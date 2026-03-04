México

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 2:32 de este 4 de marzo a 24 km al sureste del municipio y tuvo una profundidad de 71.7 km.

La zona exacta donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 14.474 grados de latitud y -92.079 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿20 formas distintas de medir un mismo fenómeno?

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según distintos factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para analizar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la máxima casa de estudios del país. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia universidad, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Detienen a hombre por presunto robo de tráiler en Gustavo A. Madero: el vehículo quedó asegurado

En un cruce de información se encontró que el presunto detenido cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penal

Detienen a hombre por presunto

Muerte de ‘El Mencho’ no frenará el flujo de cocaína en América Latina, según InSight Crime

Las alianzas en Colombia, Ecuador y Guatemala, junto con su forma de operar mediante células autónomas, permiten que las rutas sigan funcionando

Muerte de ‘El Mencho’ no

Temblor hoy 4 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 4 de marzo

“El Chuta”: el capo buscado por EEUU que juró lealtad a Los Chapitos en corridos y los traicionó con “El Chapo Isidro”

Estados Unidos imputó a Jesús Omar Ibarra Félix por terrorismo, tráfico de drogas y armas, y apoyo material al Cártel de Sinaloa

“El Chuta”: el capo buscado

Anuncian desfile de catrinas por el Mundial 2026 en CDMX: conoce todos los detalles

La Copa del Mundo será recibida entre color y tradición que evocan a uno de los máximos símbolos culturales de México

Anuncian desfile de catrinas por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre por presunto

Detienen a hombre por presunto robo de tráiler en Gustavo A. Madero: el vehículo quedó asegurado

Muerte de ‘El Mencho’ no frenará el flujo de cocaína en América Latina, según InSight Crime

“El Chuta”: el capo buscado por EEUU que juró lealtad a Los Chapitos en corridos y los traicionó con “El Chapo Isidro”

Golpe al narco en Baja California: aseguran 69 kilos de fentanilo tras revisión en Mexicali

Operativo contra El Mencho activó operación coordinada del CJNG para magnificar violencia, asegura especialista

ENTRETENIMIENTO

Quiénes han sido los ex

Quiénes han sido los ex novios de Emma Watson, la actriz que ahora sería pareja de Gonzalo Hevia

De Tania Ruiz a Emma Watson: las famosas que han sido vinculadas con la familia Baillères

Ángela Aguilar aclara por qué prefiere no responder a todas las polémicas y manda indirecta con canción de Kendrick Lamar

Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el mexicano que sería el nuevo novio de Emma Watson

Ángela Aguilar desmiente su retiro de la música tras especulaciones en redes

DEPORTES

Torre Latinoamericana se ilumina por

Torre Latinoamericana se ilumina por los 100 días rumbo al Mundial 2026 en México

Qué fue el “Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial y marcó a Rafael del Castillo

Este es el equipo al que llega la máxima goleadora del Club América Femenil

De Alejandro Fernández a Timbiriche: este es el festival "México Vibra" que realizarán previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

José Saturnino Cardozo es condecorado por el Gobierno del Estado de México por su trayectoria deportiva