latina. La promotora OCESA oficializó una sexta y última fecha para la gira mundial Together, Together Tour en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, agendada para el lunes 10 de agosto de 2026.

El especial 'Una noche en Manchester' presenta la primera interpretación en vivo del nuevo álbum 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally'

Cada una de las preventas para las primeras cuatro fechas —31 de julio, 1, 4 y 7 de agosto— registró boletos agotados en minutos. Ante la persistente demanda, se agregaron nuevas presentaciones y se mantiene el entusiasmo del público local. En el show participará como invitada especial la cantante Jorja Smith, fortaleciendo el atractivo de la cita musical.

La innovadora distribución global del concierto, junto con el regreso del cantante británico a los escenarios y el estreno de Kiss All the Time. Disco, Occasionally, confirma a Styles como una de las figuras más impredecibles y de mayor proyección en la música popular actual.