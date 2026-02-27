La vida en Puerto Vallarta vuelve lentamente, pero las oficinas del SAT se mantienen cerradas

Aunque algunos servicios se han reactivado en Puerto Vallarta, Jalisco, tras la muerte de "El Mencho", el SAT sigue sin abrir sus puertas. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM)

Desde el domingo 22 de febrero de 2026 las personas en Jalisco vieron interrumpida su vida, luego de que la muerte de “El Mencho” desatara una ola de violencia en la entidad, la cual puso en pausa servicios como el transporte público, comercio y atención ciudadana en oficinas gubernamentales, tal fue el caso del SAT en Puerto Vallarta, donde las actividades no se han reactivado a cuatro días de las acciones violentas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Vidrios rotos y estragos del fuego lo que mantienen en pausa las actividades del SAT

Luego de que el gobierno de Pablo Lemus asegurara que el miércoles 25 de febrero las personas en el estado podrían volver a retomar sus actividades cotidianas, la realidad es que trabajadores y la población que busca realizar un trámite en el Módulo de Servicios Tributarios (MST) de Puerto Vallarta siguen sin saber hasta cuándo se reanudará el servicio.

La oficina se mantiene con vidrios rotos y daños severos a mobiliario, lo que un día fueron sillas y archivos quedaron reducidos a cenizas. La información oficial sobre la fecha en que la ciudadanía podrá volver a realizar trámites en el lugar aún no es clara, debido a que el martes 24 el SAT emitió un comunicado que solo precisa que las puertas cerradas continuarán:

“El martes 24 de febrero permanecen suspendidas las actividades del Módulo de Servicios Tributarios (MST) de Puerto Vallarta, Jalisco. Las citas confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas cuando se reanude la atención”.

La dependencia reiteró que las 167 oficinas restantes en todo el país sí brindan atención continua, es decir, en las demás sedes de Jalisco, así como Nayarit, Michoacán y Colima, ya brindan el servicio a la ciudadanía.

¿Qué implica la activación de un Código Rojo en un estado?

Cabe recordar que tras la caída de “El Mencho”, el gobernador de Jalisco avisó a través de medios oficiales sobre la activación de un Código Rojo, el cuál contempla pausar varias actividades e implementar mayor seguridad:

Mayor movilización de policías, ejercito y guardia nacional.

Fuerzas del orden a nivel municipal, estatal y federal, coordinan labores.

Por seguridad se establecen cierres viales.

De ser necesario activan la vigilancia aérea.

Lemus Navarro subraya coordinación interinstitucional y civismo de la población tras operativo en Tapalpa

Entre las recomendaciones para la ciudadanía se encuentran las indicadas por el gobernador, como “evitar salir de sus hogares”, el cierre del comercio y la suspensión del transporte público, debido a que los enfrentamientos se estaban presentando en distintos puntos de la entidad.

Protección Civil y Bomberos de Zapotlán El Grande aseguró que este código representa la alerta más alta, diseñada para que las fuerzas de seguridad de los ámbitos municipal, estatal y federal intervengan y así prevenir hechos violentos y resguardar a la población.