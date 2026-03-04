México

Sale el Sol arremete contra Ángela Aguilar por buscar atención en el escándalo de Nodal y Cazzu

La cantante compartió un comunicado en medio del cruce de declaraciones entre su esposo con su expareja y madre de su hija

Guardar
Las conductoras de Sale el
Las conductoras de Sale el Sol tuvieron opiniones encontradas sobre una reciente entrevista de la cantante de regional mexicano. (Infobae México / Jovani Pérez)

Por primera vez en mucho tiempo, Ángela Aguilar estuvo fuera de la conversación pública. Mientras Christian Nodal mantenía una guerra de declaraciones con Cazzu derivadas de una polémica referencia a ambos en el tema “Rosita”, ella tuvo un descanso de los ataques en redes sociales.

No obstante, su rol secundario fue efímero. Recientemente, la hija de Pepe Aguilar volvió a centrar la atención sobre ella al compartir un extenso mensaje donde aclara especulaciones sobre un posible retiro de la música.

A través de una publicación difundida en su canal oficial en WhatsApp, Aguilar negó que su inactividad pública indique una pausa: “No me voy a retirar. Entreno porque me preparo, trabajo porque tengo metas claras y canto porque es mi pasión”.

En otra parte de su comunicado, hizo una crítica frontal contra medios de información y creadores digitales.

“He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda”.

Los textos fueron acompañados por una imagen de ella en el gimnasio, sitio elegido como símbolo de disciplina y esfuerzo, ejes sobre los cuales ha cimentado su carrera.

(Captura de pantalla Whatsapp Ángela
(Captura de pantalla Whatsapp Ángela Aguilar)

Conductores de ‘Sale el Sol’ ironizan sobre su aclaración

Las expresiones de Ángela Aguilar fueron retomadas por programas de televisión. Este miércoles, Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado fueron críticos, al considerar que el comunicado emitido por la “Princesa del regional mexicano” denotaba interés por figurar en una conversación que no le correspondía.

Infante leyó íntegramente el comunicado, y agregó: “Atentamente, ChatGPT”, un guiño a acusaciones contra Christian Nodal, quien, según usuarios de Instagram, usó inteligencia artificial para fijar una postura contra Cazzu.

Vega-Biestro se dijo extrañada por la aclaración y deslizó la idea de que Ángela Aguilar recurriera al victimismo: “El victimismo es algo que ha generado mucho. Ya debería dejar el tema; de hecho, con Ángela ya no lo es”. Por su parte, Ana María Alvarado señaló que la idea de un retiro, a su corta edad, era ridícula: “Tiene 21 años, o sea”.

La periodista sugirió a Ángela Aguilar “darle la vuelta a la página” para concentrarse en su carrera y evitar que “no esté todo el tiempo con delirio de persecución”.

Los conductores de Sale el
Los conductores de Sale el Sol han criticado previamente a Aguilar. (Sale el Sol, YouTube)

¿Cómo surgió el rumor de su retiro?

Al igual que muchas noticias, el supuesto retiro de Ángela Aguilar surgió a partir de interpretaciones erróneas de parte de usuarios.

En recientes interacciones, Ángela Aguilar reflexionó sobre la necesidad de cuidar su salud mental y corazón. Estas expresiones fueron interpretadas como el anuncio de una pausa.

Paralelamente, surgieron artículos periodísticos que indicaban que la cantante había aceptado su sitio como una figura cancelable; sin embargo, aunque las expresiones sí fueron dichas por ella, estas se dieron durante un concierto a finales de enero, donde sostuvo que sería hablando de su familia a pesar de que le digan que parece “disco rayado”.

Temas Relacionados

Christian NodalÁngela AguilarCazzuSale el Solmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy 4 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 4 de marzo

Secretaría de Turismo de CDMX desmiente cancelaciones masivas de reservas hoteleras de la FIFA

La noticia a escasos días de que dé inicio el evento deportivo más popular del planeta generó desconcierto entre las autoridades de la capital mexicana

Secretaría de Turismo de CDMX

SENER y CFE alistan plan para enfrentar incremento en luz y gasolinas por conflicto en Medio Oriente

La mandataria aseguró que las dependencias correspondientes están trabajando para aminorar el impacto a la economía de las familias mexicanas

SENER y CFE alistan plan

Sismo de 4.7 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor sucedió a las 11:55 horas, a una distancia de 82 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 16 km

Sismo de 4.7 de magnitud

Niños discutieron en partido de futbol y uno le disparó a otro de 12 años en Jalisco

El hecho fue en en una cancha deportiva ubicada en la colonia Fovissste Miravalle, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, cercano a Guadalajara

Niños discutieron en partido de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hombre armado con cuchillo se

Hombre armado con cuchillo se atrincheró en tienda departamental de CDMX, decía ser perseguido por el CJNG

“Huir no alcanzó”: familia sinaloense migra a Guadalajara por violencia y vuelve a enfrentar inseguridad

Sheinbaum asegura que operativo contra “El Mencho” no fue por presiones de EEUU: “Tenía orden de aprehensión”

Enfrentamiento entre delincuentes y autoridades deja cinco muertos en Rayones, Nuevo León

Arrestan a sujeto armado que presuntamente amenazó a mando policiaco en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer llora frente a

Sergio Mayer llora frente a las cámaras de LCDLF y causa revuelo, ¿qué lo hizo quebrarse?

El día que Emma Watson adoptó a ‘Sofía’ en México: la tierna conexión con el país antes de Gonzalo Hevia Baillères

Ángela Aguilar presume íntima noche con Nodal viendo LCDLF tras polémica por ‘Rosita’: “Una vida equilibrada”

Pati Chapoy explota contra Chinguamiga y su presencia en los Oscar: “¿Quién invitó a esa coreana que apenas habla español?"

Cómo habría conquistado Gonzalo Hevia Baillères a Emma Watson: el secreto del empresario mexicano para enamorar mujeres de alto perfil

DEPORTES

Auxiliar técnico del América dirigirá

Auxiliar técnico del América dirigirá a Brasil Sub-20 y Selección Preolímpica

Marco Verde vs Alexander Moreno: cuánto cuestan los boletos para ver al mexicano en Jalisco

Cómo le fue a los rivales de México en su primer juego de preparación previo al Clásico Mundial de Beisbol

Fulham vs West Ham de Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el derbi londinense con Raúl Jiménez?

Quién es José Miguel Bejos, posible comprador del Atlas y dueño de Pericos de Puebla