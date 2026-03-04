México

Qué té deberías evitar para reducir el riesgo de hígado graso

Ciertas bebidas pueden ser perjudiciales ante condiciones médicas previas

Guardar
(Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
(Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El consumo de infusiones naturales es una práctica extendida, pero ciertos tés y suplementos pueden resultar perjudiciales para el hígado, en especial en personas con diagnóstico de hígado graso.

De acuerdo con información de GoodRx y reportes médicos recientes, algunos productos herbales y extractos comercializados como saludables han sido asociados a daños hepáticos o empeoramiento de condiciones como la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD).

Según informó GoodRx, la mayoría de los tés tradicionales —como el té verde, té negro u oolong— no favorecen el desarrollo del hígado graso cuando se consumen en infusión regular.

Los riesgos surgen principalmente con extractos concentrados y mezclas multiingrediente, muchas veces etiquetadas como “detox” o “fit”, que pueden contener compuestos potencialmente tóxicos o ingredientes no regulados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tés y suplementos que pueden ser perjudiciales para el hígado o favorecer el hígado graso

  • Extractos concentrados de té verde: Su uso en suplementos alimenticios se ha vinculado con casos de daño hepático agudo. El riesgo es mucho menor cuando el té verde se consume como infusión tradicional, pero aumenta significativamente en productos con dosis elevadas de catequinas, como los destinados a la pérdida de peso.
  • Tés “detox” comerciales o mezclas multiingrediente: Infusiones con varias hierbas, especialmente aquellas con ingredientes poco estudiados, pueden contener compuestos hepatotóxicos. Ejemplos reportados incluyen productos en los que se mezclan plantas como kava, comfrey, hierba de San Juan o preparados de cúrcuma con pimienta negra.
  • Suplementos herbales con cúrcuma y pimienta negra: La combinación de estos ingredientes puede incrementar la absorción de curcumina y favorecer efectos adversos en el hígado, especialmente en personas susceptibles.
  • Variedades específicas de té verde en dosis altas: Estudios en modelos animales han señalado que ciertos tipos de té verde, como el Jieyang Chaoqing Tea y el Selenium-Enriched Chaoqing Green Tea, pueden elevar marcadores de daño hepático cuando se administran en cantidades elevadas. Este riesgo no se ha confirmado en humanos con consumo regular de infusión.
  • Tés de hierbas tradicionales con potencial hepatotóxico: Kava, comfrey y hierba de San Juan figuran entre las plantas asociadas a daño hepático en caso de consumo prolongado o combinado con otros factores de riesgo.

La intoxicación hepática relacionada con tés suele aparecer cuando se utilizan productos no regulados, dosis elevadas o combinaciones no aprobadas por autoridades sanitarias.

Qué es el hígado graso

El hígado graso, conocido médicamente como esteatosis hepática, es una condición caracterizada por la acumulación excesiva de grasa en las células del hígado. Esta acumulación puede deberse a múltiples factores y, en muchos casos, no produce síntomas en sus etapas iniciales.

Cuáles son los medicamentos que
Cuáles son los medicamentos que pueden provocar hígado graso de forma forma silenciosa o sin síntomas (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Existen dos grandes tipos de hígado graso:

  • Hígado graso no alcohólico (NAFLD, por sus siglas en inglés): Se presenta en personas que consumen poco o nada de alcohol. Suele asociarse con obesidad, diabetes tipo 2, colesterol elevado y síndrome metabólico.
  • Hígado graso alcohólico: Está relacionado con el consumo excesivo de alcohol.

El hígado graso puede progresar a formas más graves de enfermedad hepática, como esteatohepatitis (inflamación del hígado), fibrosis, cirrosis e incluso cáncer de hígado si no se trata adecuadamente.

Temas Relacionados

Hígado grasomexico-noticias

Más Noticias

Detienen a cinco personas relacionadas con el homicidio de un interno en anexo de Ecatepec, Edomex

La víctima falleció el pasado 8 de febrero, presuntamente a causa de los golpes que le dieron en un baño del centro de rehabilitación

Detienen a cinco personas relacionadas

Quién narrará la Fórmula 1 en México: esto se sabe

El público mexicano contará con nuevas voces y más alternativas para seguir cada carrera luego de la reorganización de los derechos de transmisión

Quién narrará la Fórmula 1

‘Una noche en Manchester’: dónde y a qué hora ver en México el concierto en vivo de Harry Styles

El cantante británico lleva su esperado show desde el Co-op Live en Manchester a millones de pantallas, permitiendo a sus fans de todo el mundo disfrutar la presentación especial y el debut de su nuevo álbum

‘Una noche en Manchester’: dónde

Detienen al “Yiyo”, objetivo prioritario en Oaxaca ligado a Los Rusos

El sujeto fue arrestado junto al “Quico” cuando tenían en su poder varias dosis de cristal y marihuana

Detienen al “Yiyo”, objetivo prioritario

Golazo del panameño Murillo impulsa la goleada del Besiktas y reafirma el liderato en la Copa de Turquía

El panameño sumó su segundo tanto con el Besiktas tras un potente disparo desde fuera del área, encabezando la victoria ante el Rizespor

Golazo del panameño Murillo impulsa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al “Yiyo”, objetivo prioritario

Detienen al “Yiyo”, objetivo prioritario en Oaxaca ligado a Los Rusos

Embajador de EEUU destacó operativo donde se aseguraron más de 100 mil pastillas de fentanilo en Sinaloa

Varios ceros y difícil de calcular: esta es la millonaria fortuna de El Mencho, difunto líder del CJNG abatido por el gobierno de Sheinbaum

Operativo contra “La Barredora” deja más de 30 vehículos asegurados y dos mujeres detenidas en Tabasco

El “Güero Palma” tramita amparo por incomunicación y tortura en penal del Altiplano

ENTRETENIMIENTO

‘Una noche en Manchester’: dónde

‘Una noche en Manchester’: dónde y a qué hora ver en México el concierto en vivo de Harry Styles

De los alpes franceses a Nayarit, los románticos viajes de Emma Watson y Gonzalo Hevia Bailléres

José Manuel Figueroa emprendió nuevas acciones legales contra Imelda Tuñón en CDMX

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 4 de marzo

Ana Luisa Peluffo y el misterioso crimen que ocurrió en su casa, la vinculó con un ex presidente y empañó su carrera

DEPORTES

Quién narrará la Fórmula 1

Quién narrará la Fórmula 1 en México: esto se sabe

Golazo del panameño Murillo impulsa la goleada del Besiktas y reafirma el liderato en la Copa de Turquía

Esta es la estrategia de seguridad y turismo en la CDMX rumbo al Mundial 2026 en todas las alcaldías

Este sería el nuevo trabajo del ex futbolista Giovani Dos Santos

Alejandro Irarragorri confirma el inicio de la venta del club Atlas: “Está un proceso avanzado”