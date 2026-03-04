Sale el Sol arremete contra Ángela Aguilar por buscar atención en el escándalo de Nodal y Cazzu

Las conductoras de Sale el Sol tuvieron opiniones encontradas sobre una reciente entrevista de la cantante de regional mexicano. (Infobae México / Jovani Pérez)

Por primera vez en mucho tiempo, Ángela Aguilar estuvo fuera de la conversación pública. Mientras Christian Nodal mantenía una guerra de declaraciones con Cazzu derivadas de una polémica referencia a ambos en el tema “Rosita”, ella tuvo un descanso de los ataques en redes sociales.

No obstante, su rol secundario fue efímero. Recientemente, la hija de Pepe Aguilar volvió a centrar la atención sobre ella al compartir un extenso mensaje donde aclara especulaciones sobre un posible retiro de la música.

A través de una publicación difundida en su canal oficial en WhatsApp, Aguilar negó que su inactividad pública indique una pausa: “No me voy a retirar. Entreno porque me preparo, trabajo porque tengo metas claras y canto porque es mi pasión”.

En otra parte de su comunicado, hizo una crítica frontal contra medios de información y creadores digitales.

“He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda”.

Los textos fueron acompañados por una imagen de ella en el gimnasio, sitio elegido como símbolo de disciplina y esfuerzo, ejes sobre los cuales ha cimentado su carrera.

(Captura de pantalla Whatsapp Ángela Aguilar)

Conductores de ‘Sale el Sol’ ironizan sobre su aclaración

Las expresiones de Ángela Aguilar fueron retomadas por programas de televisión. Este miércoles, Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado fueron críticos, al considerar que el comunicado emitido por la “Princesa del regional mexicano” denotaba interés por figurar en una conversación que no le correspondía.

Infante leyó íntegramente el comunicado, y agregó: “Atentamente, ChatGPT”, un guiño a acusaciones contra Christian Nodal, quien, según usuarios de Instagram, usó inteligencia artificial para fijar una postura contra Cazzu.

Vega-Biestro se dijo extrañada por la aclaración y deslizó la idea de que Ángela Aguilar recurriera al victimismo: “El victimismo es algo que ha generado mucho. Ya debería dejar el tema; de hecho, con Ángela ya no lo es”. Por su parte, Ana María Alvarado señaló que la idea de un retiro, a su corta edad, era ridícula: “Tiene 21 años, o sea”.

La periodista sugirió a Ángela Aguilar “darle la vuelta a la página” para concentrarse en su carrera y evitar que “no esté todo el tiempo con delirio de persecución”.

Los conductores de Sale el Sol han criticado previamente a Aguilar. (Sale el Sol, YouTube)

¿Cómo surgió el rumor de su retiro?

Al igual que muchas noticias, el supuesto retiro de Ángela Aguilar surgió a partir de interpretaciones erróneas de parte de usuarios.

En recientes interacciones, Ángela Aguilar reflexionó sobre la necesidad de cuidar su salud mental y corazón. Estas expresiones fueron interpretadas como el anuncio de una pausa.

Paralelamente, surgieron artículos periodísticos que indicaban que la cantante había aceptado su sitio como una figura cancelable; sin embargo, aunque las expresiones sí fueron dichas por ella, estas se dieron durante un concierto a finales de enero, donde sostuvo que sería hablando de su familia a pesar de que le digan que parece “disco rayado”.