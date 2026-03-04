Integrantes de la UPREZ instalan plantón frente al Palacio de Gobierno de Toluca, Edomex: esta es la razón de su manifestación

La manifestación ocurrió la mañana de este martes 3 de marzo. Foto: Facebook/Uprez-Se.

Integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) colocaron un plantón frente al Palacio de Gobierno de Toluca, en el Estado de México.

Los hechos ocurrieron durante la mañana y tarde de este martes 3 de marzo, donde estudiantes de nivel básico y medio superior junto con personal docente afiliado a esta organización social mexicana protestaron en este sitio de la capital mexiquense.

Alrededor de las 12:00 horas, miles de manifestantes arribaron al centro de Toluca en el Estado de México para manifestarse.

Se identificaron como integrantes de instituciones afines a la UPREZ y posteriormente instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno con la finalidad de exigir un diálogo con las autoridades locales.

Con varias pancartas y consignas dieron a conocer cuáles son los motivos de su protesta en este punto del Estado de México.

¿Qué exige la UPREZ tras manifestación y plantón frente al Palacio de Gobierno del Edomex este martes 3 de marzo?

Entre las diferentes exigencias y puntos por parte de integrantes de la UPREZ este martes 3 marzo, que derivó de una manifestación y plantón son:

Solicitan infraestructura y remuneración adecuada para los docentes .

Exigen apoyos al campo , incluyendo tractores y semillas para impulsar la producción agrícola.

Reclaman soluciones efectivas para garantizar el abasto de agua en las comunidades.

Plantean la construcción de la Preparatoria 347 “José Revueltas” y de CENDIs para ampliar la oferta educativa.

La UPREZ pide una respuesta a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

La UPREZ pide una respuesta de sus exigencias a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Foto: Archivo/Infobae México.

¿Qué es la UPREZ?

La UPREZ es una organización social mexicana fundada el 1 de febrero de 1987.

Su objetivo central es mejorar las condiciones de vida de la población, principalmente a través de la lucha social y la organización comunitaria en zonas urbanas y rurales.

La UPREZ toma su nombre de Emiliano Zapata, símbolo de lucha por justicia social e igualdad.

La UPREZ es una organización social mexicana fundada el 1 de febrero de 1987. Foto: Facebook/UPREZ.

Desde sus inicios, la UPREZ ha trabajado para defender el derecho a la vivienda, el acceso a servicios públicos, y la construcción de alternativas educativas en comunidades populares.

Ha impulsado la formación de escuelas, bachilleratos y universidades populares en el Estado de México y la Ciudad de México, gestionadas por la propia organización.

Características principales de la UPREZ

Autonomía : Opera de forma independiente de partidos políticos y gobiernos.

Organización democrática : Funciona a través de asambleas y consejos en colonias, comunidades y sectores como vivienda, transporte, comercio y educación.

Lucha por derechos : Defiende derechos como la vivienda, la educación y el trabajo digno.

Alianzas : Forma parte de redes sociales más amplias y ha colaborado con movimientos indígenas, campesinos y urbanos.

Educación popular: Ha impulsado más de cien centros educativos, como la secundaria “José Revueltas” y la Universidad Emiliano Zapata.

La UPREZ mantiene un archivo histórico que resguarda testimonios, documentos y materiales de su lucha, considerado único en México y América Latina.

Su acción ha sido clave en procesos de regularización de tierras, acceso a vivienda y promoción de la educación popular.