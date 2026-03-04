México

Integrantes de la UPREZ instalan plantón frente al Palacio de Gobierno de Toluca, Edomex: esta es la razón de su manifestación

Personal docente y estudiantil pide una respuesta a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez

Guardar
La manifestación ocurrió la mañana
La manifestación ocurrió la mañana de este martes 3 de marzo. Foto: Facebook/Uprez-Se.

Integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) colocaron un plantón frente al Palacio de Gobierno de Toluca, en el Estado de México.

Los hechos ocurrieron durante la mañana y tarde de este martes 3 de marzo, donde estudiantes de nivel básico y medio superior junto con personal docente afiliado a esta organización social mexicana protestaron en este sitio de la capital mexiquense.

Alrededor de las 12:00 horas, miles de manifestantes arribaron al centro de Toluca en el Estado de México para manifestarse.

Se identificaron como integrantes de instituciones afines a la UPREZ y posteriormente instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno con la finalidad de exigir un diálogo con las autoridades locales.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo 22 de febrero. Crédito: X/@YoSoyBark.

Con varias pancartas y consignas dieron a conocer cuáles son los motivos de su protesta en este punto del Estado de México.

¿Qué exige la UPREZ tras manifestación y plantón frente al Palacio de Gobierno del Edomex este martes 3 de marzo?

Entre las diferentes exigencias y puntos por parte de integrantes de la UPREZ este martes 3 marzo, que derivó de una manifestación y plantón son:

  • Solicitan infraestructura y remuneración adecuada para los docentes.
  • Exigen apoyos al campo, incluyendo tractores y semillas para impulsar la producción agrícola.
  • Reclaman soluciones efectivas para garantizar el abasto de agua en las comunidades.
  • Plantean la construcción de la Preparatoria 347 “José Revueltas” y de CENDIs para ampliar la oferta educativa.

La UPREZ pide una respuesta a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

La UPREZ pide una respuesta
La UPREZ pide una respuesta de sus exigencias a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Foto: Archivo/Infobae México.

¿Qué es la UPREZ?

La UPREZ es una organización social mexicana fundada el 1 de febrero de 1987.

Su objetivo central es mejorar las condiciones de vida de la población, principalmente a través de la lucha social y la organización comunitaria en zonas urbanas y rurales.

La UPREZ toma su nombre de Emiliano Zapata, símbolo de lucha por justicia social e igualdad.

La UPREZ es una organización
La UPREZ es una organización social mexicana fundada el 1 de febrero de 1987. Foto: Facebook/UPREZ.

Desde sus inicios, la UPREZ ha trabajado para defender el derecho a la vivienda, el acceso a servicios públicos, y la construcción de alternativas educativas en comunidades populares.

Ha impulsado la formación de escuelas, bachilleratos y universidades populares en el Estado de México y la Ciudad de México, gestionadas por la propia organización.

Características principales de la UPREZ

  • Autonomía: Opera de forma independiente de partidos políticos y gobiernos.
  • Organización democrática: Funciona a través de asambleas y consejos en colonias, comunidades y sectores como vivienda, transporte, comercio y educación.
  • Lucha por derechos: Defiende derechos como la vivienda, la educación y el trabajo digno.
  • Alianzas: Forma parte de redes sociales más amplias y ha colaborado con movimientos indígenas, campesinos y urbanos.
  • Educación popular: Ha impulsado más de cien centros educativos, como la secundaria “José Revueltas” y la Universidad Emiliano Zapata.

La UPREZ mantiene un archivo histórico que resguarda testimonios, documentos y materiales de su lucha, considerado único en México y América Latina.

Su acción ha sido clave en procesos de regularización de tierras, acceso a vivienda y promoción de la educación popular.

Temas Relacionados

UPREZTolucaEdomexEstado de MéxicoManifestaciónPlantónPlantón EdomexPlantón Estado de MéxicoManifestación Edomexmexico-noticias

Más Noticias

Credencial del Servicio Universal de Salud 2026: este es el calendario oficial de registro de marzo

La nueva identificación permitirá a todas las personas recibir atención médica gratuita en diversas instituciones públicas

Credencial del Servicio Universal de

Qué fue el “Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial y marcó a Rafael del Castillo

El entonces presidente de la FMF fue inhabilitado de por vida, quedando marcado por el escándalo hasta su fallecimiento este martes

Qué fue el “Cachirulazo”, el

Golpe al narco en Baja California: aseguran 69 kilos de fentanilo tras revisión en Mexicali

Las autoridades detallaron que uno de los paquetes asegurados contenía más de 700 mil pastillas del narcótico

Golpe al narco en Baja

Propuesta de Claudia Sheinbaum sobre pensiones doradas llegó al Senado

La medida busca que las jubilaciones de altos exfuncionarios no superen el 50% del salario presidencial

Propuesta de Claudia Sheinbaum sobre

Evita estos errores al aplicar el contorno de ojos y mejora la rutina facial

Una atención especial en el área más sensible del rostro ayuda a prevenir signos de fatiga y mantener una mirada fresca y luminosa

Evita estos errores al aplicar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco en Baja

Golpe al narco en Baja California: aseguran 69 kilos de fentanilo tras revisión en Mexicali

Operativo contra El Mencho activó operación coordinada del CJNG para magnificar violencia, asegura especialista

Ataque armado en oficina de Coatzacoalcos, Veracruz, deja cuatro muertos y dos heridos

Cae en Nuevo León “El Profe”, uno de los criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

FGR logra sentencia de más de 100 años contra “La Candela”, operadora cercana al líder de Los Rojos

ENTRETENIMIENTO

Susana Zabaleta se lanza contra

Susana Zabaleta se lanza contra Sergio Mayer por dejar el Congreso para entrar a La Casa de los Famosos

Shakira manda mensaje de despedida tras récord histórico en el Zócalo: “Un sueño hecho realidad”

Montserrat Oliver pide que paren las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Xavi anuncia gira por México: ciudades y preventa para el exponente de regional mexicano urbano con ‘X-Tour’

BTS: a qué hora sale el tráiler del documental ARIRANG en México

DEPORTES

Qué fue el “Cachirulazo”, el

Qué fue el “Cachirulazo”, el escándalo que dejó a México sin Mundial y marcó a Rafael del Castillo

Este es el equipo al que llega la máxima goleadora del Club América Femenil

De Alejandro Fernández a Timbiriche: este es el festival "México Vibra" que realizarán previo al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional

José Saturnino Cardozo es condecorado por el Gobierno del Estado de México por su trayectoria deportiva

Murió Rafael del Castillo, ex presidente de la FMF y organizador del Mundial México 86