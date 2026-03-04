México

Ángela Aguilar desmiente su retiro de la música tras especulaciones en redes

La cantante utilizó su canal oficial para negar versiones sobre un supuesto retiro de los escenarios

Guardar
La cantante desmintió rumores sobre
La cantante desmintió rumores sobre un retiro y reafirmó que su prioridad sigue siendo la música. (Captura de pantalla YouTube CNN)

En medio de versiones sobre su posible alejamiento de los escenarios, Ángela Aguilar desmintió de forma los rumores que circularon en redes sociales sobre un posible retiro. La cantante utilizó su canal oficial de WhatsApp para afirmar: “No me voy a retirar. Entreno porque me preparo, trabajo porque tengo metas claras y canto porque es mi pasión”. La artista enfrentó comentarios que especulan sobre el futuro de su carrera.

Ángela Aguilar explicó que las imágenes donde se la ve entrenando en el gimnasio han sido interpretadas fuera de contexto. “La foto en el gimnasio solo es disciplina”, aclaró en su mensaje, al tiempo que insistió en que su prioridad sigue siendo la música. La artista subrayó que no está viviendo “la historia que algunos insisten en escribir” sobre su vida profesional.

La hija de Pepe Aguilar
La hija de Pepe Aguilar compartió una fotografía en el gimnasio. (Captura de pantalla Whatsapp Ángela Aguilar)

En su declaración, la hija de Pepe Aguilar abordó la presión mediática y el impacto de la opinión pública: “He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda… mucho”. La intérprete afirmó que esos factores pueden distorsionar la narrativa sobre figuras del espectáculo.

La cantante también reflexionó sobre su decisión de evitar confrontaciones públicas. “He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos, sino porque no todo merece convertirse en discusión pública. Los amo”, escribió. Horas después, Aguilar optó un mensaje en tono de broma: “Buenas noches jiji”.

De igual manera, reiteró su compromiso con la música y su intención de seguir adelante con nuevos proyectos.

Las especulaciones comenzaron el pasado 2 de marzo, cuando Ángela Aguilar comunicó a sus seguidores que buscaría priorizar su bienestar y alejarse de situaciones polémicas. A través de su canal de difusión en WhatsApp, expresó su deseo de enfocarse en su paz personal, la familia y proyectos significativos en su vida. La cantante compartió videos mostrando escenas cotidianas, como su rutina de ejercicios, momentos con su mascota y actividades en su hogar.

Ángela reapareció tras un enfrentamiento
Ángela reapareció tras un enfrentamiento mediático ente Nodal y Cazzu en redes sociales. (Whatsapp Ángela Aguilar)

En su mensaje, Aguilar mencionó su intención de estar más presente en espacios que le brinden tranquilidad y menos expuesta al ruido mediático. Habló sobre la importancia de cuidar su corazón, elegir entornos donde pueda compartir su día a día de manera auténtica y valorar lo íntimo. Por tal motivo, la publicación generó especulaciones sobre un posible alejamiento temporal de la música, aunque no confirmó una pausa definitiva.

“Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido (…) Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal y como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos (…) Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan, pero sí sostienen”.

La artista subrayó su interés en proteger los aspectos que considera esenciales y compartir solo lo que siente genuino. Su regreso a redes sociales mostró un tono introspectivo, reflejando una etapa de búsqueda de serenidad y agradecimiento.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian Nodalmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el mexicano que sería el nuevo novio de Emma Watson

El empresario, integrante de la cuarta generación de la familia que encabeza Grupo Bal, ha sido vinculado sentimentalmente con la actriz

Quién es Gonzalo Hevia Baillères,

Congreso de Jalisco aprueba reforma para impulsar la donación altruista y segura de sangre

Capacitación y bioseguridad, claves en nueva iniciativa sobre la Ley de Salud del Estado

Congreso de Jalisco aprueba reforma

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 4 de marzo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.2 en Cd Hidalgo

El temblor ocurrió a las 23:23 horas, a una distancia de 124 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 8.9 km

Temblor en Chiapas: se registra

Ana Karen pidió una moto por app, el viaje marcó “finalizado” pero ella no llegó a casa: hoy fue hallada sin vida en Edomex

Tres días después fue hallada sin vida en Metepec, a 10 minutos del sitio donde abordó la unidad

Ana Karen pidió una moto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco en Baja

Golpe al narco en Baja California: aseguran 69 kilos de fentanilo tras revisión en Mexicali

Operativo contra El Mencho activó operación coordinada del CJNG para magnificar violencia, asegura especialista

Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja cuatro muertos y dos heridos

Cae en Nuevo León “El Profe”, uno de los criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

FGR logra sentencia de más de 100 años contra “La Candela”, operadora cercana al líder de Los Rojos

ENTRETENIMIENTO

Quién es Gonzalo Hevia Baillères,

Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el mexicano que sería el nuevo novio de Emma Watson

Susana Zabaleta se lanza contra Sergio Mayer por dejar el Congreso para entrar a La Casa de los Famosos

Shakira manda mensaje de despedida tras récord histórico en el Zócalo: “Un sueño hecho realidad”

Montserrat Oliver pide que paren las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Xavi anuncia gira por México: ciudades y preventa para el exponente de regional mexicano urbano con ‘X-Tour’

DEPORTES

Qué fue el “Cachirulazo”, el

Qué fue el “Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial y marcó a Rafael del Castillo

Este es el equipo al que llega la máxima goleadora del Club América Femenil

De Alejandro Fernández a Timbiriche: este es el festival "México Vibra" que realizarán previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

José Saturnino Cardozo es condecorado por el Gobierno del Estado de México por su trayectoria deportiva

Murió Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y organizador del Mundial México 86