Ángela Aguilar desmiente su retiro de la música tras especulaciones en redes

La cantante desmintió rumores sobre un retiro y reafirmó que su prioridad sigue siendo la música. (Captura de pantalla YouTube CNN)

En medio de versiones sobre su posible alejamiento de los escenarios, Ángela Aguilar desmintió de forma los rumores que circularon en redes sociales sobre un posible retiro. La cantante utilizó su canal oficial de WhatsApp para afirmar: “No me voy a retirar. Entreno porque me preparo, trabajo porque tengo metas claras y canto porque es mi pasión”. La artista enfrentó comentarios que especulan sobre el futuro de su carrera.

Ángela Aguilar explicó que las imágenes donde se la ve entrenando en el gimnasio han sido interpretadas fuera de contexto. “La foto en el gimnasio solo es disciplina”, aclaró en su mensaje, al tiempo que insistió en que su prioridad sigue siendo la música. La artista subrayó que no está viviendo “la historia que algunos insisten en escribir” sobre su vida profesional.

La hija de Pepe Aguilar compartió una fotografía en el gimnasio. (Captura de pantalla Whatsapp Ángela Aguilar)

En su declaración, la hija de Pepe Aguilar abordó la presión mediática y el impacto de la opinión pública: “He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda… mucho”. La intérprete afirmó que esos factores pueden distorsionar la narrativa sobre figuras del espectáculo.

La cantante también reflexionó sobre su decisión de evitar confrontaciones públicas. “He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos, sino porque no todo merece convertirse en discusión pública. Los amo”, escribió. Horas después, Aguilar optó un mensaje en tono de broma: “Buenas noches jiji”.

De igual manera, reiteró su compromiso con la música y su intención de seguir adelante con nuevos proyectos.

Las especulaciones comenzaron el pasado 2 de marzo, cuando Ángela Aguilar comunicó a sus seguidores que buscaría priorizar su bienestar y alejarse de situaciones polémicas. A través de su canal de difusión en WhatsApp, expresó su deseo de enfocarse en su paz personal, la familia y proyectos significativos en su vida. La cantante compartió videos mostrando escenas cotidianas, como su rutina de ejercicios, momentos con su mascota y actividades en su hogar.

Ángela reapareció tras un enfrentamiento mediático ente Nodal y Cazzu en redes sociales. (Whatsapp Ángela Aguilar)

En su mensaje, Aguilar mencionó su intención de estar más presente en espacios que le brinden tranquilidad y menos expuesta al ruido mediático. Habló sobre la importancia de cuidar su corazón, elegir entornos donde pueda compartir su día a día de manera auténtica y valorar lo íntimo. Por tal motivo, la publicación generó especulaciones sobre un posible alejamiento temporal de la música, aunque no confirmó una pausa definitiva.

“Quiero estar más por aquí y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido (…) Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal y como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos (…) Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan, pero sí sostienen”.

La artista subrayó su interés en proteger los aspectos que considera esenciales y compartir solo lo que siente genuino. Su regreso a redes sociales mostró un tono introspectivo, reflejando una etapa de búsqueda de serenidad y agradecimiento.