Qué té deberías evitar para reducir el riesgo de hígado graso

El consumo de infusiones naturales es una práctica extendida, pero ciertos tés y suplementos pueden resultar perjudiciales para el hígado, en especial en personas con diagnóstico de hígado graso.

De acuerdo con información de GoodRx y reportes médicos recientes, algunos productos herbales y extractos comercializados como saludables han sido asociados a daños hepáticos o empeoramiento de condiciones como la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD).

Según informó GoodRx, la mayoría de los tés tradicionales —como el té verde, té negro u oolong— no favorecen el desarrollo del hígado graso cuando se consumen en infusión regular.

Los riesgos surgen principalmente con extractos concentrados y mezclas multiingrediente, muchas veces etiquetadas como “detox” o “fit”, que pueden contener compuestos potencialmente tóxicos o ingredientes no regulados.

Tés y suplementos que pueden ser perjudiciales para el hígado o favorecer el hígado graso

Extractos concentrados de té verde : Su uso en suplementos alimenticios se ha vinculado con casos de daño hepático agudo. El riesgo es mucho menor cuando el té verde se consume como infusión tradicional, pero aumenta significativamente en productos con dosis elevadas de catequinas, como los destinados a la pérdida de peso.

Tés “detox” comerciales o mezclas multiingrediente : Infusiones con varias hierbas, especialmente aquellas con ingredientes poco estudiados, pueden contener compuestos hepatotóxicos. Ejemplos reportados incluyen productos en los que se mezclan plantas como kava, comfrey, hierba de San Juan o preparados de cúrcuma con pimienta negra.

Suplementos herbales con cúrcuma y pimienta negra : La combinación de estos ingredientes puede incrementar la absorción de curcumina y favorecer efectos adversos en el hígado, especialmente en personas susceptibles.

Variedades específicas de té verde en dosis altas : Estudios en modelos animales han señalado que ciertos tipos de té verde, como el Jieyang Chaoqing Tea y el Selenium-Enriched Chaoqing Green Tea, pueden elevar marcadores de daño hepático cuando se administran en cantidades elevadas. Este riesgo no se ha confirmado en humanos con consumo regular de infusión.

Tés de hierbas tradicionales con potencial hepatotóxico: Kava, comfrey y hierba de San Juan figuran entre las plantas asociadas a daño hepático en caso de consumo prolongado o combinado con otros factores de riesgo.

La intoxicación hepática relacionada con tés suele aparecer cuando se utilizan productos no regulados, dosis elevadas o combinaciones no aprobadas por autoridades sanitarias.

Qué es el hígado graso

El hígado graso, conocido médicamente como esteatosis hepática, es una condición caracterizada por la acumulación excesiva de grasa en las células del hígado. Esta acumulación puede deberse a múltiples factores y, en muchos casos, no produce síntomas en sus etapas iniciales.

Existen dos grandes tipos de hígado graso:

Hígado graso no alcohólico (NAFLD, por sus siglas en inglés): Se presenta en personas que consumen poco o nada de alcohol. Suele asociarse con obesidad, diabetes tipo 2, colesterol elevado y síndrome metabólico.

Hígado graso alcohólico: Está relacionado con el consumo excesivo de alcohol.

El hígado graso puede progresar a formas más graves de enfermedad hepática, como esteatohepatitis (inflamación del hígado), fibrosis, cirrosis e incluso cáncer de hígado si no se trata adecuadamente.